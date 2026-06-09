OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG treibt Transformation voran ...
Werte in diesem Artikel
HEIDELBERG treibt Transformation voran - Basis für mittelfristiges
Wachstum gelegt (FOTO)
Heidelberg (ots) -
- Dual-Use-Ansatz im Plan: Aufbau neuer Geschäftsfelder durch Kernkompetenzen
stärkt strategische Diversifikation
- Starke Partnerschaften: neue Absichtserklärung von ONBERG auf der ILA mit
einem ukrainischen Unternehmen
- Kerngeschäft stabil: weltweite Aufstellung sorgt für robuste Entwicklung und
unterstreicht Marktführerschaft
- Effizienz im Fokus: Kostenbasis gestrafft und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt
- Geschäftsjahr 2025/2026: EBITDA-Marge unter Vorjahr bei gesteigertem Umsatz
und Ergebnis nach Steuern
- Ausblick 2026/2027: herausforderndes geopolitisches Umfeld, konsequenter
Ausbau des Wachstumssegments HEIDELBERG Technology
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat im Geschäftsjahr 2025/2026
in einem anspruchsvollen Umfeld das Jahr umfassend genutzt, um ihre Entwicklung
zu einem breiter aufgestellten Technologieunternehmen deutlich zu beschleunigen.
Auf Basis seiner hohen Industrie- und Systemkompetenz erschließt HEIDELBERG mit
dem Dual-Use-Ansatz systematisch zusätzliche Märkte in den Bereichen Defense,
Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur und industrielle Systemlösungen.
Zentraler Baustein dieser Ausrichtung ist die Bündelung aller entsprechenden
Aktivitäten in der HD Advanced Technologies GmbH. Damit stärkt HEIDELBERG seine
Zukunftsfähigkeit und schafft die Grundlage für langfristig attraktives und
profitables Wachstum.
Starke Partnerschaften: neue Absichtserklärung von ONBERG auf der ILA mit einem
ukrainischen Unternehmen
Mit dem gezielten Aufbau des Defense-Geschäfts hat HEIDELBERG - neben Amperfied
im Bereich der Elektromobilität - ein weiteres neues Standbein etabliert. Ein
Beispiel ist ONBERG, das Joint Venture mit dem US-amerikanisch-israelischen
Technologieunternehmen Ondas im Bereich autonomer Verteidigungs- und
Sicherheitssysteme zur Drohnenabwehr. Am Standort Brandenburg sollen zukünftig
im Rahmen dieser Kooperation moderne Drohnenabwehrsysteme vertrieben und später
auch industrialisiert und in Serienfertigung überführt werden. Damit wird die
technologische Stärke von HEIDELBERG auch in neuen Märkten sichtbar. Noch in
dieser Woche ist der nächste Schritt in diesem Umfeld vorgesehen. Es soll eine
neue Absichtserklärung von ONBERG auf der Messe ILA in Berlin hinsichtlich einer
potenziellen Zusammenarbeit mit einem ukrainischen Unternehmen im Drohnenumfeld
veröffentlicht werden.
"Wir haben die strategische Weiterentwicklung von HEIDELBERG in den vergangenen
Monaten deutlich beschleunigt und unser Profil als technologieorientiertes
Hightech- Unternehmen weiter geschärft", sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender
der Heidelberger Druckmaschinen AG. "Wir zählen weltweit zur Spitze im
komplexen, hochpräzisen Maschinenbau. Auf diese Kompetenzen und Kapazitäten
bauen wir mit der HD Advanced Technologies und unserem Dual-Use-Fokus neben
unserem Kerngeschäft in Print und Packaging zusätzliche, attraktive
Geschäftsfelder auf. Mit unserem breiten technologischen Zugang etablieren wir
erfolgreich Partnerschaften in attraktiven Wachstumsbereichen. Auch bei Service
und Software. Unser Ziel ist klar: HEIDELBERG als leistungsstarkes
Hightech-Unternehmen mit nachhaltig steigender Ertragskraft zu positionieren."
Fokus im Kerngeschäft: Ausbau Digitalgeschäft und Entwicklung zum
Systemintegrator im Verpackungsdruck
HEIDELBERG baut im Wachstumsfeld Digitaldruck das Angebot kontinuierlich aus.
