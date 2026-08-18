OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG setzt strategische ...

19.08.26 07:32 Uhr

Werte in diesem Artikel

HEIDELBERG setzt strategische Weiterentwicklung konsequent fort -

solider Start ins GJ 2026/2027 (FOTO)

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Heidelberg (ots) -

- Übernahmen des manroland sheetfed Lifecycle-Geschäfts und der Produktion von

POLAR stärken Kerngeschäft

- Partnerschaft von ONBERG mit Skyeton für europäische Verteidigung angestrebt

- Einstieg in die Produktion von Natrium-Ionen-Batteriespeichern eröffnet neue

Potenziale

- Auftragseingang im ersten Quartal legt solide Grundlage für weitere

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Geschäftsentwicklung

- Umsatz und EBITDA-Marge zum Jahresstart im Rahmen der Erwartungen

- Prognose für Geschäftsjahr 2026/2027 bestätigt

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat zum Start ins neue

Geschäftsjahr 2026/2027 ihren Weg zum breiter aufgestellten

Technologieunternehmen konsequent fortgesetzt. Mit einer Reihe strategischer

Initiativen stellt HEIDELBERG die Weichen auf künftiges Wachstum: Neben der

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Expansion im Kerngeschäft durch die Übernahmen des manroland sheetfed

Lifecycle-Geschäfts und der Produktion von POLAR setzt das Unternehmen auf neue

Marktchancen bei Energiespeichern und im europäischen Verteidigungssektor, um

zusätzliche Potenziale zu erschließen.

Mit der Integration des Lifecycle-Geschäfts und der globalen Vertriebs- und

Servicegesellschaften der manroland sheetfed Gruppe sowie der vollständigen

Übernahme von POLAR Weiterarbeitungssystemen hat HEIDELBERG seine strategische

Position als Systemintegrator im Kerngeschäft weiter ausgebaut. Im Rahmen der

Transaktion von manroland sheetfed hat sich HEIDELBERG auch die IP für die

Roland 900 / Cartonmaster im Bogenoffset-Großformat gesichert. Die erste

Maschine ist bereits verkauft und HEIDELBERG prüft derzeit die Optionen zur

weiteren Produktion sowie Weiterentwicklung dieses Systems an einem

Low-Cost-Standort. HEIDELBERG stärkt damit seine führende Position in der Druck-

und Verpackungsbranche.

Live-Hub zur Demonstration integrierter Drohnenabwehr eröffnet

Auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse in Berlin hat ONBERG jüngst

eine Absichtserklärung für die Gründung eines weiteren Joint-Ventures mit dem

ukrainischen Drohnenentwickler Skyeton unterzeichnet. Skyeton hat

Hightech-Überwachungsdrohnen im Portfolio, die im realen Gefecht erprobt sind.

In Kombination mit dem UGV von HEIDELBERG entsteht ein autonomer Wirkverbund.

Diese unbemannten Luft-Boden-Systeme gelten zunehmend als künftige Lösung für

den Verteidigungsfall, die aktuell in der Ukraine in schnellen Innovationszyklen

entwickelt werden. Am Standort Brandenburg hat ONBERG im Juli einen Live-Hub für

die integrierte Drohnenabwehr in Betrieb genommen. Hier erleben Entscheider aus

Behörden, Betreibern kritischer Infrastruktur, Streitkräften und Industrie, wie

integrierter Schutz vor feindlichen Drohnen konkret funktioniert.

Zudem eröffnet der Einstieg von HD Advanced Technologies in die Produktion von

Natrium-Ionen-Batteriespeichern neue Potenziale. Zusammen mit dem Schweizer

Unternehmen PHENOGY wurde eine Zusammenarbeit für eine Technologie- und

Industrieplattform in diesem Bereich gestartet. HD Advanced Technologies

übernimmt im ersten Schritt die industrielle Fertigung kompletter

Energiespeichersysteme für PHENOGY. Von der Beschaffung über die Produktion bis

hin zum Rollout, Installation, Service und Wartung. Ferner schaffen beide

Unternehmen die Voraussetzungen für ein Joint-Venture zur Entwicklung und

industriellen Fertigung von Natrium-Ionen-Batteriezellen. Basis dazu bildet die

Zellchemie von PHENOGY und ein spezifisches Druckverfahren von HEIDELBERG.

