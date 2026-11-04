OTS: Heidelberg Materials AG / Wachstumsdynamik im dritten Quartal ...

04.11.26 07:28 Uhr

Werte in diesem Artikel

Wachstumsdynamik im dritten Quartal beschleunigt: Heidelberg Materials

steigert Ergebnis um 9 % und bestätigt positiven Ausblick für 2026

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Heidelberg (ots) -

- Umsatzerlöse steigen um 10 % auf 6.413 Mio EUR (i. V.: 5.807 Mio EUR)

- Ergebnis(1) erhöht sich um 9 % auf 1.281 Mio EUR (i. V.: 1.179 Mio EUR)

- Starke Geschäftsentwicklung in Europa und anhaltendes Wachstum in Nordamerika

- Ausweitung der Transformation Accelerator Initiative mit zusätzlichen

Einsparungen von 300 Mio EUR bis Ende 2028

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- Wachstum mit Akquisition von NCC Industry in Nordeuropa weiter angekurbelt

- Positiver Ausblick 2026 bestätigt

(1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs

"Die sich im zweiten Quartal abzeichnende Wachstumsdynamik hat sich im dritten

Quartal nochmals beschleunigt. Besonders hervorzuheben sind die starke

Geschäftsentwicklung in Europa und das anhaltende Wachstum in Nordamerika. Zum

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sehr guten Ergebnis haben außerdem unser kompromissloser Fokus auf aktives

Kosten- und Preismanagement, kontinuierliche Produktivitätssteigerungen und eine

stetige Nachfrageerholung beigetragen. Das ist eine großartige Leistung des

gesamten Heidelberg Materials-Teams in herausfordernden Zeiten - mein Dank gilt

allen Mitarbeitenden weltweit", sagte Dr. Dominik von Achten,

Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials.

"Die angestrebten Kosteneinsparungen von 500 Millionen Euro aus unserer

Transformation Accelerator Initiative werden wir bis Ende des Jahres

übertreffen. Darauf aufbauend führen wir die Initiative in den kommenden zwei

Jahren fort und weiten sie aus. Bis Ende 2028 wollen wir weitere 300 Millionen

Euro einsparen. Im Fokus stehen dabei neben operativer Exzellenz vor allem

strukturelle Veränderungen, insbesondere in Europa.

Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung in den vergangenen zwei Quartalen

bestätigen wir unseren positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2026."

Starke operative Geschäftsentwicklung

Das Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse im dritten Quartal spürbar um 606

Mio EUR bzw. 10 % auf 6.413 (i. V.: 5.807) Mio EUR. Das Ergebnis des laufenden

Geschäftsbetriebs (RCO) erhöhte sich um 103 Mio EUR bzw. 9 % auf 1.281 (i. V.:

1.179) Mio EUR.

Gezielte Portfoliooptimierungen stärken profitables Wachstum

Heidelberg Materials hat sein Portfolio durch Akquisitionen weiter optimiert. Am

7. Oktober 2026 hat das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme der

schwedischen und norwegischen Zuschlagstoff- und Asphaltaktivitäten der

Industriesparte von NCC AB unterzeichnet. Die in Stockholm ansässige

Industriesparte von NCC AB betreibt in Schweden und Norwegen 106

Zuschlagstoffstandorte sowie 44 Heißasphaltwerke.

Darüber hinaus hat Heidelberg Materials die Übernahme des Baustoffgeschäfts der

Maas Group, einer börsennotierten diversifizierten Unternehmensgruppe in

Australien, zum 1. Oktober 2026 abgeschlossen. Die Transaktion umfasst 43

Steinbrüche mit insgesamt mehr als 350 Mio t Reserven, 22 Transportbetonwerke,

fünf Asphaltanlagen sowie eine Recyclinganlage.

Der Anfang September 2026 bekannt gegebene Erwerb der Mehrheitsbeteiligung von

70 % am peruanischen Unternehmen Cementos Inka wurde ebenfalls am 1. Oktober

2026 abgeschlossen. Heidelberg Materials erweitert mit dieser

asset-light-Ergänzung um jeweils zwei Mahl- und Transportbetonwerke sein

etabliertes globales Handels- und Produktionsnetzwerk.

