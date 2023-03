OTS: GREEN IT Das Systemhaus GmbH / 10 Jahre GREEN IT / Umsatzstärkstes Jahr ...

10 Jahre GREEN IT / Umsatzstärkstes Jahr seit Firmengründung /

IT-Dienstleister startet mit Rekordergebnis ins Jubiläumsjahr (FOTO)

Dortmund, Hagen, Oberhausen, Hannover, Hamburg, München (ots) - Alles begann mit

der Idee, Digitalisierung (https://www.greenit.systems/ueber-uns/?utm_campaign=1

0-jahre-git.2023&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) und Nachhaltigkeit

(https://www.greenit.systems/oekologische-fairantwortung/?utm_campaign=10-jahre-

git.2023&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) miteinander zu verbinden -

nun feiert die GREEN IT Group (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=10-jahr

e-git.2023&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) ihr zehnjähriges

Jubiläum (https://www.greenit.systems/10-jahre-green-it/). Pünktlich zum

Abschluss des ersten Jahrzehnts verbucht die Unternehmensgruppe das

erfolgreichste Ergebnis der Firmengeschichte.

Mit einem Rekordumsatz in Höhe von knapp 54 Millionen Euro schließt der auf

nachhaltige IT-Konzepte (https://www.greenit.systems/portfolio/it-services/?utm_

campaign=10-jahre-git.2023&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)

spezialisierte IT-Experte das Jahr 2022 als das erfolgreichste Geschäftsjahr der

letzten zehn Jahre ab. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Umsatzwachstum in

Höhe von über 15 %.

Dazu Florian Stäwen, Chief Finance Officer GREEN IT: "Viele Herausforderungen

haben uns in den letzten drei Jahren begleitet. Nicht nur durch die

Corona-Pandemie, auch durch den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und

globale Lieferengpässe leben wir in Zeiten zunehmender Unsicherheit. Umso

stolzer sind wir gerade jetzt auf dieses herausragende Ergebnis."

"Das erneute Rekordergebnis in diesen Zeiten ist eine großartige Leistung vom

ganzen Team (https://www.greenit.systems/green-spirit/?utm_campaign=10-jahre-git

.2023&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) und von all denjenigen, die

uns auf unserem Weg hierher unterstützt haben. Neben unseren Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern (http://ots.de/9nw9ma) danken wir unseren Kunden und Partnern,

(https://www.greenit.systems/partner/?utm_campaign=10-jahre-git.2023&utm_medium=

referral&utm_source=presseportal) die von Anfang an unsere Idee geglaubt, uns

vertraut und sich von unserer Begeisterung haben anstecken lassen", ergänzt Jan

Schriewer, Gründungsmitglied und Chief Sales Officer GREEN IT.

Gestartet ist der IT-Dienstleister Anfang 2013 mit sechs Mitarbeitenden im

Technologiepark Dortmund. Heute betreuen rund 240 Beschäftigte ihre Kunden

bundesweit von sieben Standorten und zwei technischen Stützpunkten aus. (https:/

/www.greenit.systems/standorte/?utm_campaign=10-jahre-git.2023&utm_medium=referr

al&utm_source=presseportal)

Wachstumstreiber Zero Emission IT (https://www.greenit.systems/portfolio/zeero-e

mission-it/?utm_campaign=10-jahre-git.2023&utm_medium=referral&utm_source=presse

portal)

Der Fokus liegt auch im Jubiläumsjahr auf der strategischen Weiterentwicklung

innovativer und nachhaltiger IT-Konzepte aus den Bereichen Managed IT (https://w

ww.greenit.systems/portfolio/it-services/?utm_campaign=10-jahre-git.2023&utm_med

ium=referral&utm_source=presseportal) und Print Services (https://www.greenit.sy

stems/portfolio/managed-print-services/?utm_campaign=10-jahre-git.2023&utm_mediu

m=referral&utm_source=presseportal), Unified Communications (https://www.greeni

t.systems/portfolio/telefonie-mobilfunk-internet/?utm_campaign=10-jahre-git.2023

&utm_medium=referral&utm_source=presseportal), digitales Dokumentenmanagement (

https://www.greenit.systems/portfolio/digitales-dokumentenmanagement/?utm_campai

gn=10-jahre-git.2023&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) sowie

nachhaltige IT- und Cloud-Lösungen. (https://www.greenit.systems/portfolio/green

-it-cloud/?utm_campaign=10-jahre-git.2023&utm_medium=referral&utm_source=pressep

ortal)

