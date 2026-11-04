OTS: Heidelberg Materials AG / Wachstumsdynamik im dritten Quartal ...
Werte in diesem Artikel
Wachstumsdynamik im dritten Quartal beschleunigt: Heidelberg Materials
steigert Ergebnis um 9 % und bestätigt positiven Ausblick für 2026
Heidelberg (ots) -
- Umsatzerlöse steigen um 10 % auf 6.413 Mio EUR (i. V.: 5.807 Mio EUR)
- Ergebnis(1) erhöht sich um 9 % auf 1.281 Mio EUR (i. V.: 1.179 Mio EUR)
- Starke Geschäftsentwicklung in Europa und anhaltendes Wachstum in Nordamerika
- Ausweitung der Transformation Accelerator Initiative mit zusätzlichen
Einsparungen von 300 Mio EUR bis Ende 2028
- Wachstum mit Akquisition von NCC Industry in Nordeuropa weiter angekurbelt
- Positiver Ausblick 2026 bestätigt
(1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs
"Die sich im zweiten Quartal abzeichnende Wachstumsdynamik hat sich im dritten
Quartal nochmals beschleunigt. Besonders hervorzuheben sind die starke
Geschäftsentwicklung in Europa und das anhaltende Wachstum in Nordamerika. Zum
sehr guten Ergebnis haben außerdem unser kompromissloser Fokus auf aktives
Kosten- und Preismanagement, kontinuierliche Produktivitätssteigerungen und eine
stetige Nachfrageerholung beigetragen. Das ist eine großartige Leistung des
gesamten Heidelberg Materials-Teams in herausfordernden Zeiten - mein Dank gilt
allen Mitarbeitenden weltweit", sagte Dr. Dominik von Achten,
Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials.
"Die angestrebten Kosteneinsparungen von 500 Millionen Euro aus unserer
Transformation Accelerator Initiative werden wir bis Ende des Jahres
übertreffen. Darauf aufbauend führen wir die Initiative in den kommenden zwei
Jahren fort und weiten sie aus. Bis Ende 2028 wollen wir weitere 300 Millionen
Euro einsparen. Im Fokus stehen dabei neben operativer Exzellenz vor allem
strukturelle Veränderungen, insbesondere in Europa.
Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung in den vergangenen zwei Quartalen
bestätigen wir unseren positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2026."
Starke operative Geschäftsentwicklung
Das Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse im dritten Quartal spürbar um 606
Mio EUR bzw. 10 % auf 6.413 (i. V.: 5.807) Mio EUR. Das Ergebnis des laufenden
Geschäftsbetriebs (RCO) erhöhte sich um 103 Mio EUR bzw. 9 % auf 1.281 (i. V.:
1.179) Mio EUR.
Gezielte Portfoliooptimierungen stärken profitables Wachstum
Heidelberg Materials hat sein Portfolio durch Akquisitionen weiter optimiert. Am
7. Oktober 2026 hat das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme der
schwedischen und norwegischen Zuschlagstoff- und Asphaltaktivitäten der
Industriesparte von NCC AB unterzeichnet. Die in Stockholm ansässige
Industriesparte von NCC AB betreibt in Schweden und Norwegen 106
Zuschlagstoffstandorte sowie 44 Heißasphaltwerke.
Darüber hinaus hat Heidelberg Materials die Übernahme des Baustoffgeschäfts der
Maas Group, einer börsennotierten diversifizierten Unternehmensgruppe in
Australien, zum 1. Oktober 2026 abgeschlossen. Die Transaktion umfasst 43
Steinbrüche mit insgesamt mehr als 350 Mio t Reserven, 22 Transportbetonwerke,
fünf Asphaltanlagen sowie eine Recyclinganlage.
Der Anfang September 2026 bekannt gegebene Erwerb der Mehrheitsbeteiligung von
70 % am peruanischen Unternehmen Cementos Inka wurde ebenfalls am 1. Oktober
2026 abgeschlossen. Heidelberg Materials erweitert mit dieser
asset-light-Ergänzung um jeweils zwei Mahl- und Transportbetonwerke sein
etabliertes globales Handels- und Produktionsnetzwerk.
Effizienz im Fokus
Die im November 2024 angekündigte Transformation Accelerator Initiative hat auch
im dritten Quartal mit signifikanten Einsparungen zum Ergebnis beigetragen. Vor
diesem Hintergrund wird Heidelberg Materials den Zielwert von 500 Mio EUR
Einsparungen bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres übertreffen.
