OTS: Helaba / Deutsche Leasing und Helaba schließen nachhaltige ...

Deutsche Leasing und Helaba schließen nachhaltige

Finanzierungstransaktion über 50 Mio. Euro ab

Frankfurt am Main (ots) -

- Erste nachhaltige Pilottransaktion auf Basis des neuen "Sustainable Finance

Framework" (Rahmenwerk) erfolgreich umgesetzt

- 50 Mio. Euro-Darlehen fließt in grüne und soziale Vermögenswerte

- Second Party Opinion "Exzellent" von Sustainable Fitch für zugrundeliegendes

Rahmenwerk

Die Deutsche Leasing Gruppe hat gemeinsam mit der Helaba Landesbank

Hessen-Thüringen ihre erste nachhaltige Finanzierungstransaktion erfolgreich

abgeschlossen. Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde ein Darlehen in Höhe von 50

Millionen Euro vergeben, das zweckgebunden zur Refinanzierung ökologisch oder

sozial nachhaltiger Vermögenswerte eingesetzt wird.

Die Mittelverwendung erfolgt auf Basis des neu entwickelten "Sustainable Finance

Framework" der Deutsche Leasing Gruppe. Während der Laufzeit des Darlehens wird

jährlich über die Allokation der Mittel berichtet und es werden konkrete

Kennzahlen zur Wirkung und zum Nutzen der finanzierten Assets offengelegt.

"Wir freuen uns sehr, die Deutsche Leasing nicht nur bei der Entwicklung ihres

Frameworks beraten zu haben, sondern auch den ersten Sustainability Term Loan

nach den Maßgaben des Rahmenwerks auszureichen", sagt Tim Austrup,

Bereichsleiter Corporate Banking bei der Helaba.

"Mit Erfahrung aus über 60 Jahren Innovations- und Transformationsfinanzierung

möchten wir den nachhaltigen Wandel aktiv mitgestalten und unsere Kunden

ganzheitlich begleiten - hierzu zählen auch nachhaltige Finanzierungsinstrumente

auf Basis anerkannter Marktstandards", ergänzt Jörn van Rossum, Head of Group

Treasury der Deutschen Leasing.

Sustainable Finance Framework in "Second Party Opinion" von Sustainable Fitch

mit Bestnote "Exzellent" ausgezeichnet

Mit dem "Sustainable Finance Framework" erweitert die Deutsche Leasing ihre

Finanzierungsstrategie um Aspekte der Nachhaltigkeit. Es konzentriert sich auf

die Refinanzierung im Geschäftsfeld Partner Solutions und die Begleitung von

vornehmlich deutschen Herstellern und deren Kunden durch Absatz- und

Investitionsfinanzierung im Ausland. Konkret steht die Refinanzierung von

Vermögenswerten in den Bereichen Energieeffizienz (energieeffiziente

Flurförderfahrzeug mit LI-Batterien), Gesundheit (medizintechnische Geräte) und

sauberer Transport (Elektrofahrzeuge) im Fokus.

Das Rahmenwerk wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Sustainable Finance

Advisory der Helaba entwickelt und erhielt von Sustainable Fitch in einer Second

Party Opinion die Bestnote "Exzellent". Es basiert auf den Green und Social Bond

Principles der International Capital Market Association (ICMA) sowie den Green

und Social Loan Principles der Loan Market Association (LMA).

