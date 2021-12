OTS: HARTING Stiftung & Co. KG / Höchster Umsatz der Firmengeschichte - ...

Höchster Umsatz der Firmengeschichte - HARTING Technologiegruppe geht

mit Rekordinvestition in eine klimaneutrale Zukunft (FOTO)

Espelkamp (ots) - Den Herausforderungen der anhaltenden globalen

Corona-Pandemie, fragilen Lieferketten und Lieferengpässen zum Trotz setzt die

HARTING Technologiegruppe aus Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) im Geschäftsjahr

2020/21 (30. September) ihren Wachstumskurs fort. Mit einem Umsatzplus von 14,5

% gegenüber dem Vorjahr (759 Mio. EUR) erwirtschaftete das international tätige

Familienunternehmen 869 Mio. EUR.

"Wir haben die Herausforderungen der Corona-Pandemie gemeistert und sind kräftig

gewachsen", erklärt Philip Harting, Vorstandsvorsitzender der Technologiegruppe,

zur Eröffnung der Jahrespressekonferenz. "Wir sind mit dem hervorragenden

Ergebnis sehr zufrieden und stolz auf das, was wir in den letzten Monaten

erreicht haben."

Steigende Umsätze in den Regionen

Alle Regionen, in denen HARTING weltweit tätig ist, haben sich im Geschäftsjahr

2020/21 positiv entwickelt - mehrheitlich sogar mit deutlichem Wachstum. Der

Umsatz in Europa (ohne Deutschland) wuchs um 15 % auf 40 Mio. EUR. Eine

Steigerung von 14 % erzielte die Region Americas und legte 12 Mio. EUR zu.

Dahinter reiht sich Asien ein mit einem Umsatz von 6 % bzw. 13 Mio. EUR. An der

Spitze steht der Standort Deutschland mit einem Wachstum von 23 %, was einem

Plus von 40 Mio. EUR entspricht.

Weltweit 713 neue Stellen geschaffen

Ebenfalls im Aufwärtstrend: Die Zahl der Mitarbeitenden (einschließlich

Auszubildende) stieg im Verlauf des Geschäftsjahres 2020/21 auf 6.190 (Vorjahr

5.477). Das entspricht einem Plus von 13 %. Im Inland wurden 40 neue Stellen

geschaffen, in den ausländischen Produktionsstätten und Tochtergesellschaften

sogar 673 Mitarbeitende eingestellt (+ 23,4 %). Damit waren im Ausland am 30.

September 2021 insgesamt 3.546 Mitarbeitende beschäftigt, im Inland 2.644.

Eine breite Aufstellung in Branchen, Märkten und Regionen seien für diese

wirtschaftlichen Positivmeldungen verantwortlich, so Harting. Mit

leistungsfähigen Konnektivitätslösungen für die industrielle Transformation will

das Unternehmen die zukünftigen Herausforderungen auch weiterhin meistern. Zu

diesen Hürden zählen für HARTING neben einer erwartet hohen Inflationsrate

insbesondere Faktoren wie Lieferengpässe durch Materialknappheit, fragile

Lieferketten, steigende Energiepreise und das signifikante Engagement für die

Energiewende. Auch die Corona-Pandemie werde weiterhin Einfluss auf das Markt-

und Unternehmensgeschehen haben.

Pandemiemanagement

Schnelligkeit und Flexibilität im Hinblick auf die Kommunikation und den Umgang

mit der Corona-Situation waren - zum Schutz von Kunden und Mitarbeitenden - auch

im vergangenen Geschäftsjahr die Maßgaben für das einberufene interne

Pandemie-Team. Frühzeitig war die Technologiegruppe in der Lage, neben

werksübergreifenden Testmöglichkeiten für Mitarbeitende auch Impfangebote im

eigens errichteten HARTING Impfzentrum zu unterbreiten. Diese werden Anfang 2022

fortgeführt: Ab Anfang Januar werden dort Booster-Impfungen für die

Mitarbeitenden durchgeführt. An weiteren Maßnahmen wie Schichtentrennungen und

Homeoffice-Regelungen hält das Unternehmen fest.

Die anhaltende Pandemie führte für die HARTING Technologiegruppe zum

konsequenten weltweiten Ausbau einer Digitalisierung der Kommunikation und des

Marketings. Die unmittelbare Nähe zum Kunden konnte auf diese Weise aufrecht

erhalten werden. Das Herzstück dieser Kommunikation: das HARTING Forum - ein

Veranstaltungsraum ausgestattet mit Kamera- und Bühnentechnik - wurde für

Filmaufnahmen, Live-Web-Seminare, Online-Pressekonferenzen sowie eine direkte

digitale Eins-zu-Eins-Kundenkommunikation intensiv genutzt.

