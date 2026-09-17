OTS: Horváth / Internationale Expansion: Horváth baut Präsenz in China mit ...

17.09.26 09:02 Uhr

Internationale Expansion: Horváth baut Präsenz in China mit Standorten

in Peking, Shanghai und Shenzhen aus

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Stuttgart (ots) -

- Neue Standorte stärken Zugang zu einem der weltweit wichtigsten Innovations-,

Technologie- und Wachstumsmärkte und tragen steigendem Beratungsbedarf

europäischer Unternehmen Rechnung, für die China wichtiger Absatzmarkt und

zugleich Wettbewerber ist

- Lokale Präsenz schafft zudem starke Basis, um chinesische Unternehmen bei

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ihrer Internationalisierung und Expansion in europäische und weitere

internationale Märkte zu begleiten

- Ob autonome Mobilität, Industrial AI, Robotics oder Dark Factories - China

setzt bei zentralen Zukunftstechnologien weltweit Maßstäbe

Horváth baut seine Präsenz in China aufgrund des wachsenden Kundenportfolios

dort aus und ist künftig mit Standorten in Peking, Shanghai und Shenzhen

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vertreten. Damit stärkt die internationale Managementberatung ihre Nähe zu einem

der weltweit wichtigsten Innovations- und Wachstumsmärkte und begleitet auch

europäische Unternehmen bei Ausbau und Weiterentwicklung ihrer

China-Aktivitäten. Gleichzeitig ermöglicht die lokale Präsenz, chinesische

Unternehmen noch besser bei ihrer Internationalisierung und Expansion in

europäische und weitere internationale Märkte zu unterstützen. Die drei

Standorte schaffen zusätzliche Verbindungen zu den politischen, wirtschaftlichen

und technologischen Ökosystemen des Landes. Für seine europäischen Kunden

erweitert Horváth damit den Zugang zu den Entwicklungen, die internationale

Wettbewerbsdynamiken aktuell prägen. Dazu zählen insbesondere Fortschritte in

industrieller KI und Robotics, in hochautomatisierter Produktion ("Dark

Factories") und autonomem Fahren. So unterstützt Horváth Unternehmen dabei, die

Auswirkungen auf das eigene Geschäft frühzeitig einzuordnen und die daraus

entstehenden Chancen gezielt zu nutzen.

Mit dem Ausbau seiner Präsenz in China trägt Horváth dem steigenden

Beratungsbedarf und der insgesamt wachsenden Bedeutung Chinas für die globale

Wirtschaft Rechnung und ermöglicht es, relevante Impulse noch schneller in die

internationale Projektarbeit einzubeziehen. Gleichzeitig stärkt die

Managementberatung ihre Rolle als Brücke zwischen Europa und China und fördert

den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Perspektiven zwischen beiden

Wirtschaftsräumen.

"Wer die Zukunft globaler Märkte verstehen will, muss China verstehen. Das Land

ist längst nicht mehr nur ein bedeutender Wachstumsmarkt, sondern einer der

wichtigsten Taktgeber für Innovation, Geschwindigkeit und Transformation", sagt

Helmut Ahr, CEO von Horváth. "China ist in vielerlei Hinsicht das 'Gym for the

World': Unternehmen lernen dort, sich in einem hochdynamischen Umfeld zu

behaupten, Innovationen schnell in den Markt zu bringen und neue

Geschäftsmodelle konsequent zu skalieren. Mit unserer erweiterten Präsenz

investieren wir dort, wo Nähe zu Kunden, Märkten und zukunftsweisenden

Entwicklungen besonders wichtig ist. Zugleich bauen wir damit unsere bereits

globale Aufstellung gezielt weiter aus."

Drei Standorte mit komplementären Stärken

"China ist für viele Unternehmen sowohl wichtiger Markt als auch starker

Wettbewerber. Für dieses Spannungsfeld suchen immer mehr Firmen fundierte

Beratungslösungen. In den vergangenen Jahren haben wir insbesondere in den

Bereichen Automotive und Technology in China bereits eine Vielzahl von Projekten

erfolgreich begleitet und Kunden gewonnen. Mit drei neuen Standorten zeigen wir

jetzt in den strategisch relevantesten Regionen noch stärkere Präsenz", sagt

Georg Mrusek, Head of China Desk bei Horváth. Die drei Standorte Peking,

Shanghai und Shenzhen erschließen unterschiedliche Perspektiven auf politische,

wirtschaftliche und technologische Trends in China. "Peking bietet Zugang zu

zentralen Entscheidungs- und Regulierungsstrukturen sowie zu den

Unternehmenszentralen vieler führender chinesischer Unternehmen. Shanghai

verbindet internationale Märkte, Unternehmen und Geschäftsentwicklung. Shenzhen

steht für Innovation, Technologie und neue Geschäftsmodelle", so Horváth-Partner

Mrusek.

Fotos zur freien redaktionellen Verwendung (Quelle: Horváth):

Standorteröffnung, Helmut Ahr & Georg Mrusek:

http://www.horvath-partners.com/Horvath_China_Ahr_Mrusek

Helmut Ahr:

http://www.horvath-partners.com/Ahr_Helmut

Georg Mrusek:

http://www.horvath-partners.com/Mrusek_Georg

Über Horváth

Horváth ist eine internationale, unabhängige Managementberatung mit mehr als

1.300 Mitarbeitenden an Standorten in Europa, den USA und in Asien. Die auf

Business Performance Improvement spezialisierte Beratung unterstützt Unternehmen

und öffentliche Institutionen seit über 45 Jahren dabei, ihre Leistungsfähigkeit

nachhaltig zu verbessern. Dabei greift Horváth auf ein starkes globales

Ökosystem aus Technologiepartnern, Softwareanbietern und Systemintegratoren

sowie auf ein Netzwerk aus mehr als 3.000 Senior Advisors und Interim Managern

zurück. Mit tiefgehender funktionaler und Branchenexpertise, Technologie- und

AI-Kompetenz sowie nachgewiesener Umsetzungsstärke begleitet Horváth

Transformationsvorhaben von der strategischen Konzeption bis zur nachhaltigen

Verankerung in der Organisation.

Pressekontakt:

Juliana Tunsch

Horváth AG

Rotebühlstraße 100

70178 Stuttgart

Tel. +49 711 66919-0

presse@horváth-partners.com

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