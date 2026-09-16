OTS: Hankook Tire Europe GmbH / Hankook stärkt Reifenproduktion in Europa mit ...

16.09.26 14:08 Uhr

Hankook stärkt Reifenproduktion in Europa mit Investitionen (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) -

- Stärkung der europäischen Wertschöpfung durch Ausbau des Produktionsstandortes

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in Ungarn

- 540 Millionen Euro für neue Lkw- und Busreifenfertigung

- Kürzere Transportwege, geringerer Logistikaufwand und mehr Kundennähe

Premium-Reifenhersteller Hankook hat seine industrielle Präsenz in Europa

gestärkt und 540 Millionen Euro in eine neue Produktionslinie für Lkw- und

Busreifen am Standort Rácalmás in Ungarn investiert. Ziel ist es, die Versorgung

von Kunden in Europa verlässlicher, flexibler und näher an den jeweiligen

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Märkten zu gestalten.

Die Serienproduktion von Lkw- und Busreifen in Ungarn ist für Oktober geplant

und die neue Anlage auf eine Jahreskapazität von mehr als 800.000 Einheiten

ausgelegt. Auf rund 66.000 Quadratmetern entstanden neue Produktions- und

unterstützende Infrastrukturflächen, darunter Fertigungsbereiche,

Logistiksysteme und Lagerkapazitäten. Auf der internationalen Leitmesse IAA

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Transportation in Hannover (15.-20. September) hat Hankook nun den ersten

Vorserienreifen aus der neuen Fertigung präsentiert.

"Der europäische Markt benötigt belastbare industrielle Strukturen, die in der

Praxis funktionieren und kurze Reaktionszeiten ermöglichen", sagt Jongho Park,

Präsident & COO Hankook Tire Europe. "Der Ausbau unseres Fertigungsknotenpunktes

in Ungarn erhöht unsere Flexibilität, um auf Kundenbedürfnisse und

Marktentwicklungen reagieren zu können. Gleichzeitig stärkt er die zuverlässige

und schnelle Versorgung europäischer Kunden mit Premiumreifen."

Produktion in Europa für mehr Kundennähe

Bislang wurde der europäische Markt mit Hankook Lkw- und Busreifen aus dem

asiatischen Raum beliefert. Die zukünftige Produktion in Ungarn verlagert einen

Teil dieser Wertschöpfung nach Europa. Ziel ist es, Transportwege und

Lieferzeiten zu verkürzen, den Logistikaufwand zu reduzieren und für Kunden noch

zuverlässiger und flexibler agieren zu können. Die zentrale Lage des Werks und

seine Anbindung an wichtige europäische Verkehrsachsen schaffen dabei Vorteile

für die Belieferung von Kunden und Partnern in zahlreichen Märkten.

Europa ist für Hankook mit rund 45 Prozent des globalen Umsatzes einer der

wichtigsten Märkte. Der Fertigungsstandort in Ungarn ist dabei seit 2007 ein

wichtiger Baustein der europäischen Strategie des Unternehmens. In drei

Ausbaustufen investierte Hankook dort bereits rund 856 Millionen Euro. Das Werk

produziert heute bis zu 17 Millionen Pkw-, SUV- und Leicht-Lkw-Reifen pro Jahr.

Mit der neuen Lkw- und Busreifenfertigung entwickelt sich das Werk zu einem noch

umfassenderen Produktionsstandort mit deutlich größerer Komplexität und höherem

Automatisierungsgrad. Die Erweiterung schafft zudem über 450 zusätzliche

Arbeitsplätze.

Europäische Produktion wird bei Hankook durch europäische Entwicklungskompetenz

ergänzt: Im Technologiezentrum Hannover entstehen maßgeschneiderte

Pkw-Reifenlösungen für die Erstausrüstung zahlreicher Premium-Automobilmarken

und Anforderungen des hiesigen Marktes. Entwicklung in Deutschland, Fertigung in

Ungarn und internationale Kundennähe: Mit dieser Verbindung sichert Hankook die

industrielle Basis für eine verlässliche Reifenversorgung in Europa.

Pressekontakt:

Larissa Büsch

PR Manager

Tel.: +49 6102 8149-173

mailto:l.buesch@hankookn.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114666/6353390

OTS: Hankook Tire Europe GmbH