OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Teilhabe am ...
Teilhabe am Unternehmenserfolg: Neues
Mitarbeitenden-Beteiligungsprogramm bei Grant Thornton in Deutschland
Düsseldorf (ots) -
- "Employee Incentive Programme (EIP)": Innovativer Benefit mit
Vorreitercharakter in der deutschen Prüfungs- und Beratungsbranche
- Mitarbeitende von Grant Thornton in Deutschland können an der künftigen
Wertsteigerung teilhaben und damit vom gemeinsamen Unternehmenserfolg
profitieren
- Unternehmerische Teilhabe wird bereits deutlich vor dem Partner-Level möglich
Das Employee Incentive Programme (EIP) ist ein neues
Mitarbeitenden-Beteiligungsprogramm, das in der deutschen Wirtschaftsprüfungs-
und Beratungsbranche bislang einzigartig ist. Das EIP eröffnet Mitarbeitenden
von Grant Thornton in Deutschland die Möglichkeit, an der künftigen
Wertsteigerung teilzuhaben und damit vom gemeinsamen Unternehmenserfolg zu
profitieren.
Mit dem EIP werden außergewöhnliche Beiträge zur strategischen Weiterentwicklung
des Unternehmens gewürdigt. So richtet sich das Programm an Mitarbeitende, die
durch ihr Engagement und ihren Einfluss maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung
strategischer Ziele beitragen. Damit schafft Grant Thornton bereits deutlich vor
einer möglichen Partnerschaftsperspektive die Chance auf eine unternehmerische
und wirtschaftliche Teilhabe.
"Über das EIP wertschätzen wir unsere Mitarbeitenden nicht nur für ihren
Einsatz, sondern ermöglichen ihnen auch, aktiv am gemeinsamen Unternehmenserfolg
und Wachstum zu partizipieren. Das EIP ist Ausdruck der Anerkennung und des
ganzheitlichen Anspruchs, attraktive und innovative Entwicklungsmöglichkeiten zu
bieten", sagt Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, CEO von Grant Thornton in
Deutschland.
Das virtuelle Beteiligungsprogramm wurde im Zuge der strategischen Partnerschaft
mit Cinven entwickelt und ist fester Bestandteil der Wachstumsstrategie. "Das
EIP unterstreicht unser gemeinsames Bestreben, Talente langfristig zu fördern,
zu binden und ihnen neue Perspektiven für ihre berufliche Entwicklung zu
eröffnen", ergänzt Ursula Porth, Chief People Officer bei Grant Thornton in
Deutschland. "Mit dem EIP wird ein starkes Zeichen für moderne
Mitarbeitendenförderung gesetzt und ein Angebot geschaffen, das in seiner Form
Maßstäbe innerhalb der Branche setzt."
Über Grant Thornton in Deutschland
Die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehört zu den zehn größten
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende
betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte
Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den
Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft
ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Kunden auch
international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im
internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und
deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich
selbständige Gesellschaften. Mit rund 80.000 Mitarbeitenden in über 150 Ländern
berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt.
Weitere Informationen: http://www.grantthornton.de
Kontakt
Angela Ott
Leitung Unternehmenskommunikation
T +49 172 8434 291
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