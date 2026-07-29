OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials beschleunigt ...
Werte in diesem Artikel
Heidelberg Materials beschleunigt Wachstumskurs im zweiten Quartal
Heidelberg (ots) -
- Umsatzerlöse steigen auf 6.044 Mio EUR (i. V.: 5.683 Mio EUR)
- Ergebnis(1) erhöht sich auf 1.086 Mio EUR (i. V.: 1.048 Mio EUR)
- Operative Marge(2) bei 23,4 % (i. V.: 24,2 %)
- Portfoliooptimierungen treiben zusätzliches Wachstum - Akquisitionen in
Nordamerika und der Türkei
- Weitere Fortschritte bei Nachhaltigkeit - Neue Ofenanlage in Airvault,
Frankreich; Bau von Padeswood CCS, Großbritannien, verläuft nach Plan
- Ausblick 2026 konkretisiert: RCO zwischen 3,40 und 3,65 Mrd EUR
(1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs
(2) RCOBD-Marge = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen im
Verhältnis zum Umsatz
"In einem geopolitisch und wirtschaftlich weiter sehr herausfordernden Umfeld
haben wir im zweiten Quartal deutlich zugelegt. Eine erste spürbare
Nachfrageerholung in unseren Kernmärkten hat zur guten Geschäftsentwicklung
beigetragen", sagte Dr. Dominik von Achten, Vorsitzender des Vorstands von
Heidelberg Materials.
"Darüber hinaus haben wir unser Wachstum durch strategische Transaktionen weiter
beschleunigt. Mit Akquisitionen in Nordamerika und der Türkei haben wir unsere
Präsenz in attraktiven Märkten weiter ausgebaut. Wir gehen von einem guten
zweiten Halbjahr aus und sind zuversichtlich, unsere konkretisierte Prognose für
das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen."
Das Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse spürbar um 361 Mio EUR bzw. 6 % auf
6.044 (i. V.: 5.683) Mio EUR. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO)
erhöhte sich um 38 Mio EUR bzw. 4 % auf 1.086 (i. V.: 1.048) Mio EUR. Die
operative Marge lag bei 23,4 % (i. V.: 24,2 %). Das bereinigte Ergebnis je Aktie
nahm in den ersten sechs Monaten 2026 um 0,09 EUR auf 4,47 EUR zu.
Portfoliooptimierungen treiben zusätzliches Wachstum
Am 1. April 2026 hat Heidelberg Materials die Akquisition der wesentlichen
Vermögenswerte von BURNCO Rock Products Ltd, Kanada, abgeschlossen. Die
Akquisition umfasst sechs Zuschlagstoffstandorte, zwei Asphaltmischanlagen, ein
Bitumenlagerterminal, drei Transportbetonwerke sowie ein schienengebundenes
Zementterminal.
Am 19. Mai 2026 hat Heidelberg Materials North America zudem eine
Minderheitsbeteiligung von 10 % an der AmeriTex Holding LLC erworben. Deren
Tochtergesellschaft AmeriTex Pipe & Products ist Anbieter von Stahlbetonrohren,
Kastendurchlässen und Betonfertigteilen in Texas, USA. DieTransaktion umfasst
langfristige Lieferverträge, die das Wachstum beider Unternehmenbeschleunigen
sollen.
Am 18. Juni 2026 hat Heidelberg Materials die Transaktion zur Übernahme der
Mehrheitsbeteiligungan Akçansa abgeschlossen. Das Unternehmen hatte im April
bekanntgegeben, seine Beteiligung amtürkischen Baustoffhersteller von 39,72 %
auf 79,44 % zu erhöhen. Mit dem Schritt stärkt HeidelbergMaterials seine
strategische Position insbesondere in der Türkei und im Mittelmeerraum.
Im Rahmen der Portfoliooptimierung hat Heidelberg Materials am 8. Juli 2026 den
Verkauf von 100 % der Anteile an Bukhtarma Cement Company LLP, Kasachstan,
abgeschlossen.
Weitere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit
Im zweiten Quartal hat Heidelberg Materials weitere Fortschritte bei der
nachhaltigen Transformation seiner Produktion und Baustoffe gemacht. Der
Umsatzanteil aus nachhaltigen Produkten erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 auf
38 %, die spezifischen Netto-CO2-Emissionen lagen mit 510 kg CO2 jeTonne
zementartigem Material auf dem Vorjahresniveau.
