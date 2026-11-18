OTS: GLS Group & Geopost / GLS Group und Geopost planen neuen führenden ...
GLS Group und Geopost planen neuen führenden Paketdienstleister in
Deutschland (FOTO)
Neuenstein/Aschaffenburg (ots) -
- GLS Group, Teil von IDS, und Geopost, Teil der La Poste Group, haben heute
Pläne zur Gründung eines Joint Ventures bekanntgegeben, das ihre
Paketgeschäfte in Deutschland zusammenführen soll. Der Zusammenschluss steht
unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Durch ihn soll
ein neuer führender Paketdienstleister in Deutschland mit einem Gesamtumsatz
von mehr als 4 Milliarden Euro und 700 Millionen Paketzustellungen pro Jahr
entstehen.
- Durch die Bündelung der Stärken von GLS Germany und DPD Deutschland soll das
künftige Unternehmen Geschäftskunden noch höhere Servicequalität,
Zuverlässigkeit und Resilienz bieten. Verbraucher sollen von mehr Komfort,
Auswahl und Flexibilität profitieren.
- Die Transaktion baut auf der erfolgreichen Kooperation von GLS und DPD in
Deutschland auf, zu der auch das anbieteroffene Paketstationsnetz inboxx
gehört. Das gemeinsame Netz aus Paketshops und Paketstationen soll bis Ende
2030 voraussichtlich auf rund 25.000 Standorte ausgebaut werden.
- Das künftige Unternehmen soll unter der Marke GLS mit GLS Group als
Mehrheitsgesellschafter auftreten und sich auf die komplementären Stärken, die
Expertise und die internationale Reichweite beider Joint Venture-Partner
stützen.
GLS Group und Geopost, in Deutschland unter der Marke DPD tätig, geben heute
Pläne zur Gründung eines Joint Ventures bekannt, das ihre Paketgeschäfte in
Deutschland zusammenführen soll. Die Transaktion steht weiterhin unter dem
Vorbehalt der üblichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen
sowie von Prozessen der betrieblichen Mitbestimmung. Mit Vollzug des
Zusammenschlusses entsteht ein noch stärkeres und wettbewerbsfähigeres
Unternehmen mit einer Größe und mit Fähigkeiten, welche die Zukunft der
Paketlogistik in Deutschland mitgestalten werden. Es wird zudem die langjährige
Erfahrung, lokale Marktkenntnis, operative Expertise und Kundennähe der Teams
beider Unternehmen zusammenbringen.
Der geplante Zusammenschluss der deutschen Paketgeschäfte ist der nächste
logische Schritt in der erfolgreichen Kooperation von GLS Germany und DPD
Deutschland, die bereits gute Ergebnisse liefert: Seit Oktober 2024 arbeiten GLS
und DPD gemeinsam am Aufbau eines anbieteroffenen Out-of-Home-Netzes in
Deutschland. Ein wichtiger Meilenstein war im März 2026 die Einführung von
inboxx, das Kunden beider Paketdienstleister offensteht. Das gemeinsame Netz aus
Paketshops und Paketstationen soll bis Ende 2030 voraussichtlich auf rund 25.000
Standorte ausgebaut werden.Die Pläne für Deutschland setzen auf einer
bestehenden Kooperation zwischen GLS Group und Geopost auf, die auch gemeinsame
Out-of-Home-Zustellaktivitäten in Tschechien und Ungarn umfasst. Diese
Initiativen spiegeln die Ambition beider Konzerne wider, komfortable
Zustelloptionen für Kunden auszubauen.
Investitionen in die Zukunft der Paketlogistik
Nach dem Vollzug des Zusammenschlusses plant das künftige Unternehmen, mehr als
500 Millionen Euro in den kommenden Jahren zu investieren. Die Bündelung der
Expertise und Größe beider Unternehmen wird Investitionen in Innovation,
Digitalisierung, Leistungsfähigkeit des Netzwerks sowie Nachhaltigkeit
unterstützen und vereinfachen. Ziel ist es auch, einen für die Zukunft noch
attraktiveren Arbeitgeber zu schaffen, der seinen Beschäftigten vielfältigere
Möglichkeiten bietet, neue Kompetenzen aufzubauen, sich beruflich
weiterzuentwickeln und zum langfristigen Erfolg beizutragen.
