OTS: HighRadius / HighRadius beschleunigt Wachstum in Europa: Führende ...

HighRadius beschleunigt Wachstum in Europa: Führende Unternehmen

implementieren KI-basierte Autonomous Software zur Transformation

ihrer Finanzbereiche / IDC und Bayer würdigen HighRadius-Plattformen

(FOTO)

Frankfurt (ots) - HighRadius (https://www.highradius.com/de/), Anbieter von

KI-basierter Order-to-Cash-, Treasury-Management- und Record-to-Report-Software,

verzeichnet ein beschleunigtes Wachstum in der EMEA-Region, das von innovativen

Technologien und dem konsequenten Fokus auf der Wertschöpfung für seine Kunden

getrieben wird. Seit dem Europastart hat das Unternehmen mehr als 300

Digitalisierungsprojekte in 37 Ländern durchgeführt und Niederlassungen in Paris

und Amsterdam eröffnet, um sein schnelles Wachstum in der Region zu

unterstützen. HighRadius hat zudem Treasury- und Record-to-Report-Funktionen zur

Ergänzung seiner branchenführenden Order-to-Cash-Lösung entwickelt. Neue globale

Partnerschaften mit Genpact, Deloitte, Ernst & Young und Accenture werden die

Wertschöpfung für die HighRadius Kunden weiter steigern und die digitale

Transformation in Shared-Services-Organisationen und im Office of the CFO

beschleunigen.

Das führende Beratungs- und Marktforschungsunternehmen IDC wies auf der

Pressekonferenz in Frankfurt darauf hin, wie wichtig es ist, bestehende Prozesse

im Finanz- und Rechnungswesen weiterzuentwickeln. Dazu Marco Becker, Senior

Consultant bei IDC: "Aufgrund der steigenden Komplexität von Einkaufsprozessen

und digitalen Geschäftsmodellen wirken automatisierte, intelligente und agile

Order-to-Cash-Prozesse nicht nur als Wettbewerbsvorteil, sondern entwickeln sich

auch zu einer Notwendigkeit für die Zukunft." IDC hat HighRadius als "Leader" in

seinem IDC MarketScape

(https://www.highradius.com/de/news/idc-marktubersicht-debitorenmanagements/)

für Software zur Automatisierung des Debitorenmanagements ausgezeichnet.

Bayer, das führende Unternehmen in den Life-Science-Segmenten Gesundheit und

Agrarwirtschaft, bestätigt den Nutzen, den die Implementierung der KI-gestützten

Technologie von HighRadius auf seinen ERP-Systemen gebracht hat. "Autonomous

Receivables von HighRadius stellt eine End-to-End-Plattform bereit, die die

wichtigsten Debitorenprozesse miteinander verknüpft", sagt Zahre Cinibulak, O2C

GPO Financial Operations CH/PH. "Die Plattform kann unsere globalen

Order-to-Cash-Prozesse über Länder- und Geschäftsbereichsgrenzen und über die

gesamte ERP-Landschaft hinweg verarbeiten." Bayer hat HighRadius bereits in 12

Ländern erfolgreich implementiert.

Jon Keating, Vice President und General Manager EMEA von HighRadius, erklärt:

"Jahrzehntelang waren die Maßnahmen zur Verbesserung der Debitorenprozesse auf

Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen ausgerichtet. Das reicht aber nicht

mehr - die Finanzprozesse sind eine wichtige Säule für die Kundenbeziehungen und

müssen weiterentwickelt werden, um den Wert dieser Beziehungen zu maximieren.

Unsere Mission bei HighRadius ist es, unseren Kunden genau dabei zu helfen."

Über HighRadius

HighRadius ist das weltmarktführende FinTech Unternehmen für Order to Cash

(O2C), Record to Report und Treasury Management Software in Verbindung mit

Künstlicher Intelligenz (KI). Das Unternehmen wurde 2006 in den USA gegründet

und hat seine weltweite Firmenzentrale in Houston/Texas. HighRadius ist

international tätig u.a. in Europa mit Niederlassungen in Frankfurt, London,

Paris und Amsterdam, sowie mit Entwicklung und Support in Indien. Das

Fintech-Unternehmen in privater Hand, wird mit über 3 Mrd.$ bewertet und wurde

kürzlich zu den Top Forbes 100 Cloud Firmen gewählt. Über 3.000

Mitarbeiter:innen arbeiten für mehr als 700 Kunden aus 92 Ländern auf 6

Kontinenten. Jeder dritte Kunde ist ein Fortune 1.000 Konzern.

HighRadius stellt durch den Einsatz von KI autonome Software-Lösungen bereit,

die Unternehmen bei der Automatisierung ihrer Order to Cash und Treasury

Prozesse unterstützen und damit Kennzahlen des CFO rund um das Working Capital

massgeblich verbessern. Die Lösungen kommen in Unternehmen verschiedener

Branchen zum Einsatz, wie z.B. Konsumgüterhersteller, Manufacturing, Logistik,

Energie und Versicherungen. Zu den Kunden gehören u.a. Bayer, Lufthansa, Adidas,

PepsiCo, Uber, Anheuser-Busch InBev, Sanofi, Zurich, AXA, Danone. Zwei neue

IDC-Marktstudien weisen HighRadius als klaren Marktführer für O2C

Software-as-a-Service Automatisierungslösungen aus.

Die vollständig cloudbasierten KI-Lösungen von HighRadius eignen sich sowohl für

große Konzerne mit komplexen Debitorenprozessen und regionalen oder globalen

Shared Service Centern als auch für mittelständische Unternehmen. Dabei

ermöglichen die HighRadius Applikationen einen hohen Grad an Automatisierung und

Systemunterstützung, um u.a. die Effizienz und Produktivität des

Debitorenmanagements zu verbessern und damit auch die Kundenzufriedenheit zu

steigern.

Die HighRadius Autonomous Software können Sie hier

(https://youtu.be/y-h5XSCCprQ) in Aktion zu sehen.

