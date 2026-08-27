OTS: Helaba / Helaba - Veröffentlichung Halbjahreszahlen 2026

27.08.26 10:30 Uhr

Helaba - Veröffentlichung Halbjahreszahlen 2026

Frankfurt am Main (ots) -

- Konzernergebnis vor Steuern sinkt auf 194 Mio. Euro (Vorjahr: 458 Mio. Euro)

Werbung

- Rückgang maßgeblich verursacht durch Belastungen im gewerblichen

Immobiliengeschäft und aus dem Fair Value-Ergebnis

- Trotz des schwierigen Umfelds steigt das Neugeschäft um 20,4 Prozent auf 10,2

Mrd. Euro (Vorjahr: 8,5 Mrd. Euro)

- Provisionsergebnis wächst um 10,0 Prozent auf 319 Mio. Euro (Vorjahr: 290,0

Mio. Euro); der Zinsüberschuss geht moderat um 6,4 Prozent auf 770 Mio. Euro

Werbung

zurück (Vorjahr: 823 Mio. Euro)

- NPL-Quote verbessert sich auf 2,6 Prozent (Vorjahr: 3,1 Prozent) bei weiterhin

sehr komfortabler CET1-Quote von 15,8 Prozent (Vorjahr: 16,3 Prozent)

- Verwaltungsaufwand steigt um 6,6 Prozent auf -975 Mio. Euro (Vorjahr: -915

Mio. Euro)

- Kostenanstieg wird durch Sparmaßnahmen zukünftig unter die Inflationsrate

gedrückt - bei gleichzeitiger Beschleunigung der Wachstumsinitiativen

Werbung

- Aufgrund der Belastungen geht die Helaba für das Gesamtjahr 2026 von einem

Ergebnis von rund 500 Mio. Euro und somit unter den Erwartungen aus

- Helaba bestätigt Ziel, innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Gewinn vor

Steuern von einer Milliarde Euro zu erreichen

Die Helaba verzeichnet für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 ein

deutlich rückläufiges Ergebnis.Das Konzernergebnis vor Steuern ging deutlich auf

194 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 458 Mio. Euro). Der Rückgang ist maßgeblich

bedingt durch Belastungen im gewerblichen Immobiliengeschäft und einen Rückgang

des Fair Value-Ergebnisses.

"Die Auswirkungen der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen und

kapitalmarktbezogenen Rahmenbedingungen haben insbesondere unser gewerbliches

Immobiliengeschäft belastet und das Fair Value-Ergebnis gedrückt. Dieses

Halbjahresergebnis entspricht nicht unseren Erwartungen", sagt Thomas Groß, CEO

der Helaba. "Die dynamische Entwicklung des Neugeschäfts und des

Provisionsüberschusses bestätigt jedoch unsere strategische Ausrichtung. Durch

gezieltes Portfoliomanagement konnten wir darüber hinaus unsere NPL-Quote

spürbar reduzieren", so Groß weiter.

Das Ergebnis ist deutlich geprägt von den Auswirkungen der anhaltenden

geopolitischen Verwerfungen, dem damit einhergehenden Anstieg des

Marktzinsniveaus und der weiterhin verhaltenen konjunkturellen Entwicklung in

Deutschland. Die operativen Erträge gingen um 8,9 Prozent zurück auf 1.368 Mio.

Euro (Vorjahr: 1.502 Mio. Euro). Der Zinsüberschuss sank moderat um 6,4 Prozent

auf 770 Mio. Euro (Vorjahr: 823 Mio. Euro). Der Provisionsüberschuss legte

dagegen auch aufgrund einer positiven Entwicklung im Kredit- und Avalgeschäft

deutlich um 10,0 Prozent auf 319 Mio. Euro zu (Vorjahr: 290 Mio. Euro).

Bewertungseffekte infolge des Zinsanstiegs im ersten Halbjahr und eine

vorübergehende Zurückhaltung im relevanten Kundengeschäft führten dazu, dass das

Fair Value-Ergebnis um 67,1 Prozent auf 54 Mio. Euro fiel (Vorjahr: 164 Mio.

Euro). Im nichtzinstragenden Geschäft wuchs das Ergebnis aus als

Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien, in erster Linie die von der GWH

gehaltenen Wohnimmobilien, um 22,2 Prozent auf 163 Mio. Euro (Vorjahr: 134 Mio.

Euro).

Wachstumsinvestitionen sowie tarif- und inflationsbedingte Kostensteigerungen

führten zu einem Anstieg des Verwaltungsaufwands um 6,6 Prozent auf -975 Mio.

Euro (Vorjahr: -915 Mio. Euro).

Die Netto-Zuführung zur Risikovorsorge ist deutlich um 53,0 Prozent auf -198

Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: -129 Mio. Euro). Die Zunahme ist überwiegend

getrieben von erhöhten Belastungen aus dem Immobiliengeschäft. In der Zuführung

zur Risikovorsorge wurden zudem geopolitische Risiken berücksichtigt.

"Wir sehen die Helaba weiterhin strategisch gut für die Zukunft aufgestellt.

Aktuell schärfen wir unseren Investitionsfokus, beschleunigen unsere

Wachstumsinitiativen und haben konsequente Sparmaßnahmen eingeleitet", sagte

Groß. "Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass wir im Gesamtjahr 2026

ein Ergebnis vor Steuern von rund 500 Mio. Euro erzielen werden. Wir halten an

unserem Mittelfristziel fest, das Ergebnis in den nächsten fünf Jahren auf eine

Milliarde Euro vor Steuern zu steigern."

Pressekontakt:

Rolf Benders

Kommunikation und Marketing

Helaba

Landesbank Hessen-Thüringen

Girozentrale

MAIN TOWER

Neue Mainzer Str. 52-58

60311 Frankfurt

Tel.: 069/9132-2877

e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de

Internet: http://www.helaba.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6340697

OTS: Helaba

ISIN: DE000HLB0A20