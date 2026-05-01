OTS: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG / Erstmals werden fünf Aufsichtsräte ...

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Erstmals werden fünf Aufsichtsräte der DAX40-Unternehmen von Frauen

geleitet

München (ots) - Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles

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analysiert das Stühlerücken in den Aufsichtsgremien der Unternehmen des DAX40.

Im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung (HV) des Automobilzulieferers

Continental wurde Sabrina Soussan an die Spitze des Aufsichtsrats berufen. Die

französische Topmanagerin löst den langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden

Wolfgang Reitzle ab. Damit werden derzeit die Kontrollgremien von fünf

Unternehmen des DAX40 von Frauen geführt. Neben Continental sind dies Deutsche

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Börse (Clara-Christina Streit), DHL (Katrin Suder), Henkel (Simone Bagel-Trah)

und Vonovia (Clara-Christina Streit).

Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, merkt an: "Dies

ist im Sinne einer besseren Gender Diversity ein qualitativ großer Schritt. Der

Vorsitz des Aufsichtsrats besitzt in Deutschland eine überragende Rolle bei der

Unternehmensführung. Noch bis vor kurzem gab es gerade eine weibliche

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Aufsichtsratsvorsitzende. Und ab Oktober dieses Jahres wird mit Amparo Moraleda

bei Airbus in einem weiterer DAX-Unternehmen eine Frau an die Spitze des

Verwaltungsrats rücken."

Von den 335 Aufsichtsräten der Kapitalseite sind nach dem Ende der HV-Wahlen 127

Frauen, der Anteil beträgt demnach rund 38 Prozent. Nicolas von Rosty : "Diese

Quote wurde schon vor vier Jahren erreicht. Der Trend ist aktuell nicht mehr,

möglichst zahlreiche Frauen in die DAX-Aufsichtsräte zu wählen, sondern es geht

um Profile, Erfahrung und Kompetenzen. Damit kehrt eine gewisse Normalität bei

den Besetzungen der deutschen DAX-Aufsichtsräte ein, nachdem zuvor die Wahl von

Frauen in die Gremien im Mittelpunkt stand."

Dies sind Ergebnisse einer regelmäßigen Analyse der internationalen

Personalberatung Heidrick & Struggles zu den Wahlen der Aufsichtsräte der

DAX-Konzerne.

Internationale Aufsichtsräte

Die Zahl an internationalen Mitgliedern in den aktuellen DAX40-Aufsichtsräten

beträgt 131, dies ist eine Quote von rund 39 Prozent. Dieser Anteil an

Nicht-Deutschen übertraf in der Vergangenheit bereits die 40 Prozent-Marke.

Nicolas von Rosty bemängelt die aktuelle Quote als zu niedrig: "Zahlreiche

Dax-Konzerne verzichten darauf, das Aufsichtsgremium mit internationalen

Topmanagerinnen und Topmanagern gerade in geopolitisch herausfordernden Zeiten

besser aufzustellen und zusätzliche Perspektiven zu gewinnen." Positiv ist, dass

inzwischen von den internationalen Aufsichtsräten 41 einen US-amerikanischen und

kanadischen Hintergrund besitzen, während 22 aus Österreich und der Schweiz

stammen. "Nur eine Handvoll an Aufsichtsräten sind aus Asien und Südamerika.

Dies sind viel zu wenige bei der Bedeutung dieser Märkte als Handelspartner von

Deutschland."

Neues Personal an der Spitze der Aufsichtsräte

2026 rücken drei neue Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte an die Spitze ihrer

Kontrollgremien

- Adidas: Wechsel von Thomas Rabe zu Nassef Sawiris

- Allianz: Von Michael Diekmann zu Jörg Schneider

- Continental: Von Wolfgang Reitzle zu Sabrina Soussan

Die Anzahl an Aufsichtsräten unter internationaler Führung beläuft sich

neuerdings auf 13. Neben Nassef Sawiris (ägyptisch) und Sabrina Soussan sind

dies: Rijn Wynaendts (niederländisch, Deutsche Bank), Clara-Christina Streit

(deutsch-US-amerikanisch, Deutsche Börse), Erich Clementi (italienisch, Eon),

Herbert Diess (österreichisch, Infineon), Gordon Riske (US-amerikanisch, MTU

Aero Engines), Pekka Ala-Pietilä (finnisch, SAP), Jim Hagemann Snabe (dänisch,

Siemens), Hans-Dieter Pötsch (österreichisch, Volkswagen), Stephen Ruschowski

(US-amerikanisch, Qiagen), Clara-Christina Streit (deutsch-US-amerikanisch,

Vonovia) und Kelly Bennett (kanadisch, Zalando).

Der Grad der Internationalisierung des Vorsitzes der Aufsichtsräte liegt damit

erstmals bei knapp einem Drittel. Nicolas von Rosty sagt: "In der Vergangenheit

war der Vorsitz der DAX-Aufsichtsräte weitgehend deutschen Top-Managern

vorbehalten. Dies hat sich durch Neubesetzungen in den vergangenen Jahren

verändert. Die Internationalisierung des Aufsichtsratsvorsitzes ist dabei ein

richtiges und wichtiges Zeichen mit hoher Symbolkraft."

Methode

Die Analyse vergleicht die Zusammensetzung der Aufsichtsräte nach den

Hauptversammlungen der DAX40-Unternehmen 2025 und 2026. Es werden die

kapitalseitigen personellen Veränderungen ausgewertet. Bei einigen Unternehmen

basieren die Angaben auf den Wahlvorschlägen. Die HV-Saison endet mit den

Veranstaltungen von Qiagen (25. Juni) und Porsche Holding SE (26. Juni). Die 40

aktuellen Unternehmen des DAX verfügen nach Ende der HV-Saison 2026

kapitalseitig über 335 Aufsichtsräte, zwei weniger als im Jahr zuvor, da

Continental die Anzahl der Aufsichtsräte von zehn auf acht verringert hat. Bei

22 Unternehmen kommt es im Verlauf der diesjährigen Hauptversammlungen zu

Veränderungen im Aufsichtsrat. Insgesamt scheiden 34 AR-Mitglieder aus, sie

werden durch 32 neue Aufsichtsräte ersetzt.

Über Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search,

Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit über 70

Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und

ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche

Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten. Für mehr

Informationen über Heidrick & Struggles besuchen Sie bitte unsere Website:

http://www.heidrick.com

Ansprechpartner

Dr. Nicolas von Rosty, Managing Partner Deutschland,

mailto:nvonrosty@heidrick.com

Pressekontakt:

Für Presseanfragen

Dr. Klaus Westermeier Medienbüro

+49 172 843 3232

mailto:info@kwestermeier.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32539/6283471

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