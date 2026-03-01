OTS: gevekom GmbH / Fünf Rekordjahre und KI treiben gevekom in die nächste ...

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Fünf Rekordjahre und KI treiben gevekom in die nächste Wachstumsphase
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Dresden (ots) - Im 20. Jahr seit ihrer Gründung 2006 hat die gevekom-Gruppe
erneut ein Rekordergebnis erzielt und richtet sich strategisch auf Übernahmen
aus. Am meisten investiert wird in Standorte, KI-Technologie, Sales & Growth und
ins Team. 2026 wird als Wendepunkt vom organischen Wachstum zur aktiven
Konsolidierung gesehen.
Die Dresdner gevekom-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem erneuten
Umsatzplus von 2,05 Prozent auf 81,43 Mio. Euro abgeschlossen. Grundlagen des
anhaltenden Geschäftserfolgs sind eigene KI-Lösungen und die damit einhergehende
Erneuerung des Geschäftsmodells, der Fokus auf Sales und der Ausbau des Near-
und Offshore-Geschäfts.
Der europäische Customer Service Markt steht unter starkem Transformationsdruck
durch Automatisierung und KI. Mitbewerber kämpfen mit rückläufigen Volumina und
gleichzeitig entstehen neue Serviceformen rund um digitale Kundeninteraktion.
"Wir haben im letzten Jahr in einem schwierigen Marktumfeld Resilienz aufgebaut
und damit unseren eigenen Rückenwind entfacht", so CEO Roman Molch. "gevekom ist
in diesem Jahr stabiler und besser geworden, und wir haben die
100-Millionen-Marke fest im Blick."
Starkes Ergebnis: 16 Neukunden in einem schwindenden Markt
16 neue Auftraggeber (u.a. Mr. Spex, Santander, Urlaubsguru, Lünecom,
Rheinpfalz, Eurowings Holidays) brachten im Geschäftsjahr 2025 ein Plus von 1,16
Prozent. Die Mitarbeiterzahl blieb stabil bei 2.500. Bestehende Auftraggeber
trugen mit einem Plus von 7,75 Prozent zum Wachstum bei. Trotz
Volumenrückgängen, Preisdruck und Automatisierung konnte damit ein
Umsatzwachstum von insgesamt 2,05 Prozent erreicht werden.
Eine neue Auftraggeberin ist Sabine von Tongern, Bereichsleitung Customer Care
Lünecom: "Der Start der Zusammenarbeit ist aus unserer Sicht durchweg positiv
verlaufen. Insgesamt sind wir mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden und
sehen großes Potenzial für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit."
gevekom ist in vielen Branchen zu Hause. Eine davon das Verlagsgeschäft, wie
Clemens Schmidt, Leiter Privatkundengeschäft und Vertrieb bei RHEINPFALZ Verlag,
bestätigt: "Wir haben gezielt nach einem Kundenservice-Dienstleister gesucht,
der liefert und die Bedürfnisse von Verlagskunden wirklich kennt. gevekom hat
unsere Ausschreibung gewonnen und diese Entscheidung direkt bestätigt: ein
starker Projektstart, ein engagiertes Team und eine Zusammenarbeit auf
Augenhöhe. Wir freuen uns auf viele erfolgreiche Jahre."
Lust auf Zukunft: Investitionen in KI
Künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass BPO-Dienstleister massiv in Technologie
investieren müssen und gleichzeitig Volumina wegbrechen. In diesem Marktumfeld
hat gevekom Erfolg: Eine Mio. Euro wurden 2025 in Technologie investiert.
