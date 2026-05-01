OTS: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG / Erstmals werden fünf Aufsichtsräte ...

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Erstmals werden fünf Aufsichtsräte der DAX40-Unternehmen von Frauen
geleitet
München (ots) - Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles
analysiert das Stühlerücken in den Aufsichtsgremien der Unternehmen des DAX40.
Im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung (HV) des Automobilzulieferers
Continental wurde Sabrina Soussan an die Spitze des Aufsichtsrats berufen. Die
französische Topmanagerin löst den langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden
Wolfgang Reitzle ab. Damit werden derzeit die Kontrollgremien von fünf
Unternehmen des DAX40 von Frauen geführt. Neben Continental sind dies Deutsche
Börse (Clara-Christina Streit), DHL (Katrin Suder), Henkel (Simone Bagel-Trah)
und Vonovia (Clara-Christina Streit).
Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, merkt an: "Dies
ist im Sinne einer besseren Gender Diversity ein qualitativ großer Schritt. Der
Vorsitz des Aufsichtsrats besitzt in Deutschland eine überragende Rolle bei der
Unternehmensführung. Noch bis vor kurzem gab es gerade eine weibliche
Aufsichtsratsvorsitzende. Und ab Oktober dieses Jahres wird mit Amparo Moraleda
bei Airbus in einem weiterer DAX-Unternehmen eine Frau an die Spitze des
Verwaltungsrats rücken."
Von den 335 Aufsichtsräten der Kapitalseite sind nach dem Ende der HV-Wahlen 127
Frauen, der Anteil beträgt demnach rund 38 Prozent. Nicolas von Rosty : "Diese
Quote wurde schon vor vier Jahren erreicht. Der Trend ist aktuell nicht mehr,
möglichst zahlreiche Frauen in die DAX-Aufsichtsräte zu wählen, sondern es geht
um Profile, Erfahrung und Kompetenzen. Damit kehrt eine gewisse Normalität bei
den Besetzungen der deutschen DAX-Aufsichtsräte ein, nachdem zuvor die Wahl von
Frauen in die Gremien im Mittelpunkt stand."
Dies sind Ergebnisse einer regelmäßigen Analyse der internationalen
Personalberatung Heidrick & Struggles zu den Wahlen der Aufsichtsräte der
DAX-Konzerne.
Internationale Aufsichtsräte
Die Zahl an internationalen Mitgliedern in den aktuellen DAX40-Aufsichtsräten
beträgt 131, dies ist eine Quote von rund 39 Prozent. Dieser Anteil an
Nicht-Deutschen übertraf in der Vergangenheit bereits die 40 Prozent-Marke.
Nicolas von Rosty bemängelt die aktuelle Quote als zu niedrig: "Zahlreiche
Dax-Konzerne verzichten darauf, das Aufsichtsgremium mit internationalen
Topmanagerinnen und Topmanagern gerade in geopolitisch herausfordernden Zeiten
besser aufzustellen und zusätzliche Perspektiven zu gewinnen." Positiv ist, dass
inzwischen von den internationalen Aufsichtsräten 41 einen US-amerikanischen und
kanadischen Hintergrund besitzen, während 22 aus Österreich und der Schweiz
stammen. "Nur eine Handvoll an Aufsichtsräten sind aus Asien und Südamerika.
Dies sind viel zu wenige bei der Bedeutung dieser Märkte als Handelspartner von
Deutschland."
Neues Personal an der Spitze der Aufsichtsräte
2026 rücken drei neue Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte an die Spitze ihrer
Kontrollgremien
- Adidas: Wechsel von Thomas Rabe zu Nassef Sawiris
- Allianz: Von Michael Diekmann zu Jörg Schneider
- Continental: Von Wolfgang Reitzle zu Sabrina Soussan
Die Anzahl an Aufsichtsräten unter internationaler Führung beläuft sich
neuerdings auf 13. Neben Nassef Sawiris (ägyptisch) und Sabrina Soussan sind
dies: Rijn Wynaendts (niederländisch, Deutsche Bank), Clara-Christina Streit
(deutsch-US-amerikanisch, Deutsche Börse), Erich Clementi (italienisch, Eon),
Herbert Diess (österreichisch, Infineon), Gordon Riske (US-amerikanisch, MTU
Aero Engines), Pekka Ala-Pietilä (finnisch, SAP), Jim Hagemann Snabe (dänisch,
Siemens), Hans-Dieter Pötsch (österreichisch, Volkswagen), Stephen Ruschowski
(US-amerikanisch, Qiagen), Clara-Christina Streit (deutsch-US-amerikanisch,
Vonovia) und Kelly Bennett (kanadisch, Zalando).
Der Grad der Internationalisierung des Vorsitzes der Aufsichtsräte liegt damit
erstmals bei knapp einem Drittel. Nicolas von Rosty sagt: "In der Vergangenheit
war der Vorsitz der DAX-Aufsichtsräte weitgehend deutschen Top-Managern
vorbehalten. Dies hat sich durch Neubesetzungen in den vergangenen Jahren
verändert. Die Internationalisierung des Aufsichtsratsvorsitzes ist dabei ein
richtiges und wichtiges Zeichen mit hoher Symbolkraft."
Methode
Die Analyse vergleicht die Zusammensetzung der Aufsichtsräte nach den
Hauptversammlungen der DAX40-Unternehmen 2025 und 2026. Es werden die
kapitalseitigen personellen Veränderungen ausgewertet. Bei einigen Unternehmen
basieren die Angaben auf den Wahlvorschlägen. Die HV-Saison endet mit den
Veranstaltungen von Qiagen (25. Juni) und Porsche Holding SE (26. Juni). Die 40
aktuellen Unternehmen des DAX verfügen nach Ende der HV-Saison 2026
kapitalseitig über 335 Aufsichtsräte, zwei weniger als im Jahr zuvor, da
Continental die Anzahl der Aufsichtsräte von zehn auf acht verringert hat. Bei
22 Unternehmen kommt es im Verlauf der diesjährigen Hauptversammlungen zu
Veränderungen im Aufsichtsrat. Insgesamt scheiden 34 AR-Mitglieder aus, sie
werden durch 32 neue Aufsichtsräte ersetzt.
Über Heidrick & Struggles
Heidrick & Struggles ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search,
Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit über 70
Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und
ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche
Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten. Für mehr
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