OTS: HanseMerkur / HanseMerkur schreibt Erfolgsgeschichte im 150. ...

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HanseMerkur schreibt Erfolgsgeschichte im 150. Jubiläumsjahr fort:
Neuer Rekord bei Neugeschäft und Beitragseinnahme / Kraftvolles
Wachstum in allen Geschäftsfeldern (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Neugeschäft schlägt Rekordergebnis des Vorjahres mit Steigerung um 24,8 %
deutlich
- Beitragseinnahmen mit 3,55 Mrd. EUR auf neuem Höchststand
- Alle Versicherungsgeschäftsfelder wachsen über Marktniveau
- In der Reiseversicherung erneut Marktführer in Deutschland
- HanseMerkur hat sich auf Platz 2 in der Tierversicherung vorgearbeitet
- Netto-Verzinsung der HanseMerkur Krankenversicherung AG steigt auf 3,4 %
- Assets under Management erreichen 21,8 Mrd. EUR
- Mitarbeitende partizipieren mit 2.500 EUR Sonderprämie am Unternehmenserfolg
Die HanseMerkur bleibt auch 2025 auf Erfolgskurs und verzeichnet mit 3,55 Mrd.
EUR Beitragseinnahme eine neue Bestmarke (+20,6 %). Zurückzuführen ist diese
Entwicklung insbesondere auf das abermals immens starke Neugeschäft, das sich
gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2024 um 24,8 % gesteigert hat. Das
Konzerneigenkapital legt um +10,0 % auf 1,45 Mrd. EUR zu. Der
Konzernjahresüberschuss beträgt 125,5 Mio. EUR.
"Im Jahr unseres 150. Firmenjubiläums haben wir die höchste Beitragseinnahme der
Unternehmensgeschichte erreicht. Dieses Wachstum ist auf das Neugeschäft
zurückzuführen. So verzeichnen wir 2025 auch das beste Neugeschäftsjahr, das wir
je hatten. Damit haben wir das strategische Vertriebsziel, das wir bis 2030
realisieren wollen, schon jetzt übertroffen. Unser ertragreiches Wachstum ist
die beste Basis, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein und unseren Kunden,
Partnern und Mitarbeitenden als verlässliches, resilientes Unternehmen zur Seite
zu stehen", erläutert Vorstandsvorsitzender Eberhard Sautter die
Geschäftsergebnisse.
Ihre laufenden Beiträge konnte die HanseMerkur um 10,5 % auf 3,05 Mrd. EUR
steigern. Die Gesamtbruttobeitragseinnahmen belaufen sich auf 3,55 Mrd. EUR, was
einem Plus von 20,6 % entspricht. "Wir sind 2025 in allen Geschäftsfeldern
marktüberdurch-schnittlich gewachsen. Das zeigt, unser Wachstumspfad ist breit
angelegt. Darüber hinaus konnten wir unsere Position als Marktführer in der
Reiseversicherung in Deutschland ausbauen. Zudem sind wir unserem Ziel,
Marktführer in der Tierversicherung zu werden, nochmal deutlich näher gekommen",
so Eberhard Sautter weiter. Mit einem Konzernjahresüberschuss von 125,5 Mio. EUR
erreicht die HanseMerkur den drittbesten Wert seit ihrem Bestehen. Das
Konzerneigenkapital nahm um 131,9 Mio. EUR zu und beträgt 1,45 Mrd. EUR (+10,0
%). Die Verwaltungskostenquote bleibt stabil bei 1,9 % (PKV-Markt: 2,2 %).
Insgesamt schenkten im Berichtszeitraum rund 12,4 Mio. Versicherte dem
Unternehmen ihr Vertrauen.
Alle Geschäftsfelder entwickeln sich stärker als der Markt
Das Geschäftsfeld "Gesundheit & Pflege" schließt das Jahr 2025 mit 2.237,1 Mio.
EUR Beitragseinnahmen ab (+8,8 %, Markt: +7,3 %). Bei "Schaden, Unfall & Tier"
sind die Tierversicherungen erneut ein wesentlicher Wachstumstreiber. Insgesamt
realisiert das Geschäftsfeld Beitragseinnahmen in Höhe von 278,9 Mio. EUR (+38,3
%, SHUK-Markt: +7,6 %). Im Bereich "Risiko- & Altersvorsorge" erhöhen sich die
Beitragseinnahmen deutlich (+85,4 %, LV-Markt: +6,7 %) auf 687,4 Mio. EUR.