Künstliche Intelligenz hat das Geschäftsmodell der gevekom im Geschäftsjahr 2025
auf den Kopf gestellt. Hier schrieb gevekom mit der "AI Lovestory" eine
Strategie vor: Vorbehalte und Ängste wurden ausgeräumt, das Thema positiv
aufgeladen. So konnten künstliche und menschliche Intelligenz in Symbiose
gebracht werden.
gevekom will zukünftig die enge Zusammenarbeit mit dem Schwesterunternehmen
Dialfire, welches die Basis für viele der neuen KI-Lösungen entwickelt und
AI-Agenten in Eigenregie hervorbringt, weiter vertiefen. Mit diesem Schritt und
durch Kooperationen mit Auftraggebern bildet gevekom durch die Entwicklung
hauseigener AI-Agenten die ganze Wertschöpfungskette ab und macht sich
unabhängig von Dienstleistern.
Der Voice-Bot "GABI" ( http://this-is-gabi.ai ), der zusammen mit Genius TV
realisiert wurde, erledigt 80 Prozent aller Vorgänge autark und ist von einem
Menschen nicht mehr zu unterscheiden. "Unsere Kunden lieben GABI. Unsere Zahlen
sagen: Läuft. Mehr Umsatz je Call und Stunde. Das ist kein VoiceBot, das ist die
beste Verkaufsmaschine, die ich je gehört habe", so Natalie Repac-Winkes, COO
von Genius TV.
Während der Voice Bot GABI seinem Auftraggeber viel Freude bereitet, testet
gevekom aktuell schon die nächsten digitalen Kollegen. "Wir investieren massiv
in Agentic AI, also KI-Agenten, die direkt auf dem Agent Desktop arbeiten,
Anwendungen steuern und Serviceprozesse eigenständig erledigen. Technologien wie
LLM-basierte Software-Agents und Code-Automatisierung, wie man sie etwa aus
Ansätzen wie Claude Code kennt, machen genau das möglich", so Roman Molch.
Für gevekom ist klar: Das Contact Center der Zukunft arbeitet in Teams aus
Menschen und KI-Agenten.
Von dem Pioniergeist profitiert auch der neue Auftraggeber Urlaubsguru.
Gemeinsam mit gevekom arbeitet das Unternehmen eine KI-Roadmap für den
Kundenservice aus, um neue Technologien Schritt für Schritt in den Servicealltag
zu integrieren. Heike Schicktanz, Director of Customer Care bei Urlaubsguru:
"Mit gevekom haben wir einen Partner gefunden, der technologische Innovation und
persönlichen Service für uns ideal verbindet und unsere Urlaubsguru-Community
bei Anliegen aller Art professionell unterstützt."
Erster Off-Shore Standort in Afrika
Mit der Eröffnung des 15. Standortes in Tunis (Tunesien) im Mai 2025 ist gevekom
der Sprung nach Afrika gelungen. Die Vorteile: Wirtschaftlichkeit, ein
engagiertes und gut ausgebildetes Team und eine steile Lernkurve. Die
Mitarbeitenden sprechen häufig mehrere Sprachen, viele von ihnen verfügen über
akademische Abschlüsse und internationale Erfahrung. Der Standort ist als Smart
Hub auf bis zu 200 Mitarbeitende ausgerichtet, alle arbeiten im Wechsel zwischen
Office und Home Office. Von Tunis aus betreut gevekom namhafte
E-Commerce-Unternehmen. Der neue Standort ist Teil der globalen
Wachstumsstrategie und bietet mit Französisch und Englisch zusätzliche
Sprachskills.
Mitarbeiterfokus als Wettbewerbsvorteil
Im Jahr 2025 haben sich 15.867 Menschen um ein Arbeitsverhältnis bei gevekom
beworben. Der Mitarbeiterfokus des Unternehmens, der in sozialen Medien und über
Events Einstiegsanreize bietet, ist weiterhin erfolgreich. Ein 2025 eröffnetes
"Sales-Hive" auf Mallorca, ein "Workspace" an der Plaça de Cort, einem zentralen
Platz in der Altstadt von Palma de Mallorca, sorgte dadurch für zusätzliche
Aufmerksamkeit, da das Recruiting ausschließlich über Instagram und TikTok
durchgeführt wurde. Die Mitarbeiter-Treuequote liegt weiterhin bei über 90
Prozent. gevekom investierte 2025 rund 900.000 Euro in Programme für seine
"Happy Employees".
