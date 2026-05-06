OTS: HSE / HSE steigert Umsatz und Ergebnis in 2025 und bestätigt die Stärke ...

HSE steigert Umsatz und Ergebnis in 2025 und bestätigt die Stärke

seines Live-Commerce Modells (FOTO)

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Ismaning (ots) - Der Live-Commerce Anbieter HSE hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl

Umsatz als auch Ergebnis gesteigert und damit die strukturelle Stärke sowie die

Resilienz seines Geschäftsmodells in einem weiterhin herausfordernden

Konsumumfeld eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Erlöse stiegen um 4

Prozent auf 641,6 Mio. Euro, die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 14,7 Prozent.

Damit bestätigt das Unternehmen die nachhaltige Ertragskraft seines integrierten

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Geschäftsmodells, das zunehmend von digitalen Skaleneffekten und einer hohen

Kundenbindung profitiert.

"In einem Markt mit nahezu unbegrenzter Auswahl wird kuratierte Orientierung,

persönliche Beratung und Entertainment zum entscheidenden

Differenzierungsfaktor", sagt Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung. HSE

setzt genau hier an: mit einem integrierten Live-Commerce Ansatz, der Content,

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Commerce und Community zu einem durchgängigen Kundenerlebnis verbindet und so

Kundenbindung wie Monetarisierung nachhaltig stärkt.

Diese strategische Differenzierung in Verbindung mit proprietären Marken gewinnt

in einem Umfeld wachsender Angebotsvielfalt weiter an Bedeutung und erweist sich

als zentraler Werttreiber des Geschäftsmodells von HSE.

Das Marktumfeld im Geschäftsjahr 2025 war von Kaufzurückhaltung, erhöhter

Sparneigung und geopolitischen Unsicherheiten geprägt. Gleichwohl gelang es HSE

profitabel zu wachsen. Treiber war eine stabile, loyalitätsgetriebene

Kundenbasis von rund 1,15 Millionen aktiven Kunden, flankiert von einer

erfolgreichen Neukundengewinnung im Zuge der digitalen Skalierung.

Strategischer Kern von HSE ist ein plattformbasiertes Live-Commerce Modell, das

TV, E-Commerce und Social Commerce integriert. Während das digitale Geschäft im

Jahr 2025 weiter an Gewicht gewann und sich zunehmend zum bestimmenden

Wachstumstreiber entwickelte, bleibt das lineare TV bei stabiler Reichweite und

konstanten Zuschauerzahlen ein wesentlicher Anker innerhalb des Gesamtmodells.

Auf dieser Basis treibt HSE die Digitalisierung seines Geschäftsmodells

konsequent voran. Der Fokus liegt auf dem Ausbau skalierbarer digitaler Kanäle,

insbesondere im Bereich Social Commerce. Seit 2020 investiert das Unternehmen

gezielt in Live-Streaming Formate und hat seine digitale Live-Commerce Kompetenz

seither systematisch erweitert und fest im Geschäftsmodell verankert.

Mit rund 12.000 Stunden Live-Content pro Jahr verfügt HSE über eine in Europa

einzigartige Produktions- und Distributionsbasis. Dabei folgt HSE bewusst nicht

der Logik rein transaktionaler Handelsplattformen, sondern setzt auf eine

kundenzentrierte Plattform, in der Creator eine zentrale Rolle in der

Kundenansprache und Kundenbindung einnehmen.

Über HSE

HSE ist einer der führenden Live-Commerce Anbieter Europas und betreibt eine

integrierte Plattform, die TV, E-Commerce, App und Social Commerce miteinander

verbindet. Das Unternehmen kombiniert kuratierte Sortimente mit unterhaltsamen,

Creator-getriebenen Inhalten und schafft so ein differenziertes

Einkaufserlebnis, das auf Interaktion, Vertrauen und langfristige Kundenbindung

ausgerichtet ist.

HSE steht für die unterhaltsamste Form des Shoppings und begeistert rund 1,15

Millionen aktive Kunden, die das kuratierte Sortiment aus Fashion, Schmuck,

Beauty, Wellness, Haushalt sowie Home & Living schätzen.

Mit seinen TV-Sendern HSE, HSE Extra und HSE Trend erreicht das Unternehmen rund

45 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rund 800

Mitarbeitende gestalten ein ebenso inspirierendes wie kundenorientiertes

Einkaufserlebnis. Über Partnerunternehmen sichert HSE zudem mehr als 1.700

weitere Arbeitsplätze in Logistik, Callcenter und Technologieentwicklung.

HSE wurde mehrfach für seine Servicequalität ausgezeichnet und befindet sich

seit 2012 mehrheitlich im Besitz der Investmentgesellschaft Providence Equity

Partners.

Weitere Informationen unter corporate.hse.com und http://www.hse.com

Pressekontakt:

HSE

Fiona Lorenz

Director Corporate & Consumer Communications

Tel.: +49 151 126 38 629

mailto:fiona.lorenz@hse.com

corporate.hse.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53601/6269612

OTS: HSE