Treiber ist insbesondere der Hochlauf von "Digital Print" im Inkjet-Markt.
Parallel erweitert HEIDELBERG im wachsenden Verpackungsmarkt seine Position als
Systemintegrator und deckt zunehmend die gesamte Wertschöpfungskette der
Verpackungsproduktion End-to-End ab. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf vor-
und nachgelagerten Prozessen rund um den Druck. In diesem Kontext hat HEIDELBERG
unter anderem die strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Produzenten
Masterwork im Bereich Postpress Packaging substanziell erweitert und über die
bisherige Vertriebskooperation hinaus vertieft. Gleichzeitig treibt das
Unternehmen die technologische Weiterentwicklung des Portfolios im Kerngeschäft
sowie den gezielten Ausbau der Aktivitäten in Wachstumsregionen wie
Lateinamerika, Vietnam und Indien gezielt voran. Ergänzend wird das Portfolio
durch fokussierte M&A-Maßnahmen - unter anderem die Übernahme der Markenrechte
von Polar - strategisch weiter gestärkt.
"Der Verpackungsmarkt ist ein wichtiger Wachstumsmotor für HEIDELBERG, da er von
globalen Trends wie dem Bevölkerungswachstum, der Urbanisierung und der
Notwendigkeit nachhaltigen Wirtschaftens angetrieben wird. Wir erweitern
systematisch unsere Lösungen auf den gesamten Herstellungsprozess in der
Verpackungsproduktion: von der Substratauswahl über den Druck, die
Weiterverarbeitung und die Logistik bis hin zur digitalen Integration", sagt Dr.
David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG.
Effizienz im Fokus: Kostenbasis gestrafft und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt
Zur weiteren Optimierung der Kostenstruktur tragen wirkungsvolle
Effizienzmaßnahmen bei - etwa die vollständige Verlagerung der Produktion der
Speedmaster CX 104 nach China sowie die Gründung eines neuen Standorts in
Nordmazedonien zur künftigen Senkung der Herstellkosten einzelner
Produktgruppen. In Summe wurden wichtige Fortschritte bei zentralen Kosten- und
Effizienzzielen verzeichnet. So liegt auch der Zukunftsplan für deutsche
Standorte über Plan und trägt wesentlich zur Anpassung der
Personalkostenstruktur sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei.
Geschäftsjahr 2025/2026: EBITDA-Marge unter Vorjahr bei gesteigertem Umsatz und
Ergebnis nach Steuern
HEIDELBERG hat sich in einem schwierigen Umfeld behauptet und die operative
Leistungsfähigkeit stabil gehalten - und das Nachsteuerergebnis sogar deutlich
gesteigert. Die testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026
bestätigen die vorläufig veröffentlichten Werte. So lag der Umsatz im
Berichtszeitraum mit 2.293 Mio. EUR leicht über dem Vorjahrswert (2.280 Mio.
EUR). Währungsbereinigt betrug der Umsatz rund 2.362 Mio. EUR.
Umsatzsteigerungen wurden in den Regionen EMEA (Europe, Middle East and Africa)
und Americas erzielt. Der Auftragseingang konnte den positiven Trend der
Abschlussquartale vorangegangener Jahre fortsetzen und war mit 619 Mio. EUR im
vierten Quartal der stärkste Wert des Berichtsjahres und lag auch über dem
Vorjahreswert. Über das Gesamtjahr belasteten die aktuellen geopolitischen
Spannungen jedoch den Auftragseingang, so dass dieser bei 2.246 Mio. EUR lag
(Vorjahr: 2.433 Mio. EUR). Im Berichtsjahr wirkten im Auftragseingang auch
Währungseffekte in Höhe von rund 71 Mio. EUR negativ.
Das Segment HEIDELBERG Technology konnte im Berichtszeitraum sowohl den
Auftragseingang als auch den Umsatz gegenüber dem Vorjahr steigern. Das EBITDA
verbesserte sich leicht gegenüber dem Vorjahr, blieb aber negativ. Im Segment
Print & Packaging Equipment ging der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025/2026
zurück, der Umsatz dagegen konnte leicht gesteigert werden. Das bereinigte
EBITDA lag unter Vorjahr. Das Segment Digital Solutions & Lifecycle verbuchte
einen Rückgang im Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr, der Umsatz ging leicht
zurück. Das bereinigte EBITDA lag im Geschäftsjahr 2025/2026 ebenfalls leicht
unter dem Niveau des Vorjahres.
