OTS: Hampleton Partners / Hampleton Partners berät BaseCase bei Verkauf an ...

Hampleton Partners berät BaseCase bei Verkauf an Certara

London (ots) - Mit der Customer-Engagement-Plattform von BaseCase

stärkt Certara seine Position als führender Anbieter von

technologiegestützten Entscheidungs- und Beratungslösungen im Bereich

Biowissenschaften

Hampleton Partners, eine internationale Beratungsfirma für

Fusionen, Übernahmen und Unternehmensfinanzierung für

Technologieunternehmen, hat den Berliner

Datenvisualisierungs-Saas-Spezialist BaseCase Management GmbH beim

Verkauf an Certara beraten. Die in Princeton, New Jersey ansässige

Certara ist weltweit führend in der modellorientierten

Arzneimittelentwicklung und regulatorischen Wissenschaft. Durch die

Übernahme durch Certara wird BaseCase seine Plattform

weiterentwickeln und dabei gleichzeitig den Fokus auf Qualität, ein

innovatives Umfeld und eine starke Marktreputation legen können. Die

Zusammenarbeit wurde von Jonathan Simnett und Anton Røthe im

Transaktionsteam für Hampleton geleitet. Finanzielle Details der

Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Die Gesundheitsbranche steht zunehmend unter Druck, den Wert neuer

Medikamente und Geräte zu demonstrieren. Die interaktive Plattform

von BaseCase verbessert die Kommunikation zwischen

Life-Science-Unternehmen und arbeitet diesen Wert für Führungskräften

der obersten Entscheidungsebene, Ärzten, Gesundheitsdienstleistern

sowie Gesundheitsbehörden heraus. Die cloudbasierte Lösung ist ideal

für Unternehmen, die ihre eigenen, maßgeschneiderten,

markengeschützten Anwendungen für eine wirkungsvolle Kommunikation

komplexer Modelle, Analysen und Daten entwickeln möchten. Die Lösung

integriert Content-Erstellung und Sales Enablement und lässt Anwender

dadurch schnell und einfach einen visuellen Wertbeitrag rund um den

Return on Investment (ROI) oder den Business Case eines Medikaments

oder Geräts erstellen und personalisieren.

Miro Parizek, Principal Partner bei Hampleton, kommentiert:

"BaseCase ist nun Teil eines Unternehmens, zu dem es optimal passt

und durch das sie die Plattform und das Angebot weiterentwickeln

können. Es war eine Freude, mit BaseCase Co-Founder und CEO Gijs

Hubben und seinem Team zusammenzuarbeiten, sie bei diesem Vorhaben zu

beraten und dabei ein sehr gutes Ergebnis für BaseCase und Certara zu

erzielen."

Dr. Gijs Hubben, Mitbegründer und CEO von BaseCase, betont: "Das

Hampleton Team war sehr erfahren und strategisch in seinem Ansatz,

die Zusammenarbeit war Hands-on und sie hielten, was sie von Anfang

an versprochen haben. Mit einer globalen Reichweite und einem tiefen

Verständnis dafür, was High-Tech-Unternehmen im Gesundheitswesen

auszeichnet, hat sich das Team in allen Bereichen, von der ersten

Positionierung bis hin zu den abschließenden Verhandlungen, als

sachkundig und kreativ erwiesen."

Jonathan Simnett, Direktor von Hampleton und Branchenexperte, fügt

hinzu: "Dieses Engagement war eine der typischen Herausforderungen,

bei denen Hampleton seine Stärke ausspielen kann - zuvor getrennte

Sektoren in der Technologiewirtschaft zusammenzufügen. Den Erfolg

haben mehrere Faktoren gebracht: Ein tiefgehendes Verständnis dafür,

welchem Druck die Gesundheitsbranche ausgesetzt ist, wenn es darum

geht den Wert neuer Medikamente und Geräte zu ermessen, kombiniert

mit der Erfahrung von M&A im Bereich Biowissenschaften, Kundenbindung

und Sales Enablement."

