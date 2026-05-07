OTS: HanseMerkur / HanseMerkur schreibt Erfolgsgeschichte im 150. ...

HanseMerkur schreibt Erfolgsgeschichte im 150. Jubiläumsjahr fort:

Neuer Rekord bei Neugeschäft und Beitragseinnahme / Kraftvolles

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Wachstum in allen Geschäftsfeldern (FOTO)

Hamburg (ots) -

- Neugeschäft schlägt Rekordergebnis des Vorjahres mit Steigerung um 24,8 %

deutlich

- Beitragseinnahmen mit 3,55 Mrd. EUR auf neuem Höchststand

- Alle Versicherungsgeschäftsfelder wachsen über Marktniveau

- In der Reiseversicherung erneut Marktführer in Deutschland

- HanseMerkur hat sich auf Platz 2 in der Tierversicherung vorgearbeitet

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- Netto-Verzinsung der HanseMerkur Krankenversicherung AG steigt auf 3,4 %

- Assets under Management erreichen 21,8 Mrd. EUR

- Mitarbeitende partizipieren mit 2.500 EUR Sonderprämie am Unternehmenserfolg

Die HanseMerkur bleibt auch 2025 auf Erfolgskurs und verzeichnet mit 3,55 Mrd.

EUR Beitragseinnahme eine neue Bestmarke (+20,6 %). Zurückzuführen ist diese

Entwicklung insbesondere auf das abermals immens starke Neugeschäft, das sich

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gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2024 um 24,8 % gesteigert hat. Das

Konzerneigenkapital legt um +10,0 % auf 1,45 Mrd. EUR zu. Der

Konzernjahresüberschuss beträgt 125,5 Mio. EUR.

"Im Jahr unseres 150. Firmenjubiläums haben wir die höchste Beitragseinnahme der

Unternehmensgeschichte erreicht. Dieses Wachstum ist auf das Neugeschäft

zurückzuführen. So verzeichnen wir 2025 auch das beste Neugeschäftsjahr, das wir

je hatten. Damit haben wir das strategische Vertriebsziel, das wir bis 2030

realisieren wollen, schon jetzt übertroffen. Unser ertragreiches Wachstum ist

die beste Basis, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein und unseren Kunden,

Partnern und Mitarbeitenden als verlässliches, resilientes Unternehmen zur Seite

zu stehen", erläutert Vorstandsvorsitzender Eberhard Sautter die

Geschäftsergebnisse.

Ihre laufenden Beiträge konnte die HanseMerkur um 10,5 % auf 3,05 Mrd. EUR

steigern. Die Gesamtbruttobeitragseinnahmen belaufen sich auf 3,55 Mrd. EUR, was

einem Plus von 20,6 % entspricht. "Wir sind 2025 in allen Geschäftsfeldern

marktüberdurch-schnittlich gewachsen. Das zeigt, unser Wachstumspfad ist breit

angelegt. Darüber hinaus konnten wir unsere Position als Marktführer in der

Reiseversicherung in Deutschland ausbauen. Zudem sind wir unserem Ziel,

Marktführer in der Tierversicherung zu werden, nochmal deutlich näher gekommen",

so Eberhard Sautter weiter. Mit einem Konzernjahresüberschuss von 125,5 Mio. EUR

erreicht die HanseMerkur den drittbesten Wert seit ihrem Bestehen. Das

Konzerneigenkapital nahm um 131,9 Mio. EUR zu und beträgt 1,45 Mrd. EUR (+10,0

%). Die Verwaltungskostenquote bleibt stabil bei 1,9 % (PKV-Markt: 2,2 %).

Insgesamt schenkten im Berichtszeitraum rund 12,4 Mio. Versicherte dem

Unternehmen ihr Vertrauen.

Alle Geschäftsfelder entwickeln sich stärker als der Markt

Das Geschäftsfeld "Gesundheit & Pflege" schließt das Jahr 2025 mit 2.237,1 Mio.