Die bereinigte EBITDA-Marge insgesamt lag im Geschäftsjahr 2025/2026 bei 6,6
Prozent im Rahmen der angepassten Prognose und damit unter dem Vorjahreswert
(7,1 Prozent). Gründe hierfür waren zeitlich vorgezogene Investitionen und
Aufwendungen für neue, vielversprechende Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts
(insbesondere im Sicherheits- und Verteidigungsbereich). Hinzu kamen eine mit
Beginn des Krieges im Nahen Osten nochmals abrupt abgeschwächte
Investitionsnachfrage, verbunden mit Lieferengpässen, Auftragsverzögerungen und
Energiepreissteigerungen, Zölle sowie fortwährend belastende Währungseinflüsse,
die sich mit -20 Mio. EUR im EBITDA negativ auswirkten, sowie ein im
Jahresvergleich eingetrübter Produktmix. Wesentlich positiv haben sich die
Verbesserung bei der Kostenstruktur - zum Beispiel bei den Personalkosten -,
Effizienz- und Strukturmaßnahmen sowie die sichtbaren Erfolge der im
Zukunftsplan verankerten Maßnahmen ausgewirkt.
Vor Bereinigung um Sondereinflüsse stieg das EBITDA von 137 Mio. EUR im Vorjahr
auf 145 Mio. EUR im Berichtsjahr an. Das Ergebnis nach Steuern verdreifachte
sich im Berichtszeitraum auf 15 Mio. EUR nach 5 Mio. EUR im Vorjahr. Der Free
Cashflow belief sich im Berichtsjahr auf -19 Mio. EUR (Vorjahr: 51 Mio. EUR).
Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 27 Prozent (Vorjahr: 25 Prozent).
Ausblick 2026/2027: herausforderndes geopolitisches Umfeld, konsequenter Ausbau
des Wachstumssegments HEIDELBERG Technology
Grundlage für die Prognoseplanung des Geschäftsjahres 2026/2027 (1. April 2026
bis 31. März 2027) bilden die wirtschaftlichen und branchenspezifischen
Rahmenbedingungen in den für HEIDELBERG relevanten Märkten. Des Weiteren wird
vorausgesetzt, dass das Wachstum der Weltwirtschaft sich mindestens so
entwickelt, wie derzeit von den Wirtschaftsinstituten angenommen.
Unter den vorangestellten Annahmen prognostiziert das Unternehmen für das
Geschäftsjahr 2026/2027 einen stabilen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau sowie
eine spürbare Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr.
Dabei wird angenommen, dass sich die für die Geschäftstätigkeit relevanten
Wechselkurse nicht wesentlich verändern.
Über HEIDELBERG:
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes
Technologieunternehmen, das weltweit seit mehr als 175 Jahren für
Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem
klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter und
Systemintegrator die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und
Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und
Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz
erreichen können. Aufbauend auf jahrzehntelanger Industrie- und Systemkompetenz
erschließt das Unternehmen zudem gezielt neue Märkte in den Bereichen
Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur und industrielle Systemlösungen - mit
klarer Skalierungskompetenz und attraktiven Wachstumsperspektiven. Aufgrund
einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft
und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in
Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und
Servicenetzwerke, ist das Unternehmen global gut positioniert.
Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im
Investor-Relations (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/invest
or_relations/overview_1.jsp) - und Presseportal (https://www.heidelberg.com/glob
al/de/about_heidelberg/press_relations/press_release/ov_press_lounge.jsp#%3B1475
%3B0%3B0%3B0%3B%3Bscore%3B0) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter
http://www.heidelberg.com zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist,
dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige
tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu
diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen
Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der
grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige
Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
Für weitere Informationen:
Corporate Communications
Thomas Fichtl
Telefon: +49 6222 82- 67123
E-Mail: mailto:Thomas.Fichtl@heidelberg.com
Investor Relations
Sascha Donat
Tel: +49 6222 82-64201
E-Mail: mailto:Sascha.Donat@heidelberg.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6678/6291397
OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG
ISIN: DE0007314007
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