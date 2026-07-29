OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials beschleunigt ...

30.07.26 12:36 Uhr

Werte in diesem Artikel

Heidelberg Materials beschleunigt Wachstumskurs im zweiten Quartal

Heidelberg (ots) -

- Umsatzerlöse steigen auf 6.044 Mio EUR (i. V.: 5.683 Mio EUR)

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- Ergebnis(1) erhöht sich auf 1.086 Mio EUR (i. V.: 1.048 Mio EUR)

- Operative Marge(2) bei 23,4 % (i. V.: 24,2 %)

- Portfoliooptimierungen treiben zusätzliches Wachstum - Akquisitionen in

Nordamerika und der Türkei

- Weitere Fortschritte bei Nachhaltigkeit - Neue Ofenanlage in Airvault,

Frankreich; Bau von Padeswood CCS, Großbritannien, verläuft nach Plan

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- Ausblick 2026 konkretisiert: RCO zwischen 3,40 und 3,65 Mrd EUR

(1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs

(2) RCOBD-Marge = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen im

Verhältnis zum Umsatz

"In einem geopolitisch und wirtschaftlich weiter sehr herausfordernden Umfeld

haben wir im zweiten Quartal deutlich zugelegt. Eine erste spürbare

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Nachfrageerholung in unseren Kernmärkten hat zur guten Geschäftsentwicklung

beigetragen", sagte Dr. Dominik von Achten, Vorsitzender des Vorstands von

Heidelberg Materials.

"Darüber hinaus haben wir unser Wachstum durch strategische Transaktionen weiter

beschleunigt. Mit Akquisitionen in Nordamerika und der Türkei haben wir unsere

Präsenz in attraktiven Märkten weiter ausgebaut. Wir gehen von einem guten

zweiten Halbjahr aus und sind zuversichtlich, unsere konkretisierte Prognose für

das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen."

Das Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse spürbar um 361 Mio EUR bzw. 6 % auf

6.044 (i. V.: 5.683) Mio EUR. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO)

erhöhte sich um 38 Mio EUR bzw. 4 % auf 1.086 (i. V.: 1.048) Mio EUR. Die

operative Marge lag bei 23,4 % (i. V.: 24,2 %). Das bereinigte Ergebnis je Aktie

nahm in den ersten sechs Monaten 2026 um 0,09 EUR auf 4,47 EUR zu.

Portfoliooptimierungen treiben zusätzliches Wachstum

Am 1. April 2026 hat Heidelberg Materials die Akquisition der wesentlichen

Vermögenswerte von BURNCO Rock Products Ltd, Kanada, abgeschlossen. Die

Akquisition umfasst sechs Zuschlagstoffstandorte, zwei Asphaltmischanlagen, ein

Bitumenlagerterminal, drei Transportbetonwerke sowie ein schienengebundenes

Zementterminal.

Am 19. Mai 2026 hat Heidelberg Materials North America zudem eine

Minderheitsbeteiligung von 10 % an der AmeriTex Holding LLC erworben. Deren

Tochtergesellschaft AmeriTex Pipe & Products ist Anbieter von Stahlbetonrohren,

Kastendurchlässen und Betonfertigteilen in Texas, USA. DieTransaktion umfasst

langfristige Lieferverträge, die das Wachstum beider Unternehmenbeschleunigen

sollen.

Am 18. Juni 2026 hat Heidelberg Materials die Transaktion zur Übernahme der

Mehrheitsbeteiligungan Akçansa abgeschlossen. Das Unternehmen hatte im April

bekanntgegeben, seine Beteiligung amtürkischen Baustoffhersteller von 39,72 %

auf 79,44 % zu erhöhen. Mit dem Schritt stärkt HeidelbergMaterials seine

strategische Position insbesondere in der Türkei und im Mittelmeerraum.

Im Rahmen der Portfoliooptimierung hat Heidelberg Materials am 8. Juli 2026 den

Verkauf von 100 % der Anteile an Bukhtarma Cement Company LLP, Kasachstan,

abgeschlossen.

Weitere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit

Im zweiten Quartal hat Heidelberg Materials weitere Fortschritte bei der

nachhaltigen Transformation seiner Produktion und Baustoffe gemacht. Der

Umsatzanteil aus nachhaltigen Produkten erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 auf

38 %, die spezifischen Netto-CO2-Emissionen lagen mit 510 kg CO2 jeTonne

zementartigem Material auf dem Vorjahresniveau.