Allein die Einmalbeiträge wuchsen um 166,8 % auf 505,5 Mio. EUR. "Reise &
Freizeit" steigert die Beitragseinnahmen um 9,6 % auf 348,8 Mio. EUR und
schreibt ein neues Rekordjahr.
Hauptgeschäftsfeld "Gesundheit & Pflege": Krankenvollversicherung wächst erneut
Im Berichtsjahr sind 334.332 Personen bei der HanseMerkur krankenvollversichert
(+20.671 Netto-Neukunden bzw. +6,6 % ggü. Vj.). Damit erzielt die HanseMerkur im
24. Jahr in Folge einen marktüberdurchschnittlichen Netto-Zuwachs (Marktwachstum
lt. vorläufiger Angabe des PKV-Verbandes: +0,5 %). Die Zahl der
Zusatzversicherten ist um rund 22.000 Personen gewachsen (+1,7 %). Auch die
betriebliche, arbeitgeberfinanzierte Krankenversicherung (bKV) bleibt ein
Wachstumsmarkt, das Geschäft steigerte sich 2025 um +79,9 %. Die Nettoverzinsung
konnte 2025 von 2,4 % auf 3,4 % erhöht werden (Branche: 2,8 %). Mit dem
strategischen Ziel, sich verstärkt als Komplettanbieter für alle Zielgruppen zu
positionieren, hat das Unternehmen Ende des Jahres 2025 die Produktlinie "Be Fit
Smart" für Beamte eingeführt. Anfang des Jahres 2026 wurde darüber hinaus noch
eine weitere Produktlinie im Hochleistungssegment für Beamte, der "Be Fit Best",
neu ins Angebot aufgenommen.
"Reise & Freizeit": Marktführerschaft ausgebaut
In der Reiseversicherung schreibt die HanseMerkur 2025 mit einer
Bruttobeitragseinnahme von 348,8 Mio. (+9,6 %) erneut Rekordzahlen und baut in
ihrem Kernmarkt Deutschland die Marktführerschaft weiter aus.Das Wachstum
resultiert insbesondere aus der Weiterentwicklung und Verlängerung der
Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern, Online-Portalen, Reisebüros, Airlines und
Partnern im Business-Travel-Segment.
"Risiko & Altersvorsorge": Strategisches Unternehmensziel übertroffen
In einem volatilen Kapitalmarkt konnte die HanseMerkur im Geschäftsfeld "Risiko
& Altersvorsorge" die Beitragseinnahmen um 85,4 % auf 687,4 Mio. EUR steigern.
Damit ist das für 2030 gesetzte strategische Unternehmensziel von 400 Mio. EUR
schon jetzt übertroffen. Maßgeblich hierfür war das Einmalbeitragsgeschäft, das
insgesamt 505,5 Mio. EUR erreicht (+166,8 % ggü. Vj.). Die laufenden Beiträge
bleiben mit 181,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Die Netto-Verzinsung der
HanseMerkur Lebensversicherung beträgt 3,2 % (Branche 2024: 2,4 %). Gleichzeitig
bleiben 2025 die Verwaltungskostenquote mit 0,7 % (Markt 2024: 2,4 %) und die
Abschlusskostenquote mit 2,4 % (Markt 2024: 4,4 %) gering.
"Schaden, Unfall & Tier": Hunde- und Katzenbesitzer setzen auf die HanseMerkur
Das Geschäftsfeld "Schaden, Unfall & Tier" verzeichnete mit einer
Beitragseinnahme von 278,9 Mio. EUR einen Rekordzuwachs um 77,3 Mio. EUR (+30,3
%). Größter Wachstumsmotor waren erneut die Tierversicherungen, deren Bestand um
70,7 % ggü. Vj. wuchs. Rund 177,9 Mio. EUR bzw. rund 64,3 % der
Beitragseinnahmen der HMA stammen aus diesem Segment (Vj. 52,2 %). Der
Geschäftsverlauf zeigt, dass die HanseMerkur auf dem besten Weg ist, DER
Tier-Versicherer zu werden. Im Jahr 2022 in den Markt gestartet, rangiert sie
aktuell auf Platz 2 - gemessen an der Beitragseinnahme.
