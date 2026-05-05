OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials - Robuster Auftakt ins ...

Werte in diesem Artikel

Heidelberg Materials - Robuster Auftakt ins Geschäftsjahr 2026

Heidelberg (ots) -

- Umsatzerlöse bei 4.536 Mio EUR (i. V.: 4.715 Mio EUR), Ergebnis(1) bei 163 Mio

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EUR (i. V.: 235 Mio EUR)

- Kostendisziplin und Effizienz - Transformation Accelerator Initiative mit

Einsparungen von insgesamt 405 Mio EUR

- Wachstumskurs fortgesetzt - Präsenz in Australien und Türkei ausgebaut

- Meilenstein bei Effizienz und Dekarbonisierung - neue Ofenlinie in Airvault

eröffnet

- Attraktive Aktionärsrendite - Dividendensteigerung um 9 % auf 3,60 EUR je

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Aktie vorgeschlagen; dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet im

zweiten Quartal (+12 % höheres Volumen vs. zweite Tranche)

- Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

(1) Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs = RCO

"Angesichts eines herausfordernden geopolitischen Umfelds und schwierigen

Wetterbedingungen in vielen Kernmärkten von Heidelberg Materials sind wir mit

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einem robusten Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026 gestartet", sagte Dr. Dominik

von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials. "Durch unseren hohen

Fokus auf Kostendisziplin und Preisanpassungen konnten wir rückläufige

Absatzmengen im ersten Quartal teilweise kompensieren. In diesem volatilen

Marktumfeld leistet unsere laufende Transformation Accelerator Initiative

weiterhin einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis."

"Unseren Wachstumskurs haben wir durch wertsteigernde M&A-Transaktionen in

attraktiven Märkten fortgesetzt. Neben dem Erwerb der Maas Group in Australien

haben wir durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Akçansa unsere

Position in der Türkei weiter gestärkt. Mit der Eröffnung der hochmodernen neuen

Ofenlinie in unserem größten französischen Werk Airvault setzen wir neue

Maßstäbe bei operativer Effizienz und Dekarbonisierung."

"Bereits zu Beginn des zweiten Quartals ist eine deutliche Nachfrageerholung in

vielen Märkten sichtbar. Für den weiteren Verlauf des Jahres gehen wir von einer

anhaltenden Stabilisierung der Nachfrage in unseren Kernmärkten aus.

Gleichzeitig setzen wir weiterhin auf striktes Kostenmanagement und

Preisanpassungen. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Prognose für das

Gesamtjahr 2026."

Kostendisziplin und Effizienz

Heidelberg Materials ist nach einem starken Vorjahresquartal robust in das

Geschäftsjahr 2026 gestartet. Die Umsatzerlöse gingen im ersten Quartal um 4 %

auf 4.536 (i. V: 4.715) Mio EUR zurück. Das Ergebnis des laufenden

Geschäftsbetriebs (RCO) verzeichnete einen Rückgang um 72 Mio EUR auf 163 (i.

V.: 235) Mio EUR. Die RCOBD-Marge lag bei 10,7 % (i. V.: 11,8 %).

Die im Jahr 2024 gestartete Transformation Accelerator Initiative hat bereits

deutliche Einsparungen in Höhe von insgesamt 405 Mio EUR erzielt. Ihr

Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des Produktionsnetzwerks,

funktionsübergreifenden Effizienzsteigerungen sowie technischen Initiativen auf

globaler Ebene. Vor dem Hintergrund des bisherigen positiven Verlaufs ist

Heidelberg Materials zuversichtlich, bis Ende 2026 den Zielwert von mindestens

500 Mio EUR an Einsparungen zu erreichen.

Im Zuge der laufenden Portfoliooptimierung hat Heidelberg Materials im März 2026

verkündet, das Zementwerk in Paderborn dauerhaft stillzulegen. Am Standort

Skövde, Schweden, beabsichtigt das Unternehmen, seine Aktivitäten ab 2027 auf

die Zementherstellung zu konzentrieren und die Klinkerproduktion weitgehend an

das größere schwedische Werk Slite auf Gotland zu verlagern.

