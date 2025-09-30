DAX23.705 -0,2%ESt505.504 +0,1%Top 10 Crypto15,48 +1,0%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.586 -0,3%Euro1,1742 +0,4%Öl68,91 -1,2%Gold3.816 +1,4%
OTS: Helaba / Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands (FOTO)

29.09.25 14:30 Uhr

Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Der Verwaltungsrat der Helaba hat Dr. Ingo Wiedemeier

(54) zum Mitglied des Vorstands bestellt. Der Beschluss steht unter dem

Vorbehalt der Zustimmung der nationalen und der europäischen Bankenaufsicht. Dr.

Wiedemeier, aktuell Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Sparkasse, wird die

Position des Finanzvorstands (CFO) übernehmen und ist mit Wirkung zum 1. April

2026 bestellt.

Dr. Wiedemeier führt als Vorstandsvorsitzender seit 2020 die zur Helaba-Gruppe

gehörende Frankfurter Sparkasse. Zuvor war der Diplom-Kaufmann in gleicher

Funktion für die Sparkasse Hanau tätig. Über die Nachfolge im Vorstand der

Frankfurter Sparkasse wird zu gegebener Zeit entschieden.

"Mit Ingo Wiedemeier konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann aus den Reihen der

Sparkassen-Finanzgruppe und der Helaba gewinnen, der über große

finanzwirtschaftliche und verbundspezifische Erfahrungen verfügt. Das macht ihn

zu einer idealen Besetzung für die Position des Finanzvorstands der Bank",

erklärt Stefan G. Reuß, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Helaba.

"Ich freue mich auf die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit Ingo Wiedemeier

in neuer Konstellation. Gemeinsam mit dem gesamten Vorstandsteam werden wir den

eingeschlagenen Erfolgsweg der Helaba konsequent fortsetzen", sagt Thomas Groß,

CEO der Helaba.

Pressekontakt:

Rolf Benders

Kommunikation und Marketing

Helaba

Landesbank Hessen-Thüringen

Girozentrale

MAIN TOWER

Neue Mainzer Str. 52-58

60311 Frankfurt

Tel.: 069/9132-2877

e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de

Internet: http://www.helaba.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6127750

OTS: Helaba

ISIN: DE000HLB0A20