gevekoms Credo, dass glückliche Mitarbeitende den besten Job machen, ist im
Tagesgeschäft erlebbar. Ein Beispiel dafür kommt von Stephan Meyer, Leiter
Kundenservice bei Popken Fashion GmbH: "Die Partnerschaft mit der gevekom steht
für Professionalität, Tempo und Qualität. Unsere ersten gemeinsamen
Outbound-Kampagnen konnten kurzfristig hochgefahren und flexibel an unsere
Anforderungen angepasst werden. Durch die enge, transparente Kommunikation auf
Augenhöhe und die hohe operative Exzellenz des gevekom-Teams erzielen wir eine
starke Performance und einen messbaren Mehrwert für uns und unsere Kundinnen."
Strategie 2026: Wachstum durch Übernahmen und Fokus auf Sales & Growth
Nach fünf Rekordjahren in Folge richtet sich der Dresdner
Kundenservice-Dienstleister gevekom strategisch neu aus: Statt nur organisch zu
wachsen, will das Unternehmen künftig gezielt Wettbewerber übernehmen.
Durch den Mix aus Investments in Sales, Technologie und Künstliche Intelligenz,
Offshore Standorte und Übernahmen positioniert sich gevekom in Zukunft stärker
in Richtung Technologieunternehmen und macht sich unabhängig von externen
Plattformen und Dienstleistern. So sieht sich gevekom durch enormes
Wachtumspotenzial gut gewappnet für die Zukunft. Roman Molch: "Wir sind ein
mittelgroßer Dienstleister, aber mit unserer Geschwindigkeit, unserer
Technologie und unserer Hands-on-Mentalität können wir es jederzeit mit den ganz
Großen der Branche aufnehmen. Genau das macht uns so viel Freude. Wir sind
gerade nicht mehr zu bremsen."
Im Juni 2026 feiert die gevekom-Gruppe ihr 20-jähriges Bestehen und nutzt dieses
Jubiläum als Startsignal für den nächsten Wachsstumsschub."
Zu gevekom Der Contact-Center-Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet. Heute
gehört er zu den Top Ten Callcentern in Deutschland (Quelle: Top Multichannel
Contactcenter Ranking 2026, HighText Verlag). Seit vielen Jahren wird gevekom
regelmäßig für seinen Fokus auf die Mitarbeitenden und als familienfreundlicher
Arbeitgeber ausgezeichnet. Credo: Your better place to work - "Wir glauben
daran, dass glückliche Mitarbeitende den besten Job machen". Jahresumsatz der
gevekom-Gruppe 2025, inklusive hey contact heroes: 81,43 Mio. Euro (Vorjahr:
80,32 Mio. Euro); Mitarbeiter 01/2026: 2.500 (+/- 0 %), Seats gesamt: 2.700.
gevekom bietet Kundenservice in 30 Sprachen; Standorte in Berlin, Dresden,
Leipzig, Frankfurt/Main, Neubrandenburg, Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien
(Palma de Mallorca), Bulgarien (Burgas, Varna), Bosnien und Herzegowina
(Sarajevo), Nordmazedonien (Skopje), Tunesien (Tunis). Gesellschafter: Roman
Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich. Referenzen (auf Anfrage):
Dax-Unternehmen und umsatzstarke E-Commerce-Shops. Branchen: Handel/E-Commerce,
Gesundheit, Tourismus, Automotive, Verlage, Transport/Logistik, Personennah- und
Fernverkehr, Energie/EVU, Banken/Finanzdienstleister, öffentliche Hand.
http://www.gevekom.com
Pressekontakt:
Jakob Stigler, gevekom Unternehmenskommunikation, Telefon +49 351 21324221,
E-Mail mailto:jakob.stigler@gevekom.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131293/6240292
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