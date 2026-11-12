OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG Geschäftsverlauf in einem ...
Werte in diesem Artikel
HEIDELBERG Geschäftsverlauf in einem herausfordernden geopolitischen
Umfeld sequenziell verbessert (FOTO)
Heidelberg (ots) -
- Hoher Auftragseingang im zweiten Quartal 2026/2027, nach sechs Monaten rund 3
Prozent über dem Niveau des Vorjahreshalbjahres
- Umsatz und EBITDA-Marge im Geschäftsjahresverlauf sequenziell gesteigert
- Fokus auf Umsetzung strategischer Prioritäten - manroland sheetfed Integration
verläuft planmäßig
- Geopolitische Krisen und Vorleistungen belasten Profitabilität
- Prognose 2026/2027: Stabiler Umsatz, bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 % bis 6,6
%
Der Geschäftsverlauf der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat sich in
einem nach wie vor herausfordernden geopolitischen Umfeld sequenziell
verbessert. So hat sich im zweiten Quartal (1. Juli - 30. September 2026) des
Geschäftsjahres 2026/2027 der Auftragseingang im Gesamtjahresverlauf weiter
verbessert und lag mit 604 Mio. EUR über dem Wert des zweiten Quartals des
Vorjahres (551 Mio. EUR). Nach sechs Monaten betrug der Auftragseingang 1.141
Mio. EUR und lag damit leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (1.111 Mio.
EUR). In allen Regionen konnten die Aufträge im zweiten Quartal zulegen. Der
Umsatz lag im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 mit 913 Mio. EUR
unter dem Vorjahreswert (985 Mio. EUR). Das zweite Quartal des Berichtszeitraums
wies mit 509 Mio. EUR in etwa das Niveau des Vorjahres (519 Mio. EUR) aus. In
der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres rechnet das Unternehmen
aufgrund der soliden Auftragslage sowie des gestiegenen Auftragsbestands mit
einer deutlichen Steigerung des Umsatzes und Ergebnisses gegenüber dem ersten
Halbjahr.
Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal
auf 6,4 Prozent verbessert, lag nach sechs Monaten bei 3,7 Prozent
(Vorjahreszeitraum: 6,4 Prozent) und war vor allem durch das niedrigere
Umsatzvolumen und negative Produktmixeffekte belastet. Daneben zeigten sich eine
makroökonomische Eintrübung, insbesondere im Nahen Osten mit Auswirkung auf das
Investitionsverhalten, sowie ein zeitlich verzögerter Hochlauf bei Projekten im
Segment Technology. Das Ergebnis nach Steuern war nach sechs Monaten mit -9 Mio.
EUR leicht negativ (Vorjahr 0 Mio. EUR), im zweiten Quartal konnte es mit 24
Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal verdoppelt werden (11 Mio. EUR), was
auf einen positiven, ertragswirksamen Unterschiedsbetrag aus dem Erwerb von
manroland sheetfed zurückzuführen war.
"Die Nachfrage nach unseren Produkten und Serviceleistungen bleibt hoch, was
sich dank unserer starken Marktposition in einem steigenden Auftragseingang
widerspiegelt", sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Die
anhaltende Marktvolatilität und hoher Kostendruck sowie temporäre Aufwände durch
Projekte wirken belastend auf unsere Profitabilität. In einem schwierigen
Marktumfeld erreichen wir unser Umsatzziel. Die strategischen Maßnahmen und
Zukäufe werden dazu beitragen, die Ertragskraft wieder zu verbessern."
Vor allem durch den unterjährigen Aufbau des Net Working Capital lag der Free
Cashflow nach dem ersten Halbjahr bei -125 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -64 Mio.
EUR). Das Eigenkapital des HEIDELBERG Konzerns stieg zum 30. September 2026 im
Vergleich zum Geschäftsjahresende am 31. März 2026 (568 Mio. EUR) auf 596 Mio.
EUR an.
"Vor allem der Aufbau des Net Working Capital beeinflusste den Free Cashflow im
ersten Halbjahr", sagte Christoph Burkhard, Finanzvorstand von HEIDELBERG.
"HEIDELBERG verfügt über eine solide Finanzstruktur und die notwendige
Stabilität, um auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld konsequent entlang
seiner Strategie zu investieren."
Fokus auf Umsetzung strategischer Prioritäten
Im Segment HEIDELBERG Technology konnten insbesondere die Aktivitäten im Bereich
der Elektromobilität (Amperfied) und Energiesysteme zur Steigerung des
Auftragseingangs und Umsatz in den ersten sechs Monaten beitragen. Darüber
hinaus konnten erste Aufträge über Drohnenabwehrsysteme im Joint Venture ONBERG
generiert werden. Das bereinigte EBITDA blieb in diesem Segment aufgrund der
Vorleistungen für geplantes Wachstum noch negativ (-9 Mio. EUR).