Geschäftsbereiche nehmen Megatrends, IIoT, Energiewende und kollaboratives

Engineering ins Visier

Die verschiedenen Geschäftsbereiche der HARTING Technologiegruppe haben in den

vergangenen Monaten diverse Trendthemen in ihren Fokus gerückt. Unter der

Überschrift "All for Energy" adressiert das Unternehmen die Energiewende in Form

einer schnellen und sicheren Skalierung von Energiespeichersystemen. "All for

Railway" zielt hingegen auf wichtige Trends im Bahnbereich ab: Die Übertragung

höherer Ströme bzw. Spannungen sowie eine CO2-Reduktion durch die

Gewichtsverringerung bei Schienenfahrzeugen.

Weiterhin setzt HARTING als einer der Initiatoren des "SPE Industrial Partner

Networks" mit "Single Pair Ethernet" (SPE) auf den neuen weltweiten

Infrastruktur-Standard für die Digitalisierung der Industrie. Diese neue Art der

Datenübertragung für die Industrieautomatisierung - nur ein Adernpaar und

weniger Gewicht bei gleichzeitig höherer Leistungsfähigkeit - zielt auf den

Einsatz im Umfeld des Industrial Internet of Things (IIoT) ab. SPE ermöglicht

eine barrierefreie Anbindung der Feldebene and die Cloud.

Mit der Global Business Unit HARTING Customised Solutions führt die

Technologiegruppe die Geschäftsbereichs-Fäden von Engineering, Connectivity und

Verkabelung zusammen. Co-Engineering, die Nähe zum Kunden und die Entwicklung

integrierter Lösungen gemeinsam mit Partnern zählen zum Erfolgsrezept, das durch

die so genannten Application Engineering Center in den Regionen gepusht wird.

Wie bereits in den vergangenen Jahren verzeichnete HARTING Automotive auch für

2020/2021 eine dynamische Entwicklung. Den Megatrends der Nachhaltigkeit und der

Dekarbonisierung folgend, erweitert der Geschäftsbereich sein Portfolio

innovativer, robuster und zuverlässiger Ladelösungen und Steckverbinder für

elektrifizierte mobile Anwendungen. Der Geschäftsbereich HARTING Systems,

Spezialist auf dem Gebiet von Kassenzonen im Einzelhandel, steigerte seinen

Absatz um 91% mit dem Erfolgsmodell HA-Checkout ProLine, einem

Kassentisch-Relaunch im neuen Edge-Design.

Investitionsvolumen: rund 40 Mio. EUR

"Wir haben unsere Standorte optimiert, das heißt, in Neue Technologien und

Automatisierungen investiert", kommentiert Philip Harting das

Investitionsvolumen von rund 40 Mio. EUR, das im abgelaufenen Geschäftsjahr

aufgewendet wurde. Während für Espelkamp die Standortsicherung durch den

kontinuierlichen Ausbau von Digitalisierung und Automatisierung erzielt wurde,

standen die Ausgaben für die weltweiten Landesgesellschaften unter der Prämisse

"In der Region, für die Region". Hier sind insbesondere die

Standorterweiterungen (Bereich Automotive und Schweiz) und

Kapazitätserweiterungen (Rumänien und Mexiko) zu nennen.

Ausblick

Bei allen Investitionen stehen Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Fokus. "Grün

ist nicht nur unser Denken, sondern auch unser Handeln", so Philip Harting.

"Seit über 30 Jahren sind wir aus Überzeugung ein grünes Unternehmen und richten

all das, was wir tun, nach dieser grünen Richtschnur aus." So habe das

Unternehmen beispielsweise seit 2011 rd. 175.000 Tonnen Co2 eingespart - durch

den Einsatz "grüner", zum Teil selbst produzierter Energie, durch Investitionen

in Photovoltaik oder energieeffiziente Produktionsprozesse. Nachhaltiges und

Ressourcen schonendes Denken prägt aber nicht nur die internen Prozesse -

kombiniert mit den gesellschaftlichen Trends demografischer Wandel und

De-Globalisierung bildet sich ein Dreiklang für die technologischen Trends, die

die Industrielle Transformation vorantreiben. "Dabei wollen wir mit neuen,

innovativen Konnektivitätslösungen nachweisbare Mehrwerte für unsere Kunden

schaffen und einen signifikanten Beitrag zur Elektrifizierung und

Digitalisierung leisten", erklärt Philip Harting.

Dazu unternehme das Unternehmen große Anstrengungen und leiste für das kommende

Jahr Rekordinvestitionen von 90 Millionen Euro in die eigene Produktion, in die

Entwicklung neuer Technologien und in die Klimaneutralität aller weltweiten

Standorte.

"Wir sehen uns gut aufgestellt." Trotz nach wie vor bestehender Risiken wie

Materialknappheit, steigende Energie- und Transportkosten und der

Corona-Pandemie sieht der Vorstandsvorsitzende das Unternehmen auf starkem

Wachstumskurs: "Wenn alles so positiv weiterläuft wie bisher, halten wir für das

Geschäftsjahr 2021/2022 ein erneut zweistelliges Wachstum für möglich."