EUR Beitragseinnahmen ab (+8,8 %, Markt: +7,3 %). Bei "Schaden, Unfall & Tier"

sind die Tierversicherungen erneut ein wesentlicher Wachstumstreiber. Insgesamt

realisiert das Geschäftsfeld Beitragseinnahmen in Höhe von 278,9 Mio. EUR (+38,3

%, SHUK-Markt: +7,6 %). Im Bereich "Risiko- & Altersvorsorge" erhöhen sich die

Beitragseinnahmen deutlich (+85,4 %, LV-Markt: +6,7 %) auf 687,4 Mio. EUR.

Allein die Einmalbeiträge wuchsen um 166,8 % auf 505,5 Mio. EUR. "Reise &

Freizeit" steigert die Beitragseinnahmen um 9,6 % auf 348,8 Mio. EUR und

schreibt ein neues Rekordjahr.

Hauptgeschäftsfeld "Gesundheit & Pflege": Krankenvollversicherung wächst erneut

Im Berichtsjahr sind 334.332 Personen bei der HanseMerkur krankenvollversichert

(+20.671 Netto-Neukunden bzw. +6,6 % ggü. Vj.). Damit erzielt die HanseMerkur im

24. Jahr in Folge einen marktüberdurchschnittlichen Netto-Zuwachs (Marktwachstum

lt. vorläufiger Angabe des PKV-Verbandes: +0,5 %). Die Zahl der

Zusatzversicherten ist um rund 22.000 Personen gewachsen (+1,7 %). Auch die

betriebliche, arbeitgeberfinanzierte Krankenversicherung (bKV) bleibt ein

Wachstumsmarkt, das Geschäft steigerte sich 2025 um +79,9 %. Die Nettoverzinsung

konnte 2025 von 2,4 % auf 3,4 % erhöht werden (Branche: 2,8 %). Mit dem

strategischen Ziel, sich verstärkt als Komplettanbieter für alle Zielgruppen zu

positionieren, hat das Unternehmen Ende des Jahres 2025 die Produktlinie "Be Fit

Smart" für Beamte eingeführt. Anfang des Jahres 2026 wurde darüber hinaus noch

eine weitere Produktlinie im Hochleistungssegment für Beamte, der "Be Fit Best",

neu ins Angebot aufgenommen.

"Reise & Freizeit": Marktführerschaft ausgebaut

In der Reiseversicherung schreibt die HanseMerkur 2025 mit einer

Bruttobeitragseinnahme von 348,8 Mio. (+9,6 %) erneut Rekordzahlen und baut in

ihrem Kernmarkt Deutschland die Marktführerschaft weiter aus.Das Wachstum

resultiert insbesondere aus der Weiterentwicklung und Verlängerung der

Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern, Online-Portalen, Reisebüros, Airlines und

Partnern im Business-Travel-Segment.

"Risiko & Altersvorsorge": Strategisches Unternehmensziel übertroffen

In einem volatilen Kapitalmarkt konnte die HanseMerkur im Geschäftsfeld "Risiko

& Altersvorsorge" die Beitragseinnahmen um 85,4 % auf 687,4 Mio. EUR steigern.

Damit ist das für 2030 gesetzte strategische Unternehmensziel von 400 Mio. EUR

schon jetzt übertroffen. Maßgeblich hierfür war das Einmalbeitragsgeschäft, das

insgesamt 505,5 Mio. EUR erreicht (+166,8 % ggü. Vj.). Die laufenden Beiträge

bleiben mit 181,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Die Netto-Verzinsung der

HanseMerkur Lebensversicherung beträgt 3,2 % (Branche 2024: 2,4 %). Gleichzeitig

bleiben 2025 die Verwaltungskostenquote mit 0,7 % (Markt 2024: 2,4 %) und die

Abschlusskostenquote mit 2,4 % (Markt 2024: 4,4 %) gering.

"Schaden, Unfall & Tier": Hunde- und Katzenbesitzer setzen auf die HanseMerkur

Das Geschäftsfeld "Schaden, Unfall & Tier" verzeichnete mit einer

Beitragseinnahme von 278,9 Mio. EUR einen Rekordzuwachs um 77,3 Mio. EUR (+30,3

%). Größter Wachstumsmotor waren erneut die Tierversicherungen, deren Bestand um

70,7 % ggü. Vj. wuchs. Rund 177,9 Mio. EUR bzw. rund 64,3 % der

Beitragseinnahmen der HMA stammen aus diesem Segment (Vj. 52,2 %). Der

Geschäftsverlauf zeigt, dass die HanseMerkur auf dem besten Weg ist, DER

Tier-Versicherer zu werden. Im Jahr 2022 in den Markt gestartet, rangiert sie

aktuell auf Platz 2 - gemessen an der Beitragseinnahme.