"Die Gründung dieses Joint Ventures markiert einen wichtigen Meilenstein in der
Entwicklung des deutschen Paketmarktes. Durch die Bündelung der Stärken von GLS
und DPD in Deutschland - einschließlich der Expertise, des Engagements und der
Kundennähe unserer Teams - schaffen wir Mehrwert für Kunden durch ein breiteres
Serviceangebot, effizienteres Netzwerk und schnellere Innovationen. Gleichzeitig
schaffen wir eine starke Grundlage für langfristig profitables Wachstum", sagt
Dr. Karl Pfaff, CEO GLS Group.
"Diese Partnerschaft baut auf dem starken Fundament auf, das die DPD-Teams in
Deutschland geschaffen haben. Sie spiegelt die gemeinsame Ambition mit GLS Group
wider, ein stärkeres und wettbewerbsfähigeres Paketnetzwerk für Kunden in
Deutschland und ganz Europa zu schaffen. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft
der Paketzustellung von verantwortungsbewussten Akteuren gestaltet wird, die
über die Größe und Fähigkeiten verfügen, nachhaltig zu investieren, Märkte
nahtlos zu verbinden und auf sich wandelnde Kundenbedürfnisse einzugehen", sagt
Yves Delmas, CEO von Geopost.
Ein verbessertes Angebot für Kunden
Der Paketmarkt in Deutschland verändert sich und wird von steigenden Erwartungen
an Flexibilität, digitale Leistungsfähigkeit und grenzüberschreitende Vernetzung
geprägt. Das künftige Unternehmen schafft eine stärkere Grundlage für gezielte
Investitionen in die Dienstleistungen und Fähigkeiten, die Kunden künftig
benötigen.Nach den behördlichen Genehmigungen und dem Zusammenschluss
profitieren Geschäftskunden und Verbraucher von:
- einem führenden Paketdienstleister, der die erforderliche Größe, Effizienz,
Servicequalität und operative Robustheit zum Management zunehmend komplexer
Lieferketten mit der Flexibilität und Expertise für spezifischere
Logistikanforderungen verbindet;
- stärker integrierten Paketlösungen entlang der gesamten
E-Commerce-Prozesskette - von der Händleranbindung und digitalen
Kontaktpunkten bis hin zu flexiblen Zustell- und Retourenoptionen in einem der
größten anbieteroffenen Out-of-Home-Netze Deutschlands;
- einem breiteren Dienstleistungsportfolio durch erweiterte Express- und
Fulfilment-Kompetenzen, die Kunden stärker integrierte Lösungen für
zeitkritische Sendungen und E-Commerce-Fulfilment bieten.
Deutschlands Rolle in der europäischen Paketlogistik stärken
Dank der sich ergänzenden europäischen Präsenz von GLS Group und Geopost wird
das künftige Unternehmen Kunden Zugang zu zwei führenden Paketnetzwerken,
hochwertigen grenzüberschreitenden Dienstleistungen und einer noch besseren
Erreichbarkeit wichtiger Märkte in ganz Europa bieten. Dies soll auch die
internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exporteure stärken.
Unternehmensführung
Nach dem Zusammenschluss wird GLS Group die Mehrheit am künftigen Unternehmen
halten. Beide Parteien werden in seinen Steuerungsgremien vertreten sein. Das
Unternehmen wird unter der Marke GLS firmieren, während Geopost als
strategischer Partner und Gesellschafter sichtbar sein wird. Abhängig von den
behördlichen Genehmigungen werden weitere Details zu gegebener Zeit
bekanntgegeben. Bis zum Vollzug des Zusammenschlusses bleiben DPD Deutschland
und GLS Germany vollständig unabhängig. Aufgrund der geplanten Transaktion
ergeben sich bis dahin keine Änderungen bei Management, Ansprechpartnern,
Verträgen und Leistungsvereinbarungen.
