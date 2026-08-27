OTS: Helaba / Helaba - Veröffentlichung Halbjahreszahlen 2026

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Helaba - Veröffentlichung Halbjahreszahlen 2026
Frankfurt am Main (ots) -
- Konzernergebnis vor Steuern sinkt auf 194 Mio. Euro (Vorjahr: 458 Mio. Euro)
- Rückgang maßgeblich verursacht durch Belastungen im gewerblichen
Immobiliengeschäft und aus dem Fair Value-Ergebnis
- Trotz des schwierigen Umfelds steigt das Neugeschäft um 20,4 Prozent auf 10,2
Mrd. Euro (Vorjahr: 8,5 Mrd. Euro)
- Provisionsergebnis wächst um 10,0 Prozent auf 319 Mio. Euro (Vorjahr: 290,0
Mio. Euro); der Zinsüberschuss geht moderat um 6,4 Prozent auf 770 Mio. Euro
zurück (Vorjahr: 823 Mio. Euro)
- NPL-Quote verbessert sich auf 2,6 Prozent (Vorjahr: 3,1 Prozent) bei weiterhin
sehr komfortabler CET1-Quote von 15,8 Prozent (Vorjahr: 16,3 Prozent)
- Verwaltungsaufwand steigt um 6,6 Prozent auf -975 Mio. Euro (Vorjahr: -915
Mio. Euro)
- Kostenanstieg wird durch Sparmaßnahmen zukünftig unter die Inflationsrate
gedrückt - bei gleichzeitiger Beschleunigung der Wachstumsinitiativen
- Aufgrund der Belastungen geht die Helaba für das Gesamtjahr 2026 von einem
Ergebnis von rund 500 Mio. Euro und somit unter den Erwartungen aus
- Helaba bestätigt Ziel, innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Gewinn vor
Steuern von einer Milliarde Euro zu erreichen
Die Helaba verzeichnet für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 ein
deutlich rückläufiges Ergebnis.Das Konzernergebnis vor Steuern ging deutlich auf
194 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 458 Mio. Euro). Der Rückgang ist maßgeblich
bedingt durch Belastungen im gewerblichen Immobiliengeschäft und einen Rückgang
des Fair Value-Ergebnisses.
"Die Auswirkungen der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen und
kapitalmarktbezogenen Rahmenbedingungen haben insbesondere unser gewerbliches
Immobiliengeschäft belastet und das Fair Value-Ergebnis gedrückt. Dieses
Halbjahresergebnis entspricht nicht unseren Erwartungen", sagt Thomas Groß, CEO
der Helaba. "Die dynamische Entwicklung des Neugeschäfts und des
Provisionsüberschusses bestätigt jedoch unsere strategische Ausrichtung. Durch
gezieltes Portfoliomanagement konnten wir darüber hinaus unsere NPL-Quote
spürbar reduzieren", so Groß weiter.
Das Ergebnis ist deutlich geprägt von den Auswirkungen der anhaltenden
geopolitischen Verwerfungen, dem damit einhergehenden Anstieg des
Marktzinsniveaus und der weiterhin verhaltenen konjunkturellen Entwicklung in
Deutschland. Die operativen Erträge gingen um 8,9 Prozent zurück auf 1.368 Mio.
Euro (Vorjahr: 1.502 Mio. Euro). Der Zinsüberschuss sank moderat um 6,4 Prozent
auf 770 Mio. Euro (Vorjahr: 823 Mio. Euro). Der Provisionsüberschuss legte
dagegen auch aufgrund einer positiven Entwicklung im Kredit- und Avalgeschäft
deutlich um 10,0 Prozent auf 319 Mio. Euro zu (Vorjahr: 290 Mio. Euro).
Bewertungseffekte infolge des Zinsanstiegs im ersten Halbjahr und eine
vorübergehende Zurückhaltung im relevanten Kundengeschäft führten dazu, dass das
Fair Value-Ergebnis um 67,1 Prozent auf 54 Mio. Euro fiel (Vorjahr: 164 Mio.
Euro). Im nichtzinstragenden Geschäft wuchs das Ergebnis aus als
Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien, in erster Linie die von der GWH
gehaltenen Wohnimmobilien, um 22,2 Prozent auf 163 Mio. Euro (Vorjahr: 134 Mio.
Euro).
Wachstumsinvestitionen sowie tarif- und inflationsbedingte Kostensteigerungen
führten zu einem Anstieg des Verwaltungsaufwands um 6,6 Prozent auf -975 Mio.
Euro (Vorjahr: -915 Mio. Euro).
Die Netto-Zuführung zur Risikovorsorge ist deutlich um 53,0 Prozent auf -198
Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: -129 Mio. Euro). Die Zunahme ist überwiegend
getrieben von erhöhten Belastungen aus dem Immobiliengeschäft. In der Zuführung
zur Risikovorsorge wurden zudem geopolitische Risiken berücksichtigt.
"Wir sehen die Helaba weiterhin strategisch gut für die Zukunft aufgestellt.
Aktuell schärfen wir unseren Investitionsfokus, beschleunigen unsere
Wachstumsinitiativen und haben konsequente Sparmaßnahmen eingeleitet", sagte
Groß. "Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass wir im Gesamtjahr 2026
ein Ergebnis vor Steuern von rund 500 Mio. Euro erzielen werden. Wir halten an
unserem Mittelfristziel fest, das Ergebnis in den nächsten fünf Jahren auf eine
Milliarde Euro vor Steuern zu steigern."
Pressekontakt:
Rolf Benders
Kommunikation und Marketing
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