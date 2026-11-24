Deutsche Dienstleistungsunternehmen investieren massiv in KI: 16 % der

Befragten melden finanzielle Schäden (FOTO)

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München (ots) - 49 % der Befragten berichten von KI-Vorfällen oder

Beinahe-Schäden im eigenen Unternehmen / 16 % melden einen direkten finanziellen

Schaden - fast dreimal so viele wie im europäischen Durchschnitt* (6 %) / 39 %

geben an, dass ihr Unternehmen gegen KI-Risiken versichert ist / 33 % der

Befragten schätzen ihre Kenntnisse bei der Nutzung von KI-Tools im

Arbeitskontext als sehr fortgeschritten ein / Deutsche

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Dienstleistungsunternehmen investieren überdurchschnittlich

In deutschen Dienstleistungsunternehmen sind KI-Vorfälle und Beinahe-Schäden

bereits Realität: 49 % der Befragten berichten von solchen Ereignissen im

eigenen Unternehmen. 16 % nennen einen Vorfall mit direktem finanziellem Schaden

- gegenüber 6 % im europäischen Durchschnitt*. Gleichzeitig geben 39 % an, dass

ihr Unternehmen gegen KI-Risiken versichert ist. 33 % der Befragten in

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Deutschland stufen ihre Kenntnisse bei der Nutzung von KI-Tools im

Arbeitskontext als sehr fortgeschritten ein; im Durchschnitt der neun

untersuchten Länder sind es 21 %. 23 % geben an, dass ihr Unternehmen in den

vergangenen zwölf Monaten mindestens 100.000 Euro in KI investiert hat;

europaweit liegt der Anteil bei 13 %. Das zeigt eine aktuelle Statista-Umfrage

im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox unter 4.520 Beschäftigten aus dem

europäischen Dienstleistungssektor, darunter 500 in Deutschland.

Vom Experiment zum Geschäftsfaktor: Ohne KI leidet die Wettbewerbsfähigkeit

KI ist in vielen deutschen Dienstleistungsunternehmen Teil des Tagesgeschäfts.

Am häufigsten wird sie nach Angaben der Befragten für Recherche und

Texterstellung (74 %) eingesetzt, gefolgt von Kundenservice (58 %),

Prozessautomatisierung (55 %) und IT-Operationen (54 %). 91 % sehen positive

Effekte auf die Produktivität, 77 % auf die Wettbewerbsfähigkeit und 72 % auf

die Kosten. Je 69 % nennen positive Auswirkungen auf Umsatz und Time-to-Market.

56 % geben an, dass die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens ohne KI leiden

würde.

Aus dem Prompt wird ein Schadenfall: KI-Vorfälle sind Realität

Mit der zunehmenden Nutzung werden auch Risiken sichtbar. Insgesamt 49 % der

Befragten in Deutschland berichten von KI-Vorfällen oder Beinahe-Schäden in

ihrem Unternehmen: 16 % nennen Vorfälle mit direkten finanziellen Verlusten, 17

% Vorfälle ohne direkte finanzielle Folgen, etwa Reputationsschäden, und weitere

16 % Beinahe-Schäden, die rechtzeitig entdeckt wurden. Besonders deutlich ist

der Unterschied bei finanziellen Schäden: In Deutschland liegt der Anteil mit 16

% über dem europäischen Durchschnitt von 6 % und über den Werten der acht

weiteren untersuchten Länder. Gleichzeitig geben 39 % der Befragten an, dass ihr

Unternehmen gegen KI-Risiken versichert ist.

Als besonders relevant bewerten die Befragten Datenschutz und Datensicherheit

(51 %), IT-Sicherheit (48 %) sowie rechtliche und regulatorische Risiken (47 %).

Fehlerhafte oder unzuverlässige KI-Ergebnisse nennen 45 %, Risiken für geistiges

Eigentum und Urheberrechte 44 %. Zugleich geben jeweils 29 % an, dass ihr

Unternehmen KI im Finanz- und Risikomanagement, bei Personalentscheidungen, bei

strategischen Unternehmensentscheidungen sowie bei der Verarbeitung

personenbezogener Daten nicht einsetzt.

"Viele Unternehmen behandeln KI noch immer als Produktivitätswerkzeug. Unsere

Daten zeigen jedoch, dass KI längst ein operatives Risiko geworden ist. In

Deutschland sehen wir eine bemerkenswerte Entwicklung: Unternehmen investieren

überdurchschnittlich stark in KI und melden gleichzeitig deutlich häufiger

finanzielle Schäden als der europäische Durchschnitt", sagt Marc Thamm, Product

Head Technology & General Liability bei Hiscox.

