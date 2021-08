OTS: gevekom GmbH / Phänomen Impfkampagne: gevekom erwartet Umsatzplus von ...

Phänomen Impfkampagne: gevekom erwartet Umsatzplus von mehr als 70

Prozent in 2021

Dresden (ots) - Wenn im September alle Corona-Impfzentren schließen, brechen

dann bei einem in die Impfkampagne eingebundenen Callcenter die Umsätze ein und

tausende Agenten sitzen auf der Straße? Nein, sagt gevekom Chef Roman Molch:

"Die Impfkampagne hat uns Kapazitäten aufbauen lassen, die wir nicht mehr

hergeben. Im Gegenteil: Wir haben den Vertriebsturbo eingeschaltet und der

boomende Onlinehandel hat uns geholfen, so dass das Wachstum nachhaltig ist. Die

Impfkampagne hat uns auf ein neues Niveau gehoben."

Der Contact Center Dienstleister gevekom, Dresden, prognostiziert für das Jahr

2021 im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von über 70 Prozent auf mehr als 52

Mio. Euro (2020: 30,75 Mio. Euro). Die neue Größenordnung sei die ideale

Ausgangsposition für die in 2022 geplante Expansionsoffensive, sagt Roman Molch,

Geschäftsführender Gesellschafter der gevekom GmbH. Zudem ermögliche der Trend

zum Home Office ein Wachstum ohne neue physische Arbeitsplätze.

Die Hauptursache für das Wachstum: gevekom ist es erstmals gelungen, die

Öffentliche Hand als Auftraggeber zu gewinnen, Schwerpunkt Impfkampagne. Der

größte Auftraggeber der gevekom ist die KVH Kassenärztliche Vereinigung Hamburg.

"Seit Ende 2020 ist die gevekom unser verlässlicher und flexibler Dienstleister

in der Impfhotline", sagt der Vorstandsvorsitzende der KV Hamburg, Walter

Plassmann. "Die gevekom hat die herausfordernde Arbeit mit ihren sehr häufig

sehr kurzfristig wechselnden Anforderungen mit Bravour und Erfolg gemeistert."

Für die KVH allein hat gevekom Ende 2020/Anfang 2021 mehrere hundert neue

Arbeitsplätze geschaffen. Roman Molch: "Natürlich gab es die Befürchtung, dass

diese mit der Beendigung der Impfkampagne wegfallen könnten. Hier stehen wir als

Arbeitgeber in der Verantwortung. Es galt: alle Kraft in den Vertrieb, um die

Fortbeschäftigung sicherzustellen. Nicht nur unter moralischen, sondern auch

unter kaufmännischen Gesichtspunkten, denn wir können es uns perspektivisch

schlicht nicht leisten, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen zu

lassen. Wir wollen das auch nicht. Stand heute: Wir entlassen nicht, wir stellen

weiter ein!"

Im ersten Halbjahr 2021 hat gevekom elf neue Auftraggeber für Inbound, Outbound,

Social Media, Backoffice, Automatisierung und Messenger überzeugen können,

Schwerpunkte Öffentliche Hand und E-Commerce. Zur Integration der großen

Messengerdienste in Kundenkommunikation und E-Commerce arbeitet gevekom mit dem

führenden Anbieter MessengerPeople zusammen. Matthias Mehner, Geschäftsführer

der MessengerPeople GmbH in München: "Zusammen mit gevekom erweitern wir

erfolgreich die Kundenkontakt-Möglichkeiten auf die beliebtesten Messenger wie

WhatsApp oder iMessage."

Derzeit in der Startphase der Zusammenarbeit mit gevekom ist die BFS Baur

Fulfillment Solutions GmbH: "gevekom wird ab Oktober für unseren Auftraggeber

BAUR Versand in der Kundenbetreuung telefonieren, alle Themen rund um

Kundenservice bearbeiten und für unsere Kunden beantworten", so Steffi Löhnert,

BFS Divisionsleiterin. "gevekom passt gut zur Baur Fulfillment Solutions: ein

motiviertes Team mit viel Esprit und Leidenschaft für unseren Job. Wir freuen

uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit."

Ebenfalls ein neuer Auftraggeber ist die Deutsche GigaNetz GmbH, Hamburg.

