OTS: Helaba / Helaba und Schwarz Digits starten strategische Partnerschaft ...

12.08.25 10:56 Uhr

Helaba und Schwarz Digits starten strategische Partnerschaft zur

Stärkung digitaler Souveränität im Finanzsektor

Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) und Schwarz

Digits, der Digitalisierungsexperte der Schwarz Gruppe, haben eine strategische

Partnerschaft geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsam digitale

Lösungen zu entwickeln, die die digitale Souveränität im Finanzsektor stärken

und europäische Werte und Standards fördern.

Im Zentrum der Kooperation steht die Bündelung der technologischen Kompetenz von

Schwarz Digits mit der Finanzexpertise der Helaba. Gemeinsam sollen innovative,

branchenspezifische Anwendungen entstehen - insbesondere im Bereich Künstliche

Intelligenz und digitaler Marktplätze. Die Partner setzen dabei auf

Open-Source-Technologien, transparente Prozesse und eine konsequente Ausrichtung

an europäischen Datenschutz- und Sicherheitsstandards.

"Die digitale Souveränität ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die

Zukunftsfähigkeit des Finanzsektors - insbesondere im Kontext von

KI-Anwendungen", betont Philipp Schwaab, Chief AI Officer der Helaba. "Wir

freuen uns, mit Schwarz Digits einen starken Partner an unserer Seite zu haben,

mit dem wir gemeinsam neue Maßstäbe setzen können."

Bernie Wagner, Bereichsvorstand Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von

STACKIT, ergänzt: "Mit der Helaba erweitern wir unser Partnernetzwerk um ein

führendes Finanzinstitut. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um

digitale Unabhängigkeit in Europa voranzutreiben und die Resilienz unserer

Wirtschaft zu stärken."

Die Partnerschaft ist eingebettet in die Initiative DataHub Europe, die von

Schwarz Digits initiiert wurde. Ziel ist der Aufbau einer souveränen, in Europa

betriebenen Dateninfrastruktur, über die Unternehmen und Institutionen ihre

Daten sicher und rechtskonform verwalten und nutzen können.

Pressekontakt:

Rolf Benders

Kommunikation und Marketing

Helaba

Landesbank Hessen-Thüringen

Girozentrale

MAIN TOWER

Neue Mainzer Str. 52-58

60311 Frankfurt

Tel.: 069/9132-2877

e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de

Internet: http://www.helaba.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6095212

OTS: Helaba

ISIN: DE000HLB0A20