Über GLS Group
GLS Group, Teil von IDS, ist einer der größten Paketdienstleister Europas mit
einem Netzwerk, das mehr als 40 Länder in Europa sowie Kanada und die USA
umfasst. Mit rund 115 Hubs und über 1.700 Depots bietet GLS die Größe, Resilienz
und lokale Präsenz, auf die Unternehmen angewiesen sind - und die
Zuverlässigkeit und den Komfort, die Millionen von Verbrauchern täglich
erwarten. GLS setzt kontinuierlich neue Maßstäbe beim Kundenerlebnis sowie bei
operativer und kommerzieller Exzellenz und investiert zugleich in die Bereiche,
die die Logistik heute und morgen prägen, darunter Out-of-Home-Zustellung und
KI-gestützte Abläufe. Vom weltweiten Paketversand über Fulfilment bis hin zum
Frachtgeschäft baut GLS seine Fähigkeiten und Partnerschaften weiter aus, damit
seine Kunden über Grenzen hinweg wachsen können. Im Geschäftsjahr 2025/26
erzielte GLS einen Rekordumsatz von 6 Milliarden Euro und stellte 977 Millionen
Pakete zu. Weitere Informationen unter http://www.gls-group.com.
Über Geopost
Geopost, Teil der La Poste Group und einer der führenden europäischen Anbieter
für Paketzustellung und E-Commerce-Lösungen, ist über sein Netzwerk
spezialisierter Zustellmarken in mehr als 50 Ländern auf allen Kontinenten
tätig. Zu diesen Marken gehören DPD, Chronopost, SEUR, BRT, Speedy, Jadlog und
Asendia. Auf Basis seiner branchenspezifischen Expertise treibt Geopost den
Ausbau von Out-of-Home-Dienstleistungen mit Pickup, einem der dichtesten
Paketshop- und Paketstationsnetze Europas, weiter voran und erweitert zugleich
temperaturgeführte Lösungen für die Lebensmittel- und Gesundheitsbranche. In
einer Welt der Beschleunigung und des Wandels erschließt Geopost über Asendia
mit ESW neue E-Commerce-Geschäftsfelder.Mit 55.000 Beschäftigten setzt sich
Geopost dafür ein, den Handel für seine Kunden und die Gemeinschaften, in denen
das Unternehmen tätig ist, komfortabler, profitabler und nachhaltiger zu
gestalten. Mit dem Anspruch, international Maßstäbe für nachhaltige Zustellung
zu setzen, ist Geopost das erste weltweit tätige Zustellunternehmen, dessen
Fahrplan zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2040 von der Science Based
Targets initiative (SBTi) genehmigt wurde.Geopost erzielte 2025 einen Umsatz von
15,8 Milliarden Euro und stellte weltweit 2,2 Milliarden Pakete zu. Weitere
Informationen unter http://www.geopost.com.
Über inboxx
inboxx ist die gemeinsame Marke für das anbieteroffene Paketstationsnetz von GLS
Germany und DPD Deutschland. Mit dem Ausbau der Out-of-Home-Dienstleistungen
schaffen die beiden Paketdienstleister zusätzliche Möglichkeiten, Pakete
flexibel zu empfangen und zu versenden - dort, wo Menschen leben, arbeiten und
unterwegs sind. In den kommenden Jahren soll ein Netz aus 25.000 gemeinsam
nutzbaren Paketshops und Paketstationen entstehen. inboxx spielt dabei eine
zentrale Rolle. Weitere Informationen unter https://www.inboxx.com/.
Pressekontakt:
GLS Group: mailto:press@gls-group.com
Geopost: mailto:press@geopost.com
GLS Germany: mailto:presse@gls-germany.com
DPD Deutschland: mailto:presse@dpd.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183949/6393394
OTS: GLS Group & Geopost