"gevekom hat von Anfang an eine sehr hohe Flexibilität für unseren wachsenden

Bedarf gezeigt und konnte sich sowohl auf uns als in 2020 neu gestartetes

Unternehmen als auch auf das extrem starke Kundenwachstum im ersten Halbjahr

2021 einstellen", sagt Wolfram Thielen, Geschäftsführer und COO der Deutschen

GigaNetz GmbH. "Zudem bot gevekom die schnellste Ramp-up-Zeit und

Ressourcenzugriff auf erfahrene Mitarbeiter im Telekommunikationsmarkt. Eine

besonders wichtige Entscheidungskomponente war für uns die partnerschaftliche

Zusammenarbeit und das Vertrauen der gevekom Geschäftsführung in den Erfolg

unseres Geschäftsmodells als Greenfield Unternehmen mit exponentiell geplantem

Wachstum". gevekom unterstützt die Deutsche GigaNetz bei der Bestands- und

Neukundenhotline sowie bei der Neuanlage von Interessenten und Kunden im

Deutsche GigaNetz-eigenen CRM System. "Mittlerweile liegen wir weit über unseren

ursprünglichen Planzahlen, und auch hier konnte sich die gevekom schnell auf den

gesteigerten Bedarf einstellen. Die Zusammenarbeit macht Spaß und ist stets auf

den gemeinsamen Erfolg ausgerichtet", betont Michael Jochum, Leiter Customer

Service.

Ebenfalls neu: Für Kontaktanfragen an LASCANA stellt gevekom den 1st- und

2nd-Level-Service-Support und verantwortet für den Onlineshop lascana.de die

Kundenkommunikations-Kanäle E-Mail und Telefonie. Stefan Meiners, Leiter LASCANA

E-Commerce, arbeitet gern mit gevekom zusammen: "Seit Beginn unserer

Zusammenarbeit im April 2021 betreut gevekom die Anfragen unserer Kund*innen mit

hoher Hands-on-Mentalität, stets kompetent und fachkundig. Wir schätzen

insbesondere den flexiblen Aufbau von Agententeams und die sichere Abfederung

von erhöhten Kontaktanfragen sowie die junge, dynamische

Unternehmensphilosophie."

Martin Kensy, Vertriebsleiter der PostModern MEDIA Logistik GmbH in Dresden,

sagt zur neuen Partnerschaft mit gevekom: "Die Kommunikation vor und während des

Projektes gibt uns das Gefühl zu wissen, wo wir stehen. Unsere Ansprechpartner

sind erreichbar und kommen auch aktiv auf uns zu. Das Preis-Leistungs-Verhältnis

stimmt. Wir haben uns für gevekom entschieden, weil die Projektierung uns die

Fachkompetenz des Unternehmens aufgezeigt hat, und menschlich hat es auch

gepasst!". gevekom hat für die Sparten PostModern und KurierModern die

Qualifikation potenzieller Vertriebs-Leads übernommen, von der Qualifikation der

Entscheider über eine erste Bedarfsanalyse bis zur Terminvereinbarung.

Mit der neuen gevekom Größenordnung, einer eingespielten, hochqualifizierten

Führungscrew und einem flexibel auf Kundenbedürfnisse eingehenden

Leistungsportfolio bereitet gevekom Chef Roman Molch nun die weitere Expansion

der gevekom ins Ausland vor. Als insgesamt zehnter Standort wurde zum 1. August

Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste eröffnet. "Wir expandieren, aber wir

tun dies mit Augenmaß. Das Wichtigste für uns ist, dass wir unsere

Mitarbeitenden auf unserer Entwicklung mitnehmen. Denn sie sind es, die unsere

Kunden von unseren Leistungen überzeugen und begeistern."

Hintergrund

Der Contact Center Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet. Heute bekleidet

gevekom unter den Top Ten Callcentern in Deutschland Platz sieben (Quelle:

Multichannel Contactcenter 2021, iBusiness/ONE-to-ONE/Callcenter-Verband CCV

e.V.) und ist seit fünf Jahren in Folge familienfreundlichstes Unternehmen

(freundin, Kununu).

Credo: Your better place to work - "Wir glauben daran, dass glückliche

Mitarbeiter den besten Job machen". Jahresumsatz 2020: 30,75 Mio Euro (+30,85%

im Vergleich zum Vorjahr); Mitarbeiter 01/2021: 1.327 (+49%), Seats gesamt:

1000. Standorte in Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Main, Neubrandenburg,

Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien (Palma de Mallorca), Bulgarien (Burgas,

Varna). Gesellschafter: Roman Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich.

Referenzen (auf Anfrage): Dax-Unternehmen und umsatzstarke E-Commerce-Shops.

Branchen: Handel/E-Commerce, Gesundheit, Reisen, Automotive, Verlage,

Transport/Logistik, Personennah- und Fernverkehr, Energie/EVU, Banken,

Öffentliche Hand. http://www.gevekom.de