Asset Management: Drittinvestoren vertrauen HanseMerkur 4,9 Mrd. EUR an
Die Asset-Management-Gesellschaften HanseMerkur Trust AG (HMT), HanseMerkur
Trust Swiss AG (HMTS) und HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) erreichten 2025 ein
Ergebnis vor Steuern in Höhe von 35,7 Mio. EUR (Vj. 41,9 Mio. EUR). Die Assets
under Management der HanseMerkur-Gruppe belaufen sich auf 21,8 Mrd. Euro (Vj.
19,8). Das Drittgeschäft wächst weiter dynamisch in allen Produktklassen und mit
zahlreichen Investorengruppen. So verwalteten die HMT und HMG im abgeschlossenen
Geschäftsjahr 4,9 Mrd. EUR für Drittinvestoren - ein neuer Höchstwert (Vj. 4,4
Mrd. EUR).
Mit dem HanseMerkur Digital Infrastructure hat die HMT ihren ersten ELTIF
(European Long Term Investment Fund) aufgelegt. Der Fonds investiert gezielt in
Hyperscaler-Rechenzentren. Durch die Partnerschaft mit einer digitalen Plattform
kann die HMT ihre Expertise im Bereich digitaler Infrastruktur nun auch einem
breiteren Publikum anbieten. Bisher war das ausschließlich institutionellen
Anlegern vorbehalten. Über ein Investment in den HanseMerkur Digital
Infrastructure ELTIF können Privatanleger jetzt ebenfalls von der wachsenden
Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing
profitieren. Gleichzeitig bleibt die Performance der bestehenden Produkte auf
hohem Niveau: Der Publikumsfonds "HanseMerkur Strategie Chancenreich" wurde 2025
bereits zum vierten Mal mit dem "Goldenen Bullen" für überdurchschnittliche
Anlageergebnisse ausgezeichnet.
Trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfeldes konnte die HMG ihre positive
Entwicklung fortsetzen. Ihr Fokus auf moderne, energieeffiziente
Premium-Büroimmobilien in Top-Lagen sowie auf Wohnquartiere in wachstumsstarken
Metropolregionen ist ein wesentlicher Grund dafür. Insgesamt managt die HMG mehr
als 100 Immobilien mit einer Fläche von insgesamt mehr als 1 Mio. m² für die
HanseMerkur und mehr als 70 weitere institutionelle Investoren. Im
Premiumbürosegment geht die HMG in den nächsten Jahren von einer
Projektentwicklungspipeline von rund 1 Mrd. EUR aus. Hierunter fallen prominente
Objekte wie die Gänsemarkt Höfe in Hamburg, das Goldschmied Carré in Köln oder
das Central ParX in Frankfurt, welche sich ebenso wie weitere Premiumobjekte in
der Bauphase befinden.
Sonderzahlung für Mitarbeitende
Im Berichtsjahr beschäftigt das Unternehmen insgesamt 1.847 Angestellte im
Innen- und Außendienst. Als Selbstständige im Außendienst sind 815 Vermittler
für die HanseMerkur tätig. Besonderes Augenmerk liegt weiterhin auf der
Nachwuchsförderung und Ausbildung mit 78 Auszubildenden. Der Versicherer
beteiligt seine Mitarbeitenden mit einer Sonderzahlung in Höhe von 2.500 EUR am
Unternehmenserfolg im Geschäftsjahr 2025.
Gesundheit neu denken: Warum Prävention der Schlüssel für ein langes, aktives
Leben ist. Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur, im
Interview. (https://newsroom.hansemerkur.de/gesundheit/gesundheit-neu-denken-war
um-praevention-der-schluessel-fuer-ein-langes-aktives-leben-ist-1/)
Pressekontakt:
HanseMerkur Krankenversicherung AG
Leitung Unternehmenskommunikation
Birte Ayhan-Lange
Tel.: 040 4119-1357
E-Mail: mailto:birte.ayhan-lange@hansemerkur.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12875/6270679
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