Wachstumskurs fortgesetzt

Auch im Geschäftsjahr 2026 hat Heidelberg Materials seine laufende

Portfoliooptimierung konsequent vorangetrieben. Im Februar hat das Unternehmen

eine Vereinbarung zur Übernahme des Baustoffgeschäfts der Maas Group

unterzeichnet, einer börsennotierten diversifizierten Unternehmensgruppe und

führendem Anbieter von Zuschlagstoffen, Transportbeton und Asphalt im Osten

Australiens. Die Transaktion umfasst 40 Steinbrüche mit Zuschlagstoffreserven

von über 350 Mio t, 22 Transportbetonwerke, zwei Asphaltwerke sowie eine

Recyclinganlage.

Im April 2026 hat Heidelberg Materials dem Erwerb des angebotenen Anteils von

Sabanci in Höhe von 39,72 % an Akçansa zugestimmt und seine Beteiligung auf

79,44 % erhöht. Damit stärkt Heidelberg Materials seine strategische Position in

der Türkei, im Mittelmeerraum und darüber hinaus deutlich. Akçansa betreibt drei

Zementwerke, 26 Transportbetonwerke, fünf Steinbrüche für Zuschlagstoffe und

fünf Zementterminals an fünf Häfen in den Regionen Marmara, Ägäis sowie am

Schwarzen Meer.

Attraktive Aktionärsrendite

Im zweiten Quartal soll die dritte und damit letzte Tranche des laufenden

Aktienrückkaufprogramms starten. Im Rahmen der zweiten Tranche wurden von Juni

bis Ende November 2025 bereits Aktien im Gesamtwert von rund 400 Mio EUR

zurückgekauft und im Januar 2026 eingezogen. Das Aktienrückkaufprogramm hat

insgesamt eine Laufzeit von maximal drei Jahren und ein Volumen von 1,2 Mrd EUR.

Mit dem laufenden Aktienrückkaufprogramm und einem um 9 % erhöhten

Dividendenvorschlag von 3,60 EUR je Aktie (i. V.: 3,30 EUR) unterstreicht

Heidelberg Materials seinen hohen Fokus auf die Aktionärsrendite.

Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Heidelberg Materials blickt weiter zuversichtlich auf das laufende Jahr. Die

Nachfrage in den Kernmärkten sollte sich im Jahresverlauf erholen. Das

Unternehmen erwartet steigende Energiekosten infolge der Eskalation im Nahen

Osten. Durch Zuschläge und Preisanpassungen sollen die Mehrkosten teilweise

kompensiert werden. Im Fokus steht weiterhin ein striktes Kostenmanagement.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Heidelberg Materials weiterhin ein Ergebnis

des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) zwischen 3,40 Mrd EUR und 3,75 Mrd EUR.

Der ROIC wird unverändert bei über 10 % prognostiziert. Für die spezifischen

Netto-Scope-1-CO2-Emissionen geht der Vorstand von einer weiteren leichten

Reduktion im Vergleich zu 2025 aus.

Die Quartalsmitteilung Januar bis März 2026 mit einem Überblick über die

Finanzzahlen des ersten Quartals 2026 finden Sie unter Berichte und

Präsentationen (https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berich

te-und-praesentationen).

Über Heidelberg Materials

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von

Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,

Zuschlagstoffen und Transportbeton. Rund 49.000 Beschäftigte in fast 50 Ländern

gestalten unseren Wachstumskurs. Aufbauend auf unserem globalen Vorteil schaffen

wir Synergien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und technische

Exzellenz. Als Vorreiter auf dem Weg zu Net Zero ermöglichen wir unseren Kunden

mit unserem wachsenden Angebot an CO2-reduzierten und zirkulären Baustoffen den

Weg in eine nachhaltigere Zukunft.

Pressekontakt:

Director Group Communication & Investor Relations

Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249

mailto:info@heidelbergmaterials.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8044/6269401

OTS: Heidelberg Materials AG

ISIN: DE0006047004