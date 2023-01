OTS: Grünenthal Group / Maya Marescotti neue Geschäftsführerin beim ...

Maya Marescotti neue Geschäftsführerin beim Schmerzspezialisten

Grünenthal in der Schweiz (FOTO)

Mitlödi (ots) - Die Grünenthal Pharma AG in der Schweiz hat eine neue Leitung:

Maya Marescotti ist seit Januar 2023 Country Managerin der Schweizer

Vertriebseinheit des in Deutschland gegründeten forschenden Pharmaunternehmens.

Marescotti ist seit rund anderthalb Jahren für Grünenthal tätig und hatte

bislang eine globale Funktion in der Konzernzentrale inne. Sie verfügt über 15

Jahre Erfahrung in der Gesundheitsbranche in verschiedenen Marketing-Positionen

auf lokaler und globaler Ebene. Die studierte Biochemikerin mit anschliessendem

Masterabschluss im Bereich Internationales Gesundheitsmanagement hat

italienische und indische Wurzeln, ist in Italien und in der Schweiz

aufgewachsen und hat über ein Jahrzehnt in Grossbritannien gelebt. Mit diesem

Hintergrund bringt sie neben ihrer breiten Erfahrung im Bereich Marketing und

Strategie auch viel internationaler Expertise in die Arbeit der Schweizer

Filiale ein.

"Ich fühle mich sehr geehrt, die Schweizer Organisation in diesen spannenden

Zeiten zu leiten", sagt Marescotti. "Grünenthal ist ein dynamisches Unternehmen

mit einer innovationsgetriebenen Forschungspipeline, die unsere Kern-Kompetenz

im Bereich Schmerztherapie weiter stärken wird. Ich freue mich darauf, mit

unserem talentierten Team zusammenzuarbeiten und den Schmerzpatientinnen und

-patienten in der Schweiz mit unseren Produkten im Sinne unserer Vision von

einer Welt ohne Schmerzen ein möglichst hohes Mass an Lebensqualität

zurückzubringen."

Die Grünenthal Pharma AG mit Sitz in Mitlödi wurde 1993 gegründet. Im Jahr 2022

beschäftigte die Niederlassung 25 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von

33,8 Mio. Schweizer Franken hauptsächlich durch den Verkauf von

verschreibungspflichtigen Schmerzmedikamenten.

Über Grünenthal

Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von

Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes Pharmaunternehmen

verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer Schmerztherapie und

der Entwicklung modernster Technologien für Patienten weltweit. Mit Innovationen

wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir setzen uns mit aller Kraft

für unsere Vision von einer Welt ohne Schmerzen ein. Grünenthal hat seine

Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 28 Ländern in Europa,

Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in

mehr als 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2021 beschäftigte Grünenthal rund 4.500

Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro.

Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:

Dr. Stephan Frings, Global Communication

Tel.: +49 241 569-3383

mailto:Stephan.Frings@grunenthal.com

Grünenthal GmbH, 52099 Aachen

