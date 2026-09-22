OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Teilhabe am ...

22.09.26 09:23 Uhr

Teilhabe am Unternehmenserfolg: Neues

Mitarbeitenden-Beteiligungsprogramm bei Grant Thornton in Deutschland

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Düsseldorf (ots) -

- "Employee Incentive Programme (EIP)": Innovativer Benefit mit

Vorreitercharakter in der deutschen Prüfungs- und Beratungsbranche

- Mitarbeitende von Grant Thornton in Deutschland können an der künftigen

Wertsteigerung teilhaben und damit vom gemeinsamen Unternehmenserfolg

profitieren

- Unternehmerische Teilhabe wird bereits deutlich vor dem Partner-Level möglich

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Das Employee Incentive Programme (EIP) ist ein neues

Mitarbeitenden-Beteiligungsprogramm, das in der deutschen Wirtschaftsprüfungs-

und Beratungsbranche bislang einzigartig ist. Das EIP eröffnet Mitarbeitenden

von Grant Thornton in Deutschland die Möglichkeit, an der künftigen

Wertsteigerung teilzuhaben und damit vom gemeinsamen Unternehmenserfolg zu

profitieren.

Mit dem EIP werden außergewöhnliche Beiträge zur strategischen Weiterentwicklung

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des Unternehmens gewürdigt. So richtet sich das Programm an Mitarbeitende, die

durch ihr Engagement und ihren Einfluss maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung

strategischer Ziele beitragen. Damit schafft Grant Thornton bereits deutlich vor

einer möglichen Partnerschaftsperspektive die Chance auf eine unternehmerische

und wirtschaftliche Teilhabe.

"Über das EIP wertschätzen wir unsere Mitarbeitenden nicht nur für ihren

Einsatz, sondern ermöglichen ihnen auch, aktiv am gemeinsamen Unternehmenserfolg

und Wachstum zu partizipieren. Das EIP ist Ausdruck der Anerkennung und des

ganzheitlichen Anspruchs, attraktive und innovative Entwicklungsmöglichkeiten zu

bieten", sagt Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, CEO von Grant Thornton in

Deutschland.

Das virtuelle Beteiligungsprogramm wurde im Zuge der strategischen Partnerschaft

mit Cinven entwickelt und ist fester Bestandteil der Wachstumsstrategie. "Das

EIP unterstreicht unser gemeinsames Bestreben, Talente langfristig zu fördern,

zu binden und ihnen neue Perspektiven für ihre berufliche Entwicklung zu

eröffnen", ergänzt Ursula Porth, Chief People Officer bei Grant Thornton in

Deutschland. "Mit dem EIP wird ein starkes Zeichen für moderne

Mitarbeitendenförderung gesetzt und ein Angebot geschaffen, das in seiner Form

Maßstäbe innerhalb der Branche setzt."

Über Grant Thornton in Deutschland

Die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehört zu den zehn größten

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende

betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte

Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den

Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft

ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Kunden auch

international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im

internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und

deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich

selbständige Gesellschaften. Mit rund 80.000 Mitarbeitenden in über 150 Ländern

berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen: http://www.grantthornton.de

Kontakt

Angela Ott

Leitung Unternehmenskommunikation

T +49 172 8434 291

E mailto:kommunikation@de.gt.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83393/6356545

OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft