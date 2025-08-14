OTS: Haufe Group / Stabil durch Wandel: Haufe Group bleibt sicher auf ...
Stabil durch Wandel: Haufe Group bleibt sicher auf Wachstumskurs
Freiburg (ots) - Die Haufe Group hat im Geschäftsjahr 2024/25 ihren Umsatz um
mehr als acht Prozent auf 562 Millionen Euro gesteigert. Damit beweist das
Freiburger Familienunternehmen erneut Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit - auch
in Zeiten schwacher Konjunktur und zurückhaltender Investitionen in der
deutschen Wirtschaft.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Stichtag: 30. Juni 2025) hat die Haufe Group im
Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von mehr als acht Prozent erzielt und ist
damit erneut gewachsen. Die Unternehmensgruppe konnte sich in einem
herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld behaupten und ihre Marktposition
festigen.
Der B2B-Anbieter profitierte nicht zuletzt von seinem breiten Portfolio mit
unterschiedlichen Schwerpunkten in den Geschäftsfeldern und konnte so auch in
einem wechselhaften Markt erfolgreich agieren. Alle Marken der Haufe Group -
darunter Haufe, Lexware und Haufe Akademie - verzeichneten Wachstum, jedoch mit
zum Teil sehr unterschiedlichen Dynamiken.
Diese Entwicklung war möglich, da die Haufe Group sowohl mit neuen
Portfoliobereichen Erfolg hatte als auch ihr Bestandsgeschäft im vergangenen
Geschäftsjahr weiter gestärkt und um smarte Lösungen erweitert hat.
"Für uns sind technologische Innovationen wie KI zentrale Treiber für die
Transformation unserer Produkte und für die Weiterentwicklung unseres
Leistungsportfolios", sagt CEO Birte Hackenjos. Die strategische Verbindung von
bewährten Lösungen und neuen technologischen Ansätzen trage dazu bei,
Kundenbedürfnisse auch in einem sich wandelnden Marktumfeld weiterhin zu
erfüllen. "Unser Anspruch ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die den
Menschen, die unsere Produkte nutzen, in ihrem Arbeitsalltag einen echten
Mehrwert bieten und ihnen die Arbeit erleichtern."
Auf das nächste Geschäftsjahr blickt die Haufe Group mit Zuversicht. Vielfältige
Geschäftsfelder, Innovationskraft und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse
der Kundschaft bilden eine belastbare und zukunftsfähige Grundlage - auch in
einem anspruchsvollen Umfeld.
Über die Haufe Group
Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und
Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und
Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen
Gestaltung von Transformationsprozessen - mit Content, Software und
Weiterbildung. Das Familienunternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist
breit aufgestellt, um seine Kund:innen mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg
in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.500
Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group
gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kund:innen aus der
DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von Solo-
Selbstständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.
