OTS: Hagedorn Management GmbH / Hagedorn wächst mit Hüffermann-Erwerb und ...

Hagedorn wächst mit Hüffermann-Erwerb und stärkt seine Schwerlast- und

Kranlogistik (FOTO)

Gütersloh/Wildeshausen (ots) - Mit der Übernahme der Hüffermann-Gruppe aus

Wildeshausen macht Hagedorn einen großen Schritt im Ausbau seiner

Schwerlastsparte und erweitert Präsenz in Nord- und Ostdeutschland.

Die Hagedorn Unternehmensgruppe übernimmt die Hüffermann-Gruppe, einen

etablierten Anbieter für Kran- und Schwerlastlogistik. Die Hüffermann-Gruppe,

mit Sitz in Wildeshausen und weiteren Standorten unter anderem in Bremen,

Hamburg, Potsdam, Leipzig und Frankfurt, ergänzt das bundesweite Netzwerk von

Hagedorn und stärkt die Präsenz insbesondere im Norden und Osten Deutschlands.

Damit setzt Hagedorn den Ausbau seiner Schwerlastsparte fort, die seit der

Übernahme des Kranunternehmens Wasel im Jahr 2021 Teil der Unternehmensgruppe

ist.

Durch über 500 neue Mitarbeitende und eine Flotte von über 1.000 Kranen, Lkw und

Spezialgeräten wächst dieser Geschäftsbereich nun deutlich. Der gesamte

Gerätebestand von Hagedorn umfasst durch die Übernahme fortan mehr als 2.000

Fahrzeuge und Großgeräte aus Abbruch-, Tiefbau- und Krantechnik. Die Sparte

Schwerlastlogistik mit jetzt über 1.000 Mitarbeitenden ist damit Marktführer in

Deutschland.

Die Hüffermann-Gruppe hatte zuletzt einen Insolvenzantrag gestellt. Der

operative Betrieb wurde im Verfahren weitergeführt, sodass Teams, Technik und

Standorte vollständig erhalten blieben. Hagedorn übernimmt die Gruppe aus der

Insolvenz und führt den Geschäftsbetrieb mit der gesamten Belegschaft an allen

Standorten fort.

"Die Hüffermann-Gruppe bringt starke Teams, verlässliche Technik und gewachsene

Strukturen mit. Entscheidend ist für uns, dass wir Substanz übernehmen und

qualifizierte Arbeitsplätze sichern. Gemeinsam mit Wasel erweitern wir unsere

technischen und regionalen Möglichkeiten, sodass wir Industrie-, Infrastruktur-

und Energieprojekte noch verlässlicher unterstützen können. So schaffen wir

Stabilität für die Mitarbeitenden und stärken unser Portfolio im bundesweiten

Markt", sagt Christian Hülsewig, geschäftsführender Gesellschafter der Hagedorn

Unternehmensgruppe.

Auch der Insolvenzverwalter der Hüffermann-Gruppe, Tim Beyer, bewertet die

Lösung sehr positiv: "Mit Hagedorn haben wir einen Investor gefunden, der die

Arbeitsplätze sichern und den Geschäftsbetrieb verlässlich fortführen wird. Dass

diese Perspektive noch vor Weihnachten steht, ist ein wichtiges Signal für

Belegschaft und Kunden."

Die Übernahme erfolgt in einer Phase, in der die Nachfrage nach Kran- und

Schwerlastlogistik deutlich steigt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, der

Ersatz und die Modernisierung von Brücken, Straßen und Leitungsnetzen sowie der

Umbau industrieller Anlagen schaffen einen hohen Bedarf an spezialisierten Hebe-

und Transportlösungen. Viele dieser Projekte lassen sich ohne leistungsfähige

Krantechnik nicht umsetzen.

Die Integration der Hüffermann-Gruppe zahlt auf den im Herbst bekräftigten

Wachstumspfad der Hagedorn Gruppe ein. Mit der Erweiterung des Beirats hat das

Unternehmen seine strategische Ausrichtung geschärft - die Einbindung von

Hüffermann ist ein weiterer Schritt, um das Leistungsspektrum von Rückbau und

Tiefbau über Recycling bis hin zu Logistik und Hebetechnik weiter auszubauen.

Das Gütersloher Unternehmen hat sich seit seiner Gründung 1997 durch Thomas

Hagedorn von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem breit aufgestellten Dienstleister

entlang der Wertschöpfungskette der Bauwirtschaft entwickelt.

Über die Hagedorn Unternehmensgruppe

Die Hagedorn Unternehmensgruppe mit Sitz in Gütersloh ist einer der weltweit

führenden Anbieter entlang der Wertschöpfungskette der Bauwirtschaft - mit

Schwerpunkten in Rückbau, Entsorgung, Recycling, Tiefbau, Schwerlastlogistik,

Flächenrevitalisierung und Digitalisierung .

1997 von Thomas Hagedorn gegründet, beschäftigt die Gruppe heute über 2.300

Mitarbeitende und umfasst mehr als 30 Gesellschaften. Mit Standorten in ganz

Deutschland sowie Projekten im Ausland gehört Hagedorn zu den international

erfolgreichsten Abbruchunternehmen und ist heute mit seinem breiten

Leistungsspektrum in zahlreichen Bereichen der Bau- und Flächenentwicklung

aktiv.

