OTS: Haufe Group / Stabil durch Wandel: Haufe Group bleibt sicher auf ...

Werte in diesem Artikel

Stabil durch Wandel: Haufe Group bleibt sicher auf Wachstumskurs

Freiburg (ots) - Die Haufe Group hat im Geschäftsjahr 2024/25 ihren Umsatz um

Wer­bung Wer­bung

mehr als acht Prozent auf 562 Millionen Euro gesteigert. Damit beweist das

Freiburger Familienunternehmen erneut Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit - auch

in Zeiten schwacher Konjunktur und zurückhaltender Investitionen in der

deutschen Wirtschaft.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Stichtag: 30. Juni 2025) hat die Haufe Group im

Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von mehr als acht Prozent erzielt und ist

Wer­bung Wer­bung

damit erneut gewachsen. Die Unternehmensgruppe konnte sich in einem

herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld behaupten und ihre Marktposition

festigen.

Der B2B-Anbieter profitierte nicht zuletzt von seinem breiten Portfolio mit

unterschiedlichen Schwerpunkten in den Geschäftsfeldern und konnte so auch in

einem wechselhaften Markt erfolgreich agieren. Alle Marken der Haufe Group -

darunter Haufe, Lexware und Haufe Akademie - verzeichneten Wachstum, jedoch mit

Wer­bung Wer­bung

zum Teil sehr unterschiedlichen Dynamiken.

Diese Entwicklung war möglich, da die Haufe Group sowohl mit neuen

Portfoliobereichen Erfolg hatte als auch ihr Bestandsgeschäft im vergangenen

Geschäftsjahr weiter gestärkt und um smarte Lösungen erweitert hat.

"Für uns sind technologische Innovationen wie KI zentrale Treiber für die

Transformation unserer Produkte und für die Weiterentwicklung unseres

Leistungsportfolios", sagt CEO Birte Hackenjos. Die strategische Verbindung von

bewährten Lösungen und neuen technologischen Ansätzen trage dazu bei,

Kundenbedürfnisse auch in einem sich wandelnden Marktumfeld weiterhin zu

erfüllen. "Unser Anspruch ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die den

Menschen, die unsere Produkte nutzen, in ihrem Arbeitsalltag einen echten

Mehrwert bieten und ihnen die Arbeit erleichtern."

Auf das nächste Geschäftsjahr blickt die Haufe Group mit Zuversicht. Vielfältige

Geschäftsfelder, Innovationskraft und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse

der Kundschaft bilden eine belastbare und zukunftsfähige Grundlage - auch in

einem anspruchsvollen Umfeld.

Über die Haufe Group

Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und

Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und

Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen

Gestaltung von Transformationsprozessen - mit Content, Software und

Weiterbildung. Das Familienunternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist

breit aufgestellt, um seine Kund:innen mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg

in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.500

Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group

gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kund:innen aus der

DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von Solo-

Selbstständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.

Pressekontakt:

Pressebüro Haufe Group

Corporate Communications

T +49 761 898-3898

mailto:presse@haufegroup.com

Haufe Group SE

Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg

haufegroup.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106930/6095918

OTS: Haufe Group