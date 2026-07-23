OTS: Haufe Group / Haufe Group steigert Umsatz in anspruchsvollem Marktumfeld ...

23.07.26 11:54 Uhr

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Haufe Group steigert Umsatz in anspruchsvollem Marktumfeld um sieben

Prozent

Freiburg (ots) - Die Haufe Group schließt das Geschäftsjahr, das am 30. Juni

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2026 geendet hat, mit einem Wachstum von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr

ab. Damit erzielt sie erstmals einen Umsatz von über 600 Millionen Euro.

Alle drei großen Marken der Unternehmensgruppe - Haufe, Lexware und Haufe

Akademie - sind gewachsen und haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen,

wenn auch unter unterschiedlichen Marktbedingungen und mit unterschiedlicher

Dynamik. Damit bleibt das Freiburger Familienunternehmen auf Wachstumskurs in

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einem wirtschaftlichen Umfeld, das von schwacher Konjunktur und zurückhaltenden

Investitionen geprägt ist.

Die Stärke der Haufe Group liegt in ihrer breiten Aufstellung und innovativen

strategischen Ausrichtung: Mit Content, Software und Weiterbildung unterstützt

sie unterschiedliche Kundengruppen in verschiedenen Märkten. Das macht die

Unternehmensgruppe widerstandsfähiger gegenüber einzelnen Marktentwicklungen und

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schafft die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum. Sowohl die

Weiterentwicklung des bestehenden Geschäfts als auch neue Produktbereiche haben

im vergangenen Geschäftsjahr zum Erfolg beigetragen.

"Unsere strategische Ausrichtung bestätigt sich auch in einem anspruchsvollen

Marktumfeld: Wir wachsen weiter. Entscheidend ist, dass wir unsere Lösungen

konsequent an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden ausrichten.

Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle - nicht als Selbstzweck,

sondern um ihre Arbeit einfacher, effizienter und erfolgreicher zu machen",

sagt CEO Birte Hackenjos.

Auch für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Haufe Group herausfordernde

wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die breite Aufstellung des Unternehmens und

die konsequente Integration von Künstlicher Intelligenz bilden jedoch eine

starke Grundlage für weiteres Wachstum.

Über die Haufe Group:

Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und

Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und

Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen

Gestaltung von Transformationsprozessen - mit Content, Software und

Weiterbildung. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist breit

aufgestellt, um ihre Kund:innen mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg in die

Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.700

Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group

gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kund:innen aus der

DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von

Solo-Selbstständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.

Pressekontakt:

Felix Gmelin

Corporate Communication

T +49 761 898 5654

mailto:presse@haufegroup.com

http://www.haufegroup.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106930/6320059

OTS: Haufe Group