Aufbauend auf der erfolgreichen Umsetzung in den vergangenen zwei Jahren wird
die Initiative fortgeführt und ausgeweitet. Das Unternehmen strebt zusätzliche
Einsparungen von 300 Mio EUR an, die in etwa zu gleichen Teilen in den Jahren
2027 und 2028 realisiert werden sollen. Die Initiative zielt darauf ab, durch
höhere technische Effizienz inflationsbedingte Kostensteigerungen abzumindern
und die Margen zu verbessern.
Angesichts des anhaltend schwachen Marktumfelds in einigen Märkten gilt ein
besonderes Augenmerk dem Klinker- und Zementnetzwerk in Europa. Darüber hinaus
konzentriert sich das Unternehmen auf CO2-reduzierte Produkte mit geringerem
Klinkeranteil. In diesem Zusammenhang kündigte Heidelberg Materials am 16.
September an, den Standort Ranville, Frankreich, zu schließen.
Nachhaltigkeit als tragfähiges Geschäftsmodell
Im dritten Quartal hat Heidelberg Materials die nachhaltige Transformation
seiner Produktionund Baustoffe weiter vorangetrieben. Der Bau des
CO2-Abscheideprojekts in Padeswood, Nordwales/UK, macht weiterhin gute
Fortschritte. Die Arbeiten am Hauptfundament haben begonnen und die ersten
großen Anlagenteile werden ab April 2027 auf der Baustelle erwartet. In
Padeswood sollen rund 95 % der CO2-Emissionen des bestehenden Zementwerks - etwa
800.000 t pro Jahr - abgeschieden und zur dauerhaften Speicherung transportiert
werden.
Im Juli 2026 haben Heidelberg Materials und drei weitere europäische
Zementhersteller in Mergelstetten die weltweit erste Forschungs- und
Entwicklungsanlage zur CO2-Abscheidung mit dem Pure-Oxyfuel-Verfahren feierlich
eröffnet. Ende Mai 2026 wurde auf der Anlage erstmals Klinker produziert, und im
Juli gelang dort erstmals die Abscheidung von hochreinem CO2 in Form von
Trockeneis.
Attraktive Aktionärsrendite
Am 1. Oktober 2026 wurde die dritte und damit letzte Tranche des laufenden
Aktienrückkaufprogramms abgeschlossen. Der Gesamtwert (ohne Erwerbsnebenkosten)
betrug rund 448 Mio EUR. Damit wurde das am 21. Februar 2024 angekündigte
Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Mrd EUR planmäßig
beendet.
Positiver Ausblick 2026 bestätigt
Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung im dritten Quartal 2026 bestätigt
der Vorstand seine im Juli 2026 konkretisierte Prognose. Heidelberg Materials
erwartet für das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) weiterhin einen
Wert zwischen 3,40 und 3,65 Mrd EUR. Der ROIC wird unverändert leicht über 10 %
prognostiziert. Für die spezifischen Netto-CO2-Emissionen pro Tonne
zementartigem Material erwartet der Vorstand infolge der Erstkonsolidierung von
Akçansa weiterhin einen Wert in etwa auf dem Vorjahresniveau.
Die Quartalsmitteilung Januar bis September 2026 mit einem Überblick über unsere
Finanzzahlen inden ersten neun Monaten und des dritten Quartals 2026 finden Sie
unter Berichte und Präsentationen (heidelbergmaterials.com) (https://www.heidelb
ergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen).
Über Heidelberg Materials
Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von
Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,
Zuschlagstoffen und Transportbeton. Rund 49.000 Beschäftigte in fast 50 Ländern
gestalten unseren Wachstumskurs. Aufbauend auf unserem globalen Vorteil schaffen
wir Synergien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und technische
Exzellenz. Als Vorreiter auf dem Weg zu Net Zero ermöglichen wir unseren Kunden
mit unserem wachsenden Angebot an CO2-reduzierten und zirkulären Baustoffen den
Weg in eine nachhaltigere Zukunft.
Pressekontakt:
Senior Vice President Group Communication & Investor Relations
Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249
mailto:info@heidelbergmaterials.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8044/6383701
OTS: Heidelberg Materials AG
ISIN: DE0006047004
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