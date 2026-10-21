OTS: HDBank / Sovico und Hamburg schließen Partnerschaft zur Stärkung der ...

21.10.26 10:49 Uhr

Sovico und Hamburg schließen Partnerschaft zur Stärkung der

wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland (FOTO)

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HO-CHI-MINH-STADT, VIETNAM (ots) - Media OutReach Newswire

(https://www.media-outreach.com) - Die Sovico Group, einer der führenden

privaten Konzerne Vietnams, und die Freie und Hansestadt Hamburg unterzeichneten

im Saigon Marina IFC eine Partnerschaftsvereinbarung, um die Zusammenarbeit in

den Bereichen Luftfahrt, Schienenverkehr, Finanzen, Logistik, Technologie und

Bildung auszubauen. Die Vereinbarung zielt darauf ab, vietnamesische Unternehmen

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mit dem Industrie- und Wirtschaftsökosystem Hamburgs und dessen Rolle als Tor zu

den europäischen Märkten zu vernetzen.

Zuvor hatte sich der Erste Bürgermeister von Hamburg und Präsident des Senats

Peter Tschentscher an diesem Tag mit der Vorsitzenden von Sovico, Nguyen Thi

Phuong Thao, in der Zentrale der HDBank getroffen, um Möglichkeiten der

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus dem Sovico-Ökosystem und deutschen

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Partnern zu erörtern.

Auf dem Strategischen Wirtschafts- und Partnerschaftsforum Hamburg-Sovico 2026

am 13. Oktober schlug Thao vor, direkte Flugverbindungen zwischen Vietnam und

Deutschland zu prüfen und die Gespräche über Flughafeninfrastruktur, Logistik,

Stadtbahnverkehr, Seeverkehr und Zulieferindustrien voranzutreiben. Hamburg hob

seine Stärken in den Bereichen Luftfahrt, Seeverkehr, Schienenverkehr,

Technologieforschung, öffentlicher Nahverkehr und nachhaltige Stadtentwicklung

hervor.

Zu den möglichen Themen für weitere Gespräche zählen die Flughafenprojekte in

Long Thanh und Gia Binh, Hochgeschwindigkeitszüge, der Ausbau des städtischen

Schienenverkehrs in Ho-Chi-Minh-Stadt, Dong Nai und Hanoi sowie Smart Cities,

umweltfreundliche Industrien und Technologien. Die Vereinbarung bietet einen

Rahmen für die Erkundung von Möglichkeiten; die Beteiligung an einzelnen

Projekten erfordert weitere Prüfungen und nachfolgende Vereinbarungen.

Sovico und seine Partner pflegen seit mehr als drei Jahrzehnten Beziehungen zu

Deutschland, insbesondere in den Bereichen Luftfahrt und Finanzen. In Hamburg

fand neben Dienstleistungen zur Flugzeugfinanzierung auch die Übergabe von mehr

als 100 Airbus-Flugzeugen an Vietjet statt. Im Finanzbereich hat die DEG, ein

Unternehmen der deutschen KfW-Gruppe, in den letzten fünf Jahren in die HDBank

investiert. Der German Desk der HDBank trägt zudem dazu bei, Kontakte zwischen

vietnamesischen und deutschen Unternehmen herzustellen und den bilateralen

Handel und Investitionen zu fördern.

Thao erklärte, Sovico trete in eine neue Investitionsphase ein, und betonte

dabei die Notwendigkeit einer langfristigen Vision, umsetzbarer

Investitionspläne und einer effektiven Koordination. "Ich hoffe, dass die Ideen,

die wir heute hier ausgetauscht haben, in Kooperationsprogramme, umsetzbare

Projekte und messbare Ergebnisse münden", sagte sie.

Die Hamburger Staatsrätin Liv Assmann erklärte, der Besuch diene dazu, die

bestehenden Beziehungen zu vertiefen und neue Bereiche der Zusammenarbeit zu

erkunden. Auch die Vereinbarungen zwischen Hochschulen in Hamburg und Vietnam

sollen Möglichkeiten für Fortbildungen, den fachlichen Austausch und die

Personalentwicklung schaffen.

Pressekontakt:

Ms. Tr?n Th? Lan Anh, mailto:media@hdbank.com.vn

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183685/6375255

OTS: HDBank