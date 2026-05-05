OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials - Robuster Auftakt ins ...
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Heidelberg Materials - Robuster Auftakt ins Geschäftsjahr 2026
Heidelberg (ots) -
- Umsatzerlöse bei 4.536 Mio EUR (i. V.: 4.715 Mio EUR), Ergebnis(1) bei 163 Mio
EUR (i. V.: 235 Mio EUR)
- Kostendisziplin und Effizienz - Transformation Accelerator Initiative mit
Einsparungen von insgesamt 405 Mio EUR
- Wachstumskurs fortgesetzt - Präsenz in Australien und Türkei ausgebaut
- Meilenstein bei Effizienz und Dekarbonisierung - neue Ofenlinie in Airvault
eröffnet
- Attraktive Aktionärsrendite - Dividendensteigerung um 9 % auf 3,60 EUR je
Aktie vorgeschlagen; dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet im
zweiten Quartal (+12 % höheres Volumen vs. zweite Tranche)
- Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt
(1) Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs = RCO
"Angesichts eines herausfordernden geopolitischen Umfelds und schwierigen
Wetterbedingungen in vielen Kernmärkten von Heidelberg Materials sind wir mit
einem robusten Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026 gestartet", sagte Dr. Dominik
von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials. "Durch unseren hohen
Fokus auf Kostendisziplin und Preisanpassungen konnten wir rückläufige
Absatzmengen im ersten Quartal teilweise kompensieren. In diesem volatilen
Marktumfeld leistet unsere laufende Transformation Accelerator Initiative
weiterhin einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis."
"Unseren Wachstumskurs haben wir durch wertsteigernde M&A-Transaktionen in
attraktiven Märkten fortgesetzt. Neben dem Erwerb der Maas Group in Australien
haben wir durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Akçansa unsere
Position in der Türkei weiter gestärkt. Mit der Eröffnung der hochmodernen neuen
Ofenlinie in unserem größten französischen Werk Airvault setzen wir neue
Maßstäbe bei operativer Effizienz und Dekarbonisierung."
"Bereits zu Beginn des zweiten Quartals ist eine deutliche Nachfrageerholung in
vielen Märkten sichtbar. Für den weiteren Verlauf des Jahres gehen wir von einer
anhaltenden Stabilisierung der Nachfrage in unseren Kernmärkten aus.
Gleichzeitig setzen wir weiterhin auf striktes Kostenmanagement und
Preisanpassungen. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Prognose für das
Gesamtjahr 2026."
Kostendisziplin und Effizienz
Heidelberg Materials ist nach einem starken Vorjahresquartal robust in das
Geschäftsjahr 2026 gestartet. Die Umsatzerlöse gingen im ersten Quartal um 4 %
auf 4.536 (i. V: 4.715) Mio EUR zurück. Das Ergebnis des laufenden
Geschäftsbetriebs (RCO) verzeichnete einen Rückgang um 72 Mio EUR auf 163 (i.
V.: 235) Mio EUR. Die RCOBD-Marge lag bei 10,7 % (i. V.: 11,8 %).
Die im Jahr 2024 gestartete Transformation Accelerator Initiative hat bereits
deutliche Einsparungen in Höhe von insgesamt 405 Mio EUR erzielt. Ihr
Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des Produktionsnetzwerks,
funktionsübergreifenden Effizienzsteigerungen sowie technischen Initiativen auf
globaler Ebene. Vor dem Hintergrund des bisherigen positiven Verlaufs ist
Heidelberg Materials zuversichtlich, bis Ende 2026 den Zielwert von mindestens
500 Mio EUR an Einsparungen zu erreichen.
Im Zuge der laufenden Portfoliooptimierung hat Heidelberg Materials im März 2026
verkündet, das Zementwerk in Paderborn dauerhaft stillzulegen. Am Standort
Skövde, Schweden, beabsichtigt das Unternehmen, seine Aktivitäten ab 2027 auf
die Zementherstellung zu konzentrieren und die Klinkerproduktion weitgehend an
das größere schwedische Werk Slite auf Gotland zu verlagern.