Versicherungsschutz für KI-Risiken: Was die Befragten angeben

39 % der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen gegen KI-Risiken versichert

ist; im europäischen Durchschnitt sind es 34 %. Weitere 40 % berichten von

Interesse an einem entsprechenden Schutz, 10 % von keinem Interesse. 50 % geben

an, konkrete Versicherungsangebote für KI-Risiken zu kennen; weitere 40 % kennen

keine konkreten Angebote, halten deren Existenz aber für wahrscheinlich.

Regeln sind da - es fehlt an Menschen, Wissen und Zeit

Beim Thema Governance weist Deutschland hohe Werte auf: 70 % der Befragten geben

an, dass in ihrem Unternehmen klare KI-Richtlinien bestehen. Das ist der höchste

Wert unter den neun untersuchten Ländern und liegt über dem europäischen

Durchschnitt von 61 %. Zugleich nennen 52 % regulatorische und rechtliche

Anforderungen als Herausforderung.

Als weitere Hürden nennen die Befragten fehlende personelle Ressourcen (51 %),

fehlendes KI-Know-how (50 %) und begrenzte Zeit im Tagesgeschäft (46 %). Hinzu

kommen begrenzte Budgets oder hohe Investitionskosten (48 %) sowie ein teilweise

unklarer geschäftlicher Nutzen einzelner Anwendungen (45 %). Ausbaupotenzial

sehen sie vor allem in Unternehmensmanagement und Governance (38 %),

Prozessautomatisierung (36 %) und Personalwesen (34 %). Die Ergebnisse deuten

darauf hin, dass für die weitere Umsetzung vor allem Ressourcen und Fachwissen

benötigt werden.

KI-Risiken verstehen und Risikomanagement weiterentwickeln

Die Nutzung von KI schafft neue Risiken und verändert bestehende. Risiken aus

dem KI-Einsatz können bereits Auswirkungen auf etablierte Versicherungsbereiche

haben. Als Spezialversicherer arbeitet Hiscox daran, diese Veränderungen zu

verstehen und die eigene Expertise, Risikoprüfung und Versicherungslösungen

entsprechend weiterzuentwickeln.

"KI schafft schon heute einen konkreten Nutzen für Unternehmen. Gleichzeitig

entstehen neue Risiken und bestehende verändern sich. Als Spezialversicherer ist

es unsere Aufgabe zu verstehen, wie sich diese Risiken entwickeln - und unsere

Expertise, Risikoprüfung und Versicherungslösungen entsprechend

weiterzuentwickeln. Versicherung kann ein Baustein im Risikomanagement sein,

ersetzt aber keine Governance. Entscheidend sind klare Einsatzgrenzen, geschulte

Mitarbeitende und Prozesse, mit denen Unternehmen Fehler früh erkennen und

angemessen darauf reagieren können", erläutert Marc Thamm.

*Der europäische Durchschnitt bezeichnet den Gesamtdurchschnitt der neun

untersuchten Länder: Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande, Spanien,

Portugal, Irland, Italien und Frankreich.

Über die Umfrage

Für die KI-Umfrage im Auftrag von Hiscox befragte Statista vom 22. Mai bis 9.

Juni 2026 insgesamt 4.520 Personen aus der europäischen Dienstleistungsbranche

im Rahmen eines Computer Assisted Web Interview (CAWI). Die Studie wurde in

Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Irland,

Italien und Frankreich durchgeführt. Pro Land wurden 500 Personen befragt, in

Frankreich 520.

In Deutschland umfasste die Stichprobe 500 Beschäftigte aus dem

Dienstleistungssektor, die nach eigener Einschätzung über ein gutes Wissen zur

Nutzung von KI und zu deren künftiger Entwicklung in ihrem Unternehmen verfügen.

Befragt wurden damit gezielt White-Collar-Beschäftigte mit entsprechendem

KI-Bezug im Unternehmenskontext. Weitere Informationen unter:

https://www.hiscox.de/research/ki-studie-2026/

Über Hiscox

Hiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung

beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten

Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 125 Jahren ist das Unternehmen an der

London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern.

Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer

umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat,

Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und

Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden

bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und

Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen

zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien-,

Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen

finden Sie unter: http://www.hiscox.de

Pressekontakt:

Hiscox

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