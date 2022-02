OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Hauck & Aufhäuser Innovative ...

Hauck & Aufhäuser Innovative Capital erhält deutschlandweit erste

Erlaubnis als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft für digitale Assets

Frankfurt am Main (ots) - Hauck & Aufhäuser Innovative Capital GmbH (HAIC) hat

Anfang Februar 2022 die BaFin-Erlaubnis als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft

nach §§ 20 Abs. 1 i.V.m. 22 KAGB erhalten. Damit ist das Tochterunternehmen der

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG die erste in Deutschland vollregulierte

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) für digitale Assets.

Die Erlaubnis der HAIC als KVG beinhaltet dabei die Erlaubnis zur Auflage und

Verwaltung von Investmentfonds als Sondervermögen, die in native Kryptowerte

investieren oder diese einer klassischen Portfolioallokation beimischen. Hauck &

Aufhäuser Innovative Capital agiert hierbei als Verwaltungsgesellschaft in

Zusammenarbeit mit der bewährten KAGB-Verwahrstelle der Bank Hauck Aufhäuser

Lampe sowie einem eigenen regulierten Kryptoverwahrer. Das Closing der hierfür

übernommenen Kapilendo Custodian AG steht derzeit noch aus.

"Mit unserer KVG für digitale Assets planen wir die Auflage und das Management

hauseigener Digital-Asset-Fonds, wollen als Master-KVG aber auch

Fondsinitiatoren und Asset Managern bei ihren Fondsprodukten als Servicepartner

zur Verfügung stehen", sagt Dr. Holger Sepp, Mitglied des Vorstands bei Hauck

Aufhäuser Lampe. "Künftig können wir so das gesamte Dienstleistungsspektrum für

Digital-Asset-Investmentprodukte aus einer Hand anbieten, angefangen vom

Portfoliomanagement über die KVG-Dienstleistungen und die Fondsadministration

bis hin zur Verwahrung und der Verwahrstelle."

Hauck & Aufhäuser Innovative Capital wurde im September 2020 gegründet und

verfügte bisher über eine KVG-Registrierung nach § 44 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 4

KAGB. Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft sind Patrick Karb und Stephan

Edelmann.

Über Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE kann auf eine 226 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das

Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen:

Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 in

Bielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in

München am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuser

schlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand der

Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den

Mitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und

Robert Sprogies. HAUCK AUFHÄUSER LAMPE versteht sich als traditionsreiches und

gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und

Corporate Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking.

Dabei stehen die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater

und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für Institutionelle

Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in

Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen

Vermogensverwaltern im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Zudem bietet HAUCK

AUFHÄUSER LAMPE Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer

Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum

sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an.