Asset Management: Drittinvestoren vertrauen HanseMerkur 4,9 Mrd. EUR an

Die Asset-Management-Gesellschaften HanseMerkur Trust AG (HMT), HanseMerkur

Trust Swiss AG (HMTS) und HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) erreichten 2025 ein

Ergebnis vor Steuern in Höhe von 35,7 Mio. EUR (Vj. 41,9 Mio. EUR). Die Assets

under Management der HanseMerkur-Gruppe belaufen sich auf 21,8 Mrd. Euro (Vj.

19,8). Das Drittgeschäft wächst weiter dynamisch in allen Produktklassen und mit

zahlreichen Investorengruppen. So verwalteten die HMT und HMG im abgeschlossenen

Geschäftsjahr 4,9 Mrd. EUR für Drittinvestoren - ein neuer Höchstwert (Vj. 4,4

Mrd. EUR).

Mit dem HanseMerkur Digital Infrastructure hat die HMT ihren ersten ELTIF

(European Long Term Investment Fund) aufgelegt. Der Fonds investiert gezielt in

Hyperscaler-Rechenzentren. Durch die Partnerschaft mit einer digitalen Plattform

kann die HMT ihre Expertise im Bereich digitaler Infrastruktur nun auch einem

breiteren Publikum anbieten. Bisher war das ausschließlich institutionellen

Anlegern vorbehalten. Über ein Investment in den HanseMerkur Digital

Infrastructure ELTIF können Privatanleger jetzt ebenfalls von der wachsenden

Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing

profitieren. Gleichzeitig bleibt die Performance der bestehenden Produkte auf

hohem Niveau: Der Publikumsfonds "HanseMerkur Strategie Chancenreich" wurde 2025

bereits zum vierten Mal mit dem "Goldenen Bullen" für überdurchschnittliche

Anlageergebnisse ausgezeichnet.

Trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfeldes konnte die HMG ihre positive

Entwicklung fortsetzen. Ihr Fokus auf moderne, energieeffiziente

Premium-Büroimmobilien in Top-Lagen sowie auf Wohnquartiere in wachstumsstarken

Metropolregionen ist ein wesentlicher Grund dafür. Insgesamt managt die HMG mehr

als 100 Immobilien mit einer Fläche von insgesamt mehr als 1 Mio. m² für die

HanseMerkur und mehr als 70 weitere institutionelle Investoren. Im

Premiumbürosegment geht die HMG in den nächsten Jahren von einer

Projektentwicklungspipeline von rund 1 Mrd. EUR aus. Hierunter fallen prominente

Objekte wie die Gänsemarkt Höfe in Hamburg, das Goldschmied Carré in Köln oder

das Central ParX in Frankfurt, welche sich ebenso wie weitere Premiumobjekte in

der Bauphase befinden.

Sonderzahlung für Mitarbeitende

Im Berichtsjahr beschäftigt das Unternehmen insgesamt 1.847 Angestellte im

Innen- und Außendienst. Als Selbstständige im Außendienst sind 815 Vermittler

für die HanseMerkur tätig. Besonderes Augenmerk liegt weiterhin auf der

Nachwuchsförderung und Ausbildung mit 78 Auszubildenden. Der Versicherer

beteiligt seine Mitarbeitenden mit einer Sonderzahlung in Höhe von 2.500 EUR am

Unternehmenserfolg im Geschäftsjahr 2025.

Gesundheit neu denken: Warum Prävention der Schlüssel für ein langes, aktives

Leben ist. Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur, im

Interview. (https://newsroom.hansemerkur.de/gesundheit/gesundheit-neu-denken-war

um-praevention-der-schluessel-fuer-ein-langes-aktives-leben-ist-1/)

Pressekontakt:

HanseMerkur Krankenversicherung AG

Leitung Unternehmenskommunikation

Birte Ayhan-Lange

Tel.: 040 4119-1357

E-Mail: mailto:birte.ayhan-lange@hansemerkur.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12875/6270679

OTS: HanseMerkur