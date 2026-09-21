OTS: Grünenthal Group / Grünenthal erwirbt das Krebsmedikament Stivarga®
Grünenthal erwirbt das Krebsmedikament Stivarga®
Aachen (ots) -
- Das ist der neueste Schritt in der Strategie von Grünenthal: etablierte
Arzneimittel zu erwerben, die einem klaren medizinischen Bedarf dienen, die
kommerziellen und operativen Kompetenzen des Unternehmens zu nutzen und das
Wachstum voranzutreiben.
- Stivarga® (Regorafenib) ist ein etabliertes orales Medikament zur Behandlung
bestimmter fortgeschrittener Krebserkrankungen, darunter metastasierter
Kolorektalkrebs, gastrointestinale Stromatumoren (GIST) und hepatozelluläres
Karzinom (Leberkrebs). Es ist weltweit in mehr als 90 Märkten zugelassen und
erhältlich.
- Grünenthal hat seit 2017 rund 2,6 Milliarden Euro in erfolgreiche
M&A-Transaktionen investiert, wodurch die Rentabilität des Unternehmens
deutlich gestärkt und die innovative Forschungspipeline weiter finanziert
wurde.
Grünenthal, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Schmerztherapie und
Forschung, gab heute eine Vereinbarung mit der Bayer AG über den Erwerb von
Stivarga®, einem oralen Medikament zur Behandlung bestimmter fortgeschrittener
Krebserkrankungen, für bis zu 375 Millionen Euro bekannt. Die Akquisition steht
unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der
Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Der Abschluss der
Akquisition wird für Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet.
Stivarga® (Regorafenib) ist ein oraler Multikinase-Inhibitor, der bei
metastasiertem kolorektalem Karzinom, hepatozellulärem Karzinom und
gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) bei Patienten indiziert ist, die bereits
mit anderen verfügbaren Therapien behandelt wurden oder bei denen diese nicht
angewendet werden können. Das Medikament ist weltweit in mehr als 90 Märkten
zugelassen und erhältlich.
"Diese Akquisition passt strategisch hervorragend zu Grünenthal und spiegelt
unsere disziplinierte M&A-Strategie wider, etablierte Arzneimittel zu erwerben,
die klare und anhaltende medizinische Bedürfnisse erfüllen und langfristigen
Wert schaffen", sagte Gabriel Baertschi, CEO von Grünenthal. "Stivarga® hat eine
fest etablierte Rolle in der Patientenversorgung, und die Transaktion wirkt sich
unmittelbar positiv auf unser Geschäft aus. Durch die Nutzung unserer
kommerziellen und operativen Expertise sehen wir klare Chancen, den Wert des
Medikaments zu maximieren und das langfristige Wachstum von Grünenthal zu
unterstützen."
Der Verlust des Exklusivitätsschutzes für Stivarga® wird in der Europäischen
Union für das Jahr 2029 und in den Vereinigten Staaten (USA) für das Jahr 2030
erwartet. Grünenthal schätzt, dass Stivarga® im Geschäftsjahr zum 31. Dezember
2027 einen positiven Beitrag zum konsolidierten EBITDA von bis zu rund 100
Millionen Euro leisten könnte. Diese Einschätzung basiert auf einer Analyse der
Informationen, die Grünenthal von Bayer zur Verfügung gestellt wurden, und setzt
den Abschluss der Akquisition bis Ende 2026 oder Anfang 2027 sowie eine
ganzjährige Konsolidierung voraus.
Die Akquisition ist der neueste Schritt im Rahmen der M&A-Strategie von
Grünenthal und folgt auf die erfolgreiche Integration mehrerer wichtiger
Arzneimittel für eine Vielzahl von Indikationen, darunter die weltweiten Rechte
an Nebido(TM), die Rechte an Cialis® in Mexiko, Brasilien und Kolumbien, die
europäischen Rechte an Crestor(TM) und Nexium(TM) sowie die weltweiten Rechte an
Vimovo(TM) (außerhalb der USA und Japans), Zomig(TM) (außerhalb Japans) und
Qutenza(TM). Neben dem Erwerb von Vermögenswerten hat Grünenthal Anfang dieses
Jahres die alleinige Eigentümerschaft an Grünenthal Meds übernommen, einem
früheren Joint Venture mit Kyowa Kirin International zur Vermarktung seines
etablierten Arzneimittelportfolios. Im Jahr 2024 hat Grünenthal das
US-Unternehmen Valinor Pharma und das Produkt Movantik® erworben. Seit 2017 hat
das Unternehmen rund 2,6 Milliarden Euro in erfolgreiche M&A-Transaktionen
investiert.
Über Stivarga® Stivarga® ist ein einmal täglich oral einzunehmendes
verschreibungspflichtiges Arzneimittel zur Behandlung bestimmter
fortgeschrittener Krebserkrankungen. In den letzten 10 Jahren wurden damit mehr
als eine Million Patienten in über 90 Ländern behandelt.
In der EU ist Stivarga® als Monotherapie zur Behandlung erwachsener Patienten
mit metastasiertem Kolorektalkarzinom (mCRC) indiziert, die zuvor mit
verfügbaren Therapien behandelt wurden, darunter eine Chemotherapie auf
Fluoropyrimidin-Basis, einer Anti-VEGF-Therapie und einer Anti-EGFR-Therapie,
sowie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit inoperablem oder
metastasiertem gastrointestinalem Stromatumor (GIST), bei denen unter einer
vorherigen Behandlung mit Imatinib und Sunitinib eine Progression eingetreten
ist oder die diese Behandlung nicht vertragen, und zur Behandlung von
erwachsenen Patienten mit hepatozellulärem Karzinom (HCC), die zuvor mit
Sorafenib behandelt wurden.
In den USA ist Stivarga® indiziert zur Behandlung von Patienten mit
metastasiertem kolorektalem Karzinom (mCRC), die zuvor mit einer auf
Fluoropyrimidin, Oxaliplatin und Irinotecan basierenden Chemotherapie sowie
einer Anti-VEGF-Therapie behandelt wurden, sowie bei RAS-Wildtyp einer
Anti-EGFR-Therapie, sowie bei lokal fortgeschrittenen, inoperablen oder
metastasierten GIST, die zuvor mit Imatinibmesylat und Sunitinibmalat behandelt
wurden, und bei HCC, die zuvor mit Sorafenib behandelt wurden.
Über Grünenthal Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der
Behandlung von Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes
Pharmaunternehmen verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer
Schmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien für Patienten
weltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir
setzen uns mit aller Kraft dafür ein, unsere Vision von einer Welt ohne
Schmerzen zu verwirklichen.
Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 28
Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere
Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2025 beschäftigte
Grünenthal rund 4.100 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,8 Milliarden
Euro.
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Berater
Freshfields fungierte als Rechtsberater von Grünenthal.
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Matt Crabb, Leiter Global Communications (kommissarisch), Grünenthal
mailto:matt.crabb@grunenthal.com
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