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Bundesbankpräsident Nagel geht im ARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus"
von Leitzinserhöhung der EZB aus: "Möglicherweise müssen wir nochmal
an der Zinsschraube drehen"
Sperrfrist: 18.11.2026 05:00
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Frankfurt am Main (ots) - Angesichts der Aussicht auf eine höhere Inflation
schließt Bundesbankpräsident Joachim Nagel weitere Zinserhöhungen der
Europäischen Zentralbank (EZB) nicht aus und beglückwünscht die Verbraucher beim
Thema Nikolaus.
In einem Interview für das ARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus" (Mittwoch, 18.
November, um 21.45 Uhr im Ersten) sagte Nagel, der EZB-Rat habe die Zinsen
bereits zweimal angehoben. "Möglicherweise müssen wir da nochmal was tun und an
der Zinsschraube drehen. Damit geben wir ein klares Preissignal, indem wir
Kredite teurer machen", so Nagel gegenüber dem Hessischen Rundfunk (hr). Ziel
bleibe es, so schnell wie möglich zum EZB-Inflationsziel von zwei Prozent
zurückzukehren. Als Präsident der Bundesbank sitzt Nagel im Rat der EZB, der die
Zinshöhe im Euroraum festlegt.
Als Hauptgrund für den erneuten Preisauftrieb nannte Nagel die stark gestiegenen
Energiepreise infolge des Kriegs am Golf. Man werde mit Inflationsraten von rund
drei Prozent in Deutschland und etwa vier Prozent im Euroraum ins neue Jahr
starten. Gleichzeitig relativierte der Bundesbankpräsident die Inflationsgefahr:
Die Lage sei "bei weitem nicht so schlecht wie nach dem Angriffskrieg auf die
Ukraine mit dem Gaspreisschock".
Auch wenn die IG Metall aktuell in den laufenden Verhandlungen eine
Tariferhöhung von fünf Prozent fordert, erwartet Nagel keine Lohn-Preis-Spirale.
Bei einer Inflationsrate von drei Prozent sei das Risiko sogenannter
Zweitrundeneffekte deutlich niedriger als noch vor vier Jahren, als die
Monatsraten zeitweise bei bis zu zehn Prozent lagen. Für den weiteren Ausblick
zeigte sich Nagel zuversichtlich, dass sich die Teuerung wieder schrittweise in
Richtung der Zwei-Prozent-Marke bewegen werde.
Lob für Verbraucher bei Schoko-Nikoläusen
Zugleich betonte Nagel die Macht der Konsumenten bei der Preisbildung - am
Beispiel von Schokoladen-Nikoläusen, deren Preise aktuell entgegen dem Trend
teilweise sogar sinken. Nach den starken Preissteigerungen der Vorjahre sei
offensichtlich der Schmerzpunkt der Kunden überschritten worden. "Die Hersteller
können eben auch nicht jeden Preis durchsetzen. Ich kann die Verbraucher an
dieser Stelle nur beglückwünschen. Sie haben durch ihr geändertes
Nachfrageverhalten dazu beigetragen, dass Preise auch mal wieder sinken", so
Nagel.
Das vollständige Interview erscheint am Mittwoch, 18. November, ab 5 Uhr auf
tagesschau.de. Das ARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus" berichtet am Mittwoch, 18.
November, um 21.45 Uhr im Ersten.
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