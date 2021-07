OTS: HANNOVER Finanz GmbH / HANNOVER Finanz Gruppe besetzt Beirat neu

GO

Heute im Fokus

Wall Street schwächer -- DAX mit Abgaben-- Tesla überzeugt mit Umsatz- und Gewinnsprung -- TUI verlängert Kreditlinie bei KfW und Privatbanken bis 2024 -- VW, Daimler, Intel, GE, KION, Dürr im Fokus

Google klagt gegen deutsches Gesetz gegen Hassbotschaften. Mercks Keytruda erreicht in Studie zu metastasiertem TNBC primären Endpunkt. Raytheon Technologies hebt Jahresziele erneut an. Michelin wird nach guten Geschäften optimistischer. Reckitt Benckiser rutscht in die roten Zahlen. Vontobel steigert Gewinn dank Handelsboom. Allianz beziffert ihre Schäden aus Hochwasser auf über 500 Millionen Euro.