Weltweit starke Marktposition im Kerngeschäft - manroland sheetfed Integration
verläuft planmäßig
Im Segment Digital Solutions & Lifecycle stiegen ebenfalls Auftragseingang und
Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr. Im Segment Print & Packaging
Equipment lag der Auftragseingang nach sechs Monaten unter dem Vorjahresniveau.
Im zweiten Quartal steigerte sich der Auftragseingang um rund 8 Prozent im
Vergleich zum Vorjahreswert.
Die weltweite Integration des Lifecycle- und Service-Geschäfts von manroland
sheetfed in die Organisation von HEIDELBERG verläuft nach Plan und hat im
zweiten Quartal zu ersten Auftragseingängen und Umsätzen geführt. Der Zugang zu
mehr als 3.000 neuen Kunden sowie die mögliche Erweiterung des Portfolios um
Großformatlösungen tragen zur Stärkung der Marktposition bei. HEIDELBERG ist
zuversichtlich, spätestens Ende Geschäftsjahr 2028 die Integration von manroland
vollzogen und das Geschäft mit den übernommenen Kunden weiter ausgebaut zu
haben.
"Im Bereich Packaging hat ein Großauftrag aus Ägypten die hohe Relevanz der
Boardmaster für Hochleistungsanwendungen bestätigt. Die Investitionen unseres
Kunden UFlex ASEPTO in einem internationalen Wachstumsmarkt zeigen, dass wir von
den strukturellen Trends im Verpackungssektor profitieren können.", sagt Dr.
David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG. "Unsere neue
Etikettendruckmaschine speziell für den indischen Markt bekräftigt unser
Engagement, eine bedeutende Rolle im indischen Etiketten- und Verpackungsmarkt
zu spielen."
Prognose 2026/2027: Stabiler Umsatz, bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 % bis 6,6 %
Bereits am 29. Oktober hatte HEIDELBERG die Ergebnisprognose für das
Geschäftsjahr 2026/2027 angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet
HEIDELBERG nunmehr eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 % bis 6,6 %. Die
Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 bleibt unverändert. Diese geht
von einem stabilen Konzernumsatz gegenüber Vorjahr aus (Vorjahr: 2.293 Mio.
EUR).
Über HEIDELBERG:
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes
Technologieunternehmen, das weltweit seit mehr als 175 Jahren für
Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem
klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter und
Systemintegrator die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und
Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und
Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz
erreichen können. Aufbauend auf jahrzehntelanger Industrie- und Systemkompetenz
erschließt das Unternehmen zudem gezielt neue Märkte in den Bereichen
Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur und industrielle Systemlösungen - mit
klarer Skalierungskompetenz und attraktiven Wachstumsperspektiven. Aufgrund
einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft
und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in
Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und
Servicenetzwerke, ist das Unternehmen global gut positioniert.
Bild 1: Der Verpackungsproduzent UFlex ASEPTO hat an seinem neuen Standort in
Ägypten zwei hochproduktive Boardmaster Systeme von HEIDELBERG für die
Produktion aseptischer Verpackungen in Betrieb genommen.
Bild 2: " Stronger Together": Servicetechniker von HEIDELBERG und manroland
sheetfed arbeiten bei Kunden Hand in Hand vor Ort.
Bild 3: Gallus und HEIDELBERG stellten auf der LOUPE India 2026 die neue Gallus
Flexomaster vor und präsentieren damit eine Druckplattform, die speziell auf die
Anforderungen des indischen Etikettenmarktes zugeschnitten ist.
Bild 4 : In Kombination mit der Messe All in Print China besuchten zahlreiche
Kunden das Produktionswerk von HEIDELBERG in Shanghai sowie das dortige Print
Media Center.
Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im
Investor-Relations (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/invest
or_relations/overview_1.jsp) - und Presseportal (https://www.heidelberg.com/glob
al/de/about_heidelberg/press_relations/press_release/ov_press_lounge.jsp#%3B1475
%3B0%3B0%3B0%3B%3Bscore%3B0) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter
http://www.heidelberg.com zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist,
dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige
tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu
diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen
Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der
grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige
Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
Für weitere Informationen:
Corporate Communications
Thomas Fichtl
Telefon: +49 6222 82- 67123
E-Mail: mailto:Thomas.Fichtl@heidelberg.com
Matthias Hartung
Telefon: +49 6222 82-67174
E-Mail: mailto:matthias.hartung@heidelberg.com
Investor Relations
Marc Schellenberger
Tel.: +49 6222 82-6120
E-Mail: mailto:marc.schellenberger@heidelberg.com
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