Eines der innovativsten Produkte in diesem Bereich ist die GREEN IT Cloud driven

by windCORES (https://www.greenit.systems/portfolio/green-it-cloud/?utm_campaign

=10-jahre-git.2023&utm_medium=referral&utm_source=presseportal). Gemeinsam mit

dem Partner WestfalenWIND IT, dem Betreiber der windCORES, bietet GREEN IT als

erster IT-Dienstleister eine klimaneutrale Private-Cloud-Lösung (https://www.gre

enit.systems/portfolio/green-it-cloud/?utm_campaign=10-jahre-git.2023&utm_medium

=referral&utm_source=presseportal) für den Mittelstand - direkt aus der

Windkraftanlage - an. Damit schafft GREEN IT eine ökologische Zero

Emission-Alternative (https://www.greenit.systems/portfolio/zeero-emission-it/?u

tm_campaign=10-jahre-git.2023&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) zum

konventionellen Rechenzentrum.

"Als wir vor zehn Jahren starteten, zählten wir mit unserer Idee,

Digitalisierung und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden, zu den Pionieren.

Nun freuen wir uns auf ein besonderes Jubiläumsjahr, welches wir gebührend mit

unseren Kolleginnen und Kollegen, Kunden und Partnern feiern werden", erzählt

Thomas Lesser, Gründungsmitglied und Managing Director bei GREEN IT.

In Dortmund verwurzelt - deutschlandweit zu Hause

Bereits Anfang 2020 übernimmt GREEN IT das Traditionshaus KESPER GmbH (https://w

ww.greenit.systems/umstellung-kesper/?utm_campaign=10-jahre-git.2023&utm_medium=

referral&utm_source=presseportal) aus Hagen. Dadurch stärkt der IT-Dienstleister

seine Service- und Vertriebslinie zum Tor ins Sauerland. Wenige Wochen später

folgt der Expansionsschritt in Richtung Niederrhein - in Oberhausen eröffnet

GREEN IT eine weitere Niederlassung. Zum 01.09.2020 erfolgt die Übernahme der

Geschäftseinheit Print und Solution der Tuchenhagen Bürokommunikation in

Hannover. Mit dieser Übernahme wird die Service- und Vertriebslinie in Richtung

Norddeutschland geschlossen. Im Jahr 2021 folgt schließlich die Übernahme der Do

Systems GmbH aus Dortmund. Mit Wirkung vom April 2022 wird auch die pcm GmbH aus

Hagen Teil der GREEN IT Group. Die pcm zählt zu den größten IT-Systemhäusern für

digitale Dokumentenmanagementsysteme (https://www.greenit.systems/portfolio/digi

tales-dokumentenmanagement/?utm_campaign=10-jahre-git.2023&utm_medium=referral&u

tm_source=presseportal) in der Region.

Die ersten Schritte vom regionalen zu einem nationalen Systemhaus sind gegangen

- der Plan für weiteres Wachstum steht. Weitere Standorte (https://www.greenit.s

ystems/standorte/?utm_campaign=10-jahre-git.2023&utm_medium=referral&utm_source=

presseportal) sollen in den kommenden Jahren aufgebaut werden, sodass der

IT-Experte Kunden in ganz Deutschland flächendeckend betreuen kann.

"Unser Herz schlägt für Dortmund, hier hat unsere Erfolgsgeschichte begonnen,

hier sind wir verwurzelt. Gleichzeitig setzen wir unseren Expansionskurs auch in

den kommenden zehn Jahren fort und verfolgen unsere Vision, Unternehmen in ganz

Deutschland mit unseren nachhaltigen IT-Konzepten zu begeistern, mit

Leidenschaft und ganz viel Herzblut", so Florian Stäwen.

