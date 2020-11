OTS: Huangpu Europe / Führungskräften deutscher Zukunftsbranchen fehlt ...

Führungskräften deutscher Zukunftsbranchen fehlt (über)lebenswichtiger

"China-Drive" / Huangpu Future Economy Survey (HFES) - Germany 2020

Heidelberg (ots) - Die Coronakrise beschleunigt in Unternehmen viele

Wandlungsprozesse - von verbesserten Home-Office-Regelungen, über den

verstärkten Aufbau regionaler Wertschöpfungs- und Lieferketten bis hin zur

Implementierung einer firmenweiten Digitalisierungsstrategie. Ein anderer

(über-)lebenswichtiger Anpassungsprozess auf neue Realitäten in der

Weltwirtschaft droht dabei allerdings auf der Strecke zu bleiben! Denn die

meisten Führungskräfte der deutschen Zukunftswirtschaft befassen sich nur wenig

mit der Zukunftsregion China. Das ist eine der zentralen Erkenntnisse der

wissenschaftlichen Befragung " Huangpu Future Economy Survey (HFES) - Germany

2020", deren Datenerhebung über mittel- und langfristige wirtschaftliche

Erwartungen sowie Geschäftsplanung vierteljährlich erfolgt.

Verantwortlich: Daniel Frerichs (Initiator, Heidelberg; Vertreter des

chinesischen Huangpu-Distrikts), Prof. Dr. Doris Fischer (Schirmherrin;

Lehrstuhl für China Business and Economics, Universität Würzburg) und Dr. Zoltán

Juhász (Umfrageforscher, Universität Bamberg). Befragt werden in 2020 insgesamt

1.200 Führungskräfte aus den Sektoren KI, IKT, Biomedizin, Neue Materialien,

Neue Energie, Neue Mobilität und Grüne Technologien.

"Bemerkenswert ist vor allem die Ambivalenz der china-bezogenen Antworten",

betont Doris Fischer. Zwar wird China nicht mehr vorrangig als Lieferant von

Waren und Rohstoffen angesehen, sondern vielmehr als Treiber technologischer

Entwicklungen und als der Markt, aus dem heimischen Anbietern von

Zukunftstechnologien in den kommenden Jahren international die meiste Konkurrenz

erwachsen wird - und das mit weitem Abstand vor den USA. Aber: "Gerade einmal

23% der befragten deutschen Zukunftsmanager fühlen sich (sehr) gut über den

Markt China informiert. Das belegt zum einen dringenden Nachholbedarf, zum

anderen die Bedeutung belastbarer Plattformen für gezielten Austausch", so Doris

Fischer. Und weiter: "Die Tatsache, dass zudem mehr als 70% der befragten

Führungskräfte deutscher Zukunftsbranchen noch nie in China waren, mag erklären,

warum die Dynamik der Entwicklungen in China und ihre nachhaltige Bedeutung so

wenig wahrgenommen werden."

Zentrale Aussagen

- Wichtigste Lehren aus der Corona-Krise? (1) Digitalisierung vorantreiben, (2)

Homeoffice funktioniert, (3) Flexibilität steigern, (4) auf schwierige Zeiten

vorbereitet sein, (5) Lieferketten optimieren, lokalisieren, breiter

aufstellen, absichern

- Wie lange werden die Auswirkungen der Corona-Krise Ihr Unternehmen belasten

?(1) 27%: bis ins Jahr 2021 hinein; (2) 26%: bis mind. Ende 2021; (3) 16%:

noch über 2021 hinaus; (4) 15%: war nie eine Belastung; (5) 9%: aktuell schon

keine Belastung mehr; (6) 7%: noch dieses Jahr, danach nicht mehr

- Wo wird sich die gesamtwirtschaftliche Situation in den nächsