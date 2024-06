OTS: GIGA FIBER GmbH / GIGA FIBER baut Testgebiet für autonomes Fahren auf / ...

GIGA FIBER baut Testgebiet für autonomes Fahren auf /

Millionen-Investition in Usbekistan zur Absicherung der Lieferkette

Frankfurt am Main (ots) - Die GIGA FIBER GmbH hat weitere Grundlagen für den

geplanten Aufbau eines rund 33.000 km langen, sicheren und hochleistungsfähigen

Glasfasernetzes in Deutschland gelegt. CEO Lars Diebold investiert dafür

Millionen in Usbekistan.

Mit dem Kauf einer Kupfermine in der usbekischen Region Nukus hat GIGA FIBER-

Hauptanteilseigner Lars Diebold die Ausstattung des geplanten Netzes entlang von

Bahnschienen und Verkehrswegen in Deutschland auf sichere Beine gestellt.

Diebold sagt: "Wir sichern mit dem Kauf der Kupfermine, aber auch von einer

Kabel-Produktionsanlage vor Ort die Lieferkette für das 33.000 km Stromkabel

umfassende Netz. Zugleich geben wir ein Aufbruchsignal für die Region, in der

ich das Potenzial für ein Silikon Valley sehe."

Die 70 Mio. US-Dollar teure Kabelproduktionsstätte soll, so Diebold, 300

Menschen beschäftigen. Man wolle dort zugleich auch eine Test-Strecke von ca.

100 Kilometer Länge aufbauen. "Insgesamt werden wir dort fünfzig 5G und 6G

Funkmasten errichten, um dort autonomes Fahren mit Pkw, Lkw und Zügen zu

ermöglichen. Die Ergebnisse dort werden auch in unsere Arbeit hier in

Deutschland einfließen", erläutert Diebold. Ihm schwebt dabei vor, den

usbekischen Standort als Testgebiet für autonomes Fahren attraktiv zu machen.

"Ich sehe große Möglichkeiten für Unternehmen aus Europa und Asien, hier die

Zukunft aufzubauen und erlebbar zu machen."

Diebold hat zusätzlich auch noch die Rechte an einer Lithium-Mine in der Region

erworben. Diese sei die Grundlage für eine Batterie-Produktionsstätte, um

internationale Unternehmen rund um die E-Mobilität für das Testgebiet zu

gewinnen.

Diebold: "Unsere Mission ist es, Deutschland aus dem digitalen Mittelalter zu

holen, und fit zu machen für das 21.Jahrhundert. Wir brauchen eine neue Qualität

und Geschwindigkeit unserer Netze."

Noch in diesem Jahr will GIGA FIBER eine erste Referenzstrecke über 170 km in

Brandenburg, als "Proof of Concept" aufbauen. Hier soll mit maximal hohen

Sicherheitsanforderungen der Glasfasernetzausbau nachgewiesen werden. Außerdem

wird eine 60 km lange Strecke mit rund 30 Funkmasten im Raum Frankfurt am Main

umgesetzt werden, um einen wesentlichen Beitrag zur sicheren und resilienten

Anbindung des Finanzsektors zu gewährleisten.

Über GIGA FIBER

Die GIGA FIBER GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein kapitalstarkes

Projektentwicklungsunternehmen, gegründet mit dem Ziel, den Ausbau einer

resilienten und hochleistungsfähigen Glasfaserinfrastruktur entlang des

Schienennetzes in Deutschland voranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit rund 50 Mitarbeiter mit stark wachsender Tendenz. GIGA FIBER wurde im

Mai 2023 von dem Unternehmer Lars Diebold gegründet und ist u.a. Mitglied in den

Branchenverbänden VATM und BREKO. Nach 10 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2023 wird für

das Jahr 2024 ein Umsatz von 50 Mio. EUR angestrebt. 2025 wird durch die

geplante Verlegung von 6.500 km hochresilienter und 1,2 TB schneller Glasfaser

sowie 3.250 Funkmasten ein Umsatz von rund 1 Mrd. EUR erreicht werden.