Effizienz im Fokus

Die im November 2024 angekündigte Transformation Accelerator Initiative hat auch

im dritten Quartal mit signifikanten Einsparungen zum Ergebnis beigetragen. Vor

diesem Hintergrund wird Heidelberg Materials den Zielwert von 500 Mio EUR

Einsparungen bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres übertreffen.

Aufbauend auf der erfolgreichen Umsetzung in den vergangenen zwei Jahren wird

die Initiative fortgeführt und ausgeweitet. Das Unternehmen strebt zusätzliche

Einsparungen von 300 Mio EUR an, die in etwa zu gleichen Teilen in den Jahren

2027 und 2028 realisiert werden sollen. Die Initiative zielt darauf ab, durch

höhere technische Effizienz inflationsbedingte Kostensteigerungen abzumindern

und die Margen zu verbessern.

Angesichts des anhaltend schwachen Marktumfelds in einigen Märkten gilt ein

besonderes Augenmerk dem Klinker- und Zementnetzwerk in Europa. Darüber hinaus

konzentriert sich das Unternehmen auf CO2-reduzierte Produkte mit geringerem

Klinkeranteil. In diesem Zusammenhang kündigte Heidelberg Materials am 16.

September an, den Standort Ranville, Frankreich, zu schließen.

Nachhaltigkeit als tragfähiges Geschäftsmodell

Im dritten Quartal hat Heidelberg Materials die nachhaltige Transformation

seiner Produktionund Baustoffe weiter vorangetrieben. Der Bau des

CO2-Abscheideprojekts in Padeswood, Nordwales/UK, macht weiterhin gute

Fortschritte. Die Arbeiten am Hauptfundament haben begonnen und die ersten

großen Anlagenteile werden ab April 2027 auf der Baustelle erwartet. In

Padeswood sollen rund 95 % der CO2-Emissionen des bestehenden Zementwerks - etwa

800.000 t pro Jahr - abgeschieden und zur dauerhaften Speicherung transportiert

werden.

Im Juli 2026 haben Heidelberg Materials und drei weitere europäische

Zementhersteller in Mergelstetten die weltweit erste Forschungs- und

Entwicklungsanlage zur CO2-Abscheidung mit dem Pure-Oxyfuel-Verfahren feierlich

eröffnet. Ende Mai 2026 wurde auf der Anlage erstmals Klinker produziert, und im

Juli gelang dort erstmals die Abscheidung von hochreinem CO2 in Form von

Trockeneis.

Attraktive Aktionärsrendite

Am 1. Oktober 2026 wurde die dritte und damit letzte Tranche des laufenden

Aktienrückkaufprogramms abgeschlossen. Der Gesamtwert (ohne Erwerbsnebenkosten)

betrug rund 448 Mio EUR. Damit wurde das am 21. Februar 2024 angekündigte

Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Mrd EUR planmäßig

beendet.

Positiver Ausblick 2026 bestätigt

Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung im dritten Quartal 2026 bestätigt

der Vorstand seine im Juli 2026 konkretisierte Prognose. Heidelberg Materials

erwartet für das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) weiterhin einen

Wert zwischen 3,40 und 3,65 Mrd EUR. Der ROIC wird unverändert leicht über 10 %

prognostiziert. Für die spezifischen Netto-CO2-Emissionen pro Tonne

zementartigem Material erwartet der Vorstand infolge der Erstkonsolidierung von

Akçansa weiterhin einen Wert in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Die Quartalsmitteilung Januar bis September 2026 mit einem Überblick über unsere

Finanzzahlen inden ersten neun Monaten und des dritten Quartals 2026 finden Sie

unter Berichte und Präsentationen (heidelbergmaterials.com) (https://www.heidelb

ergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen).

Über Heidelberg Materials

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von

Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,

Zuschlagstoffen und Transportbeton. Rund 49.000 Beschäftigte in fast 50 Ländern

gestalten unseren Wachstumskurs. Aufbauend auf unserem globalen Vorteil schaffen

wir Synergien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und technische

Exzellenz. Als Vorreiter auf dem Weg zu Net Zero ermöglichen wir unseren Kunden

mit unserem wachsenden Angebot an CO2-reduzierten und zirkulären Baustoffen den

Weg in eine nachhaltigere Zukunft.

Pressekontakt:

Senior Vice President Group Communication & Investor Relations

Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249

mailto:info@heidelbergmaterials.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8044/6383701

OTS: Heidelberg Materials AG

ISIN: DE0006047004