"Unsere Investitionen anhand der strategischen Agenda prägen das laufende

Geschäftsjahr von HEIDELBERG. Wir wollen die Marktposition des Unternehmens

weiter stärken und neue Potenziale erschließen. Damit legen wir die Basis für

profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung in den kommenden Jahren",

sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG.

Solider Start ins GJ 2026/2027

Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 (1. April bis 30. Juni 2026) von

HEIDELBERG war geprägt von unvermindert herausfordernden Rahmenbedingungen. Der

Auftragseingang lag mit 537 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresquartal (559 Mio.

EUR) und legte somit eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung.

Im ersten Quartal machte sich im Auftragseingang insbesondere das Auslaufen

eines staatlich geförderten Investitionsprogramms in Italien mit einem Rückgang

von über 60 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal massiv bemerkbar. Dies

konnte nur zu Teilen von den positiven Entwicklungen in China und Asien

kompensiert werden.

Der Umsatz betrug 404 Mio. EUR und lag damit wie erwartet unter dem Niveau des

Vorjahreszeitraums (466 Mio. EUR). Deutlichen Umsatzsteigerungen in China,

Großbritannien und Brasilien standen Rückgänge insbesondere in der Region EMEA

gegenüber. Die um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge erreichte im ersten

Quartal 2026/2027 0,2 Prozent (Vorjahresquartal: 4,4 Prozent) und war primär

geprägt durch das geringere Umsatzvolumen. Saisonal üblich lag der Free Cashflow

nach den ersten drei Monaten bei -77 Mio. EUR im negativen Bereich

(Vorjahreszeitraum: -68 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern betrug im ersten

Quartal -32 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -11 Mio. EUR).

In den Segmenten lagen Auftragseingang und Umsatz bei HEIDELBERG Technology nach

drei Monaten über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das bereinigte EBITDA blieb

mit -4 Mio. EUR konstant. Im Segment Print & Packaging Equipment waren

Auftragseingang und Umsatz insbesondere in Folge einer zu Teilen erwarteten

Abschwächung in der Region EMEA rückläufig. Im Segment Digital Solutions &

Lifecycle stieg der Auftragseingang nach drei Monaten um rund 5 Prozent

gegenüber dem Vorjahresquartal an. Beim Umsatz lag das Segment auf

Vorjahresniveau.

"Im Kerngeschäft investieren wir gezielt in Wachstumsmärkte und stärken damit

auch unser Service-, Verbrauchsmaterial- und Ersatzteilgeschäft", sagt Dr. David

Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG. "Dabei können wir

den Anteil wiederkehrender Umsätze erhöhen und das eher konjunkturabhängige

Neumaschinengeschäft besser ausbalancieren."

Prognose für Geschäftsjahr 2026/2027 bestätigt

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 wird bestätigt. Das Unternehmen

erwartet für das Geschäftsjahr 2026/2027 einen stabilen Konzernumsatz auf

Vorjahresniveau sowie eine spürbare Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge

gegenüber dem Vorjahr. Dabei wird angenommen, dass sich die für die

Geschäftstätigkeit relevanten Wechselkurse nicht wesentlich verändern.

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes

Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft,

Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf

Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den

Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem

Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden

maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das

Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den

hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und

Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken

internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz

seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China

und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke,

ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im

Investor-Relations (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/invest

or_relations/overview_1.jsp) - und Presseportal (https://www.heidelberg.com/glob

al/de/about_heidelberg/press_relations/press_release/ov_press_lounge.jsp#%3B1475

%3B0%3B0%3B0%3B%3Bscore%3B0) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter

http://www.heidelberg.com zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf

Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist,

dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige

tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen

Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu

diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen

Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der

grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige

Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser

Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Für weitere Informationen:

Corporate Communications

Thomas Fichtl

Telefon: +49 6222 82- 67123

E-Mail: mailto:Thomas.Fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Marc Schellenberger

Tel.: +49 6222 82-6120

E-Mail: mailto:marc.schellenberger@heidelberg.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6678/6335950

OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG

ISIN: DE0007314007