OTS: HSE / HSE steigert Umsatz und Ergebnis in 2025 und bestätigt die Stärke ...

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HSE steigert Umsatz und Ergebnis in 2025 und bestätigt die Stärke
seines Live-Commerce Modells (FOTO)
Ismaning (ots) - Der Live-Commerce Anbieter HSE hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl
Umsatz als auch Ergebnis gesteigert und damit die strukturelle Stärke sowie die
Resilienz seines Geschäftsmodells in einem weiterhin herausfordernden
Konsumumfeld eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Erlöse stiegen um 4
Prozent auf 641,6 Mio. Euro, die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 14,7 Prozent.
Damit bestätigt das Unternehmen die nachhaltige Ertragskraft seines integrierten
Geschäftsmodells, das zunehmend von digitalen Skaleneffekten und einer hohen
Kundenbindung profitiert.
"In einem Markt mit nahezu unbegrenzter Auswahl wird kuratierte Orientierung,
persönliche Beratung und Entertainment zum entscheidenden
Differenzierungsfaktor", sagt Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung. HSE
setzt genau hier an: mit einem integrierten Live-Commerce Ansatz, der Content,
Commerce und Community zu einem durchgängigen Kundenerlebnis verbindet und so
Kundenbindung wie Monetarisierung nachhaltig stärkt.
Diese strategische Differenzierung in Verbindung mit proprietären Marken gewinnt
in einem Umfeld wachsender Angebotsvielfalt weiter an Bedeutung und erweist sich
als zentraler Werttreiber des Geschäftsmodells von HSE.
Das Marktumfeld im Geschäftsjahr 2025 war von Kaufzurückhaltung, erhöhter
Sparneigung und geopolitischen Unsicherheiten geprägt. Gleichwohl gelang es HSE
profitabel zu wachsen. Treiber war eine stabile, loyalitätsgetriebene
Kundenbasis von rund 1,15 Millionen aktiven Kunden, flankiert von einer
erfolgreichen Neukundengewinnung im Zuge der digitalen Skalierung.
Strategischer Kern von HSE ist ein plattformbasiertes Live-Commerce Modell, das
TV, E-Commerce und Social Commerce integriert. Während das digitale Geschäft im
Jahr 2025 weiter an Gewicht gewann und sich zunehmend zum bestimmenden
Wachstumstreiber entwickelte, bleibt das lineare TV bei stabiler Reichweite und
konstanten Zuschauerzahlen ein wesentlicher Anker innerhalb des Gesamtmodells.
Auf dieser Basis treibt HSE die Digitalisierung seines Geschäftsmodells
konsequent voran. Der Fokus liegt auf dem Ausbau skalierbarer digitaler Kanäle,
insbesondere im Bereich Social Commerce. Seit 2020 investiert das Unternehmen
gezielt in Live-Streaming Formate und hat seine digitale Live-Commerce Kompetenz
seither systematisch erweitert und fest im Geschäftsmodell verankert.
Mit rund 12.000 Stunden Live-Content pro Jahr verfügt HSE über eine in Europa
einzigartige Produktions- und Distributionsbasis. Dabei folgt HSE bewusst nicht
der Logik rein transaktionaler Handelsplattformen, sondern setzt auf eine
kundenzentrierte Plattform, in der Creator eine zentrale Rolle in der
Kundenansprache und Kundenbindung einnehmen.
Über HSE
HSE ist einer der führenden Live-Commerce Anbieter Europas und betreibt eine
integrierte Plattform, die TV, E-Commerce, App und Social Commerce miteinander
verbindet. Das Unternehmen kombiniert kuratierte Sortimente mit unterhaltsamen,
Creator-getriebenen Inhalten und schafft so ein differenziertes
Einkaufserlebnis, das auf Interaktion, Vertrauen und langfristige Kundenbindung
ausgerichtet ist.
HSE steht für die unterhaltsamste Form des Shoppings und begeistert rund 1,15
Millionen aktive Kunden, die das kuratierte Sortiment aus Fashion, Schmuck,
Beauty, Wellness, Haushalt sowie Home & Living schätzen.
Mit seinen TV-Sendern HSE, HSE Extra und HSE Trend erreicht das Unternehmen rund
45 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rund 800
Mitarbeitende gestalten ein ebenso inspirierendes wie kundenorientiertes
Einkaufserlebnis. Über Partnerunternehmen sichert HSE zudem mehr als 1.700
weitere Arbeitsplätze in Logistik, Callcenter und Technologieentwicklung.
HSE wurde mehrfach für seine Servicequalität ausgezeichnet und befindet sich
seit 2012 mehrheitlich im Besitz der Investmentgesellschaft Providence Equity
Partners.
Weitere Informationen unter corporate.hse.com und http://www.hse.com
Pressekontakt:
HSE
Fiona Lorenz
Director Corporate & Consumer Communications
Tel.: +49 151 126 38 629
mailto:fiona.lorenz@hse.com
corporate.hse.com
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