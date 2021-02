OTS: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG / Vontobel legt mit Hauck & ...

GO

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Asiens Börsen gewinnen -- Deutsche Bank 2020 womöglich auch nach Steuern in Gewinnzone -- Silberpreis, Sartorius, Ryanair, Siemens Healthineers, Commerzbank, MTU, Continental im Fokus

thyssenkrupp: Erste Anzeichen einer Erholung im AuftaktquartalNoch 8 statt 50: Robinhood schränkt weiter Handel mit GameStop-Aktien ein. Auto1 kommt offenbar am oberen Ende der Spanne. ASOS übernimmt Topshop und weitere Marken. BP verkauft Anteil an Gasfeld in Oman. Clariant-Präsident Kottmann gibt Amt ab. Bank Bär fährt dank Börsenboom deutlich mehr Gewinn ein. Stabilus legt dank Automarkt-Erholung zu.