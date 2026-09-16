OTS: Hankook Tire Europe GmbH / Hankook stärkt Reifenproduktion in Europa mit ...

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Hankook stärkt Reifenproduktion in Europa mit Investitionen (FOTO)
Neu-Isenburg (ots) -
- Stärkung der europäischen Wertschöpfung durch Ausbau des Produktionsstandortes
in Ungarn
- 540 Millionen Euro für neue Lkw- und Busreifenfertigung
- Kürzere Transportwege, geringerer Logistikaufwand und mehr Kundennähe
Premium-Reifenhersteller Hankook hat seine industrielle Präsenz in Europa
gestärkt und 540 Millionen Euro in eine neue Produktionslinie für Lkw- und
Busreifen am Standort Rácalmás in Ungarn investiert. Ziel ist es, die Versorgung
von Kunden in Europa verlässlicher, flexibler und näher an den jeweiligen
Märkten zu gestalten.
Die Serienproduktion von Lkw- und Busreifen in Ungarn ist für Oktober geplant
und die neue Anlage auf eine Jahreskapazität von mehr als 800.000 Einheiten
ausgelegt. Auf rund 66.000 Quadratmetern entstanden neue Produktions- und
unterstützende Infrastrukturflächen, darunter Fertigungsbereiche,
Logistiksysteme und Lagerkapazitäten. Auf der internationalen Leitmesse IAA
Transportation in Hannover (15.-20. September) hat Hankook nun den ersten
Vorserienreifen aus der neuen Fertigung präsentiert.
"Der europäische Markt benötigt belastbare industrielle Strukturen, die in der
Praxis funktionieren und kurze Reaktionszeiten ermöglichen", sagt Jongho Park,
Präsident & COO Hankook Tire Europe. "Der Ausbau unseres Fertigungsknotenpunktes
in Ungarn erhöht unsere Flexibilität, um auf Kundenbedürfnisse und
Marktentwicklungen reagieren zu können. Gleichzeitig stärkt er die zuverlässige
und schnelle Versorgung europäischer Kunden mit Premiumreifen."
Produktion in Europa für mehr Kundennähe
Bislang wurde der europäische Markt mit Hankook Lkw- und Busreifen aus dem
asiatischen Raum beliefert. Die zukünftige Produktion in Ungarn verlagert einen
Teil dieser Wertschöpfung nach Europa. Ziel ist es, Transportwege und
Lieferzeiten zu verkürzen, den Logistikaufwand zu reduzieren und für Kunden noch
zuverlässiger und flexibler agieren zu können. Die zentrale Lage des Werks und
seine Anbindung an wichtige europäische Verkehrsachsen schaffen dabei Vorteile
für die Belieferung von Kunden und Partnern in zahlreichen Märkten.
Europa ist für Hankook mit rund 45 Prozent des globalen Umsatzes einer der
wichtigsten Märkte. Der Fertigungsstandort in Ungarn ist dabei seit 2007 ein
wichtiger Baustein der europäischen Strategie des Unternehmens. In drei
Ausbaustufen investierte Hankook dort bereits rund 856 Millionen Euro. Das Werk
produziert heute bis zu 17 Millionen Pkw-, SUV- und Leicht-Lkw-Reifen pro Jahr.
Mit der neuen Lkw- und Busreifenfertigung entwickelt sich das Werk zu einem noch
umfassenderen Produktionsstandort mit deutlich größerer Komplexität und höherem
Automatisierungsgrad. Die Erweiterung schafft zudem über 450 zusätzliche
Arbeitsplätze.
Europäische Produktion wird bei Hankook durch europäische Entwicklungskompetenz
ergänzt: Im Technologiezentrum Hannover entstehen maßgeschneiderte
Pkw-Reifenlösungen für die Erstausrüstung zahlreicher Premium-Automobilmarken
und Anforderungen des hiesigen Marktes. Entwicklung in Deutschland, Fertigung in
Ungarn und internationale Kundennähe: Mit dieser Verbindung sichert Hankook die
industrielle Basis für eine verlässliche Reifenversorgung in Europa.
Pressekontakt:
Larissa Büsch
PR Manager
Tel.: +49 6102 8149-173
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