Wachstumskurs fortgesetzt
Auch im Geschäftsjahr 2026 hat Heidelberg Materials seine laufende
Portfoliooptimierung konsequent vorangetrieben. Im Februar hat das Unternehmen
eine Vereinbarung zur Übernahme des Baustoffgeschäfts der Maas Group
unterzeichnet, einer börsennotierten diversifizierten Unternehmensgruppe und
führendem Anbieter von Zuschlagstoffen, Transportbeton und Asphalt im Osten
Australiens. Die Transaktion umfasst 40 Steinbrüche mit Zuschlagstoffreserven
von über 350 Mio t, 22 Transportbetonwerke, zwei Asphaltwerke sowie eine
Recyclinganlage.
Im April 2026 hat Heidelberg Materials dem Erwerb des angebotenen Anteils von
Sabanci in Höhe von 39,72 % an Akçansa zugestimmt und seine Beteiligung auf
79,44 % erhöht. Damit stärkt Heidelberg Materials seine strategische Position in
der Türkei, im Mittelmeerraum und darüber hinaus deutlich. Akçansa betreibt drei
Zementwerke, 26 Transportbetonwerke, fünf Steinbrüche für Zuschlagstoffe und
fünf Zementterminals an fünf Häfen in den Regionen Marmara, Ägäis sowie am
Schwarzen Meer.
Attraktive Aktionärsrendite
Im zweiten Quartal soll die dritte und damit letzte Tranche des laufenden
Aktienrückkaufprogramms starten. Im Rahmen der zweiten Tranche wurden von Juni
bis Ende November 2025 bereits Aktien im Gesamtwert von rund 400 Mio EUR
zurückgekauft und im Januar 2026 eingezogen. Das Aktienrückkaufprogramm hat
insgesamt eine Laufzeit von maximal drei Jahren und ein Volumen von 1,2 Mrd EUR.
Mit dem laufenden Aktienrückkaufprogramm und einem um 9 % erhöhten
Dividendenvorschlag von 3,60 EUR je Aktie (i. V.: 3,30 EUR) unterstreicht
Heidelberg Materials seinen hohen Fokus auf die Aktionärsrendite.
Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt
Heidelberg Materials blickt weiter zuversichtlich auf das laufende Jahr. Die
Nachfrage in den Kernmärkten sollte sich im Jahresverlauf erholen. Das
Unternehmen erwartet steigende Energiekosten infolge der Eskalation im Nahen
Osten. Durch Zuschläge und Preisanpassungen sollen die Mehrkosten teilweise
kompensiert werden. Im Fokus steht weiterhin ein striktes Kostenmanagement.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Heidelberg Materials weiterhin ein Ergebnis
des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) zwischen 3,40 Mrd EUR und 3,75 Mrd EUR.
Der ROIC wird unverändert bei über 10 % prognostiziert. Für die spezifischen
Netto-Scope-1-CO2-Emissionen geht der Vorstand von einer weiteren leichten
Reduktion im Vergleich zu 2025 aus.
Die Quartalsmitteilung Januar bis März 2026 mit einem Überblick über die
Finanzzahlen des ersten Quartals 2026 finden Sie unter Berichte und
Präsentationen (https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berich
te-und-praesentationen).
Über Heidelberg Materials
Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von
Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,
Zuschlagstoffen und Transportbeton. Rund 49.000 Beschäftigte in fast 50 Ländern
gestalten unseren Wachstumskurs. Aufbauend auf unserem globalen Vorteil schaffen
wir Synergien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und technische
Exzellenz. Als Vorreiter auf dem Weg zu Net Zero ermöglichen wir unseren Kunden
mit unserem wachsenden Angebot an CO2-reduzierten und zirkulären Baustoffen den
Weg in eine nachhaltigere Zukunft.
Pressekontakt:
Director Group Communication & Investor Relations
Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249
mailto:info@heidelbergmaterials.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8044/6269401
OTS: Heidelberg Materials AG
ISIN: DE0006047004
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