Im Mai 2026 hat Heidelberg Materials in seinem Zementwerk Airvault in der
französischen RegionNouvelle-Aquitaine eine hochmoderne Ofenanlage mit einer
Kapazität von 1,25 Mio t pro Jahr in Betrieb genommen. Die Anlage setzt neue
Maßstäbe bei operativer Effizienz und Dekarbonisierung. Der CO2-Fußabdruck des
im Werk hergestellten Zements kann im Vergleich zur bisherigen Produktion um
fast 30 % reduziert werden.
Der Bau der CO2-Abscheideanlage in Padeswood, Großbritannien, schreitet
planmäßig voran. Dabeikommt im gesamten Projekt evoZero® Carbon Captured, der
erste Near-Zero-Zement auf Basis vonCO2-Abscheidung und -Speicherung in Brevik,
Norwegen, zum Einsatz.
Auch beim Bau des weltweit ersten 3D-gedruckten Supermarkts im
baden-württembergischen Neubulach setzen unsere Projektpartner auf evoZero® und
verbinden innovative Baustoffe mit digitalen Bauverfahren.
Produktivität und Effizienz weiter verbessert
Die im Jahr 2024 gestartete Transformation Accelerator Initiative verläuft
weiterhin planmäßig und hat bereits deutliche Einsparungen in Höhe von insgesamt
440 Mio EUR erzielt. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des
Produktionsnetzwerks, funktionsübergreifenden Effizienzsteigerungen sowie
technischen Initiativen auf globaler Ebene. Vor dem Hintergrund des bisherigen
positiven Verlaufs ist Heidelberg Materials überzeugt, bis Ende 2026 den
Zielwert von 500 Mio EUR an Einsparungen zu übertreffen.
Aktionärsrendite bleibt im Fokus
Am 21. Mai 2026 ist die dritte und damit letzte Tranche des laufenden
Aktienrückkaufprogramms gestartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm hat
insgesamt eine Laufzeit von maximal drei Jahren und ein Volumen von 1,2 Mrd EUR.
Die dritte Tranche mit einem geplanten Volumen von bis zu 450 Mio EUR soll bis
spätestens 15. Dezember 2026 abgeschlossen werden.
Ausblick 2026 konkretisiert
Heidelberg Materials geht davon aus, dass sich die Nachfrage im Bausektor weiter
stabilisieren sollte. Im Fokus stehen weiterhin Preisanpassungen und ein
striktes Kostenmanagement.
Der Vorstand konkretisiert die Prognose aus dem Geschäfts- und
Nachhaltigkeitsbericht 2025 und erwartet nun ein RCO zwischen 3,40 und 3,65 Mrd
EUR (bisher zwischen 3,40 und 3,75 Mrd EUR). Der ROIC wird unverändert leicht
über 10 % erwartet.
Für die spezifischen Netto-CO2-Emissionen pro Tonne zementartigem Material
erwartet der Vorstand infolge der Erstkonsolidierung von Akçansa einen Wert in
etwa auf dem Vorjahresniveau.
Einen Überblick über die Finanzzahlen des ersten Halbjahrs 2026 finden Sie im
Halbjahresfinanzbericht 2026 sowie in den Business Figures January to June 2026
unter Berichte und Präsentationen(heidelbergmaterials.com (https://www.heidelber
gmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen) ).
Über Heidelberg Materials
Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von
Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,
Zuschlagstoffen und Transportbeton. Rund 49.000 Beschäftigte in fast 50 Ländern
gestalten unseren Wachstumskurs. Aufbauend auf unserem globalen Vorteil schaffen
wir Synergien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und technische
Exzellenz. Als Vorreiter auf dem Weg zu Net Zero ermöglichen wir unseren Kunden
mit unserem wachsenden Angebot an CO2-reduzierten und zirkulären Baustoffen den
Weg in eine nachhaltigere Zukunft.
Pressekontakt:
Director Group Communication & Investor Relations
Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249
mailto:info@heidelbergmaterials.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8044/6324360
OTS: Heidelberg Materials AG
ISIN: DE0006047004
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