Im Mai 2026 hat Heidelberg Materials in seinem Zementwerk Airvault in der

französischen RegionNouvelle-Aquitaine eine hochmoderne Ofenanlage mit einer

Kapazität von 1,25 Mio t pro Jahr in Betrieb genommen. Die Anlage setzt neue

Maßstäbe bei operativer Effizienz und Dekarbonisierung. Der CO2-Fußabdruck des

im Werk hergestellten Zements kann im Vergleich zur bisherigen Produktion um

fast 30 % reduziert werden.

Der Bau der CO2-Abscheideanlage in Padeswood, Großbritannien, schreitet

planmäßig voran. Dabeikommt im gesamten Projekt evoZero® Carbon Captured, der

erste Near-Zero-Zement auf Basis vonCO2-Abscheidung und -Speicherung in Brevik,

Norwegen, zum Einsatz.

Auch beim Bau des weltweit ersten 3D-gedruckten Supermarkts im

baden-württembergischen Neubulach setzen unsere Projektpartner auf evoZero® und

verbinden innovative Baustoffe mit digitalen Bauverfahren.

Produktivität und Effizienz weiter verbessert

Die im Jahr 2024 gestartete Transformation Accelerator Initiative verläuft

weiterhin planmäßig und hat bereits deutliche Einsparungen in Höhe von insgesamt

440 Mio EUR erzielt. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des

Produktionsnetzwerks, funktionsübergreifenden Effizienzsteigerungen sowie

technischen Initiativen auf globaler Ebene. Vor dem Hintergrund des bisherigen

positiven Verlaufs ist Heidelberg Materials überzeugt, bis Ende 2026 den

Zielwert von 500 Mio EUR an Einsparungen zu übertreffen.

Aktionärsrendite bleibt im Fokus

Am 21. Mai 2026 ist die dritte und damit letzte Tranche des laufenden

Aktienrückkaufprogramms gestartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm hat

insgesamt eine Laufzeit von maximal drei Jahren und ein Volumen von 1,2 Mrd EUR.

Die dritte Tranche mit einem geplanten Volumen von bis zu 450 Mio EUR soll bis

spätestens 15. Dezember 2026 abgeschlossen werden.

Ausblick 2026 konkretisiert

Heidelberg Materials geht davon aus, dass sich die Nachfrage im Bausektor weiter

stabilisieren sollte. Im Fokus stehen weiterhin Preisanpassungen und ein

striktes Kostenmanagement.

Der Vorstand konkretisiert die Prognose aus dem Geschäfts- und

Nachhaltigkeitsbericht 2025 und erwartet nun ein RCO zwischen 3,40 und 3,65 Mrd

EUR (bisher zwischen 3,40 und 3,75 Mrd EUR). Der ROIC wird unverändert leicht

über 10 % erwartet.

Für die spezifischen Netto-CO2-Emissionen pro Tonne zementartigem Material

erwartet der Vorstand infolge der Erstkonsolidierung von Akçansa einen Wert in

etwa auf dem Vorjahresniveau.

Einen Überblick über die Finanzzahlen des ersten Halbjahrs 2026 finden Sie im

Halbjahresfinanzbericht 2026 sowie in den Business Figures January to June 2026

unter Berichte und Präsentationen(heidelbergmaterials.com (https://www.heidelber

gmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen) ).

Über Heidelberg Materials

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von

Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,

Zuschlagstoffen und Transportbeton. Rund 49.000 Beschäftigte in fast 50 Ländern

gestalten unseren Wachstumskurs. Aufbauend auf unserem globalen Vorteil schaffen

wir Synergien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und technische

Exzellenz. Als Vorreiter auf dem Weg zu Net Zero ermöglichen wir unseren Kunden

mit unserem wachsenden Angebot an CO2-reduzierten und zirkulären Baustoffen den

Weg in eine nachhaltigere Zukunft.

Pressekontakt:

Director Group Communication & Investor Relations

Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249

mailto:info@heidelbergmaterials.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8044/6324360

OTS: Heidelberg Materials AG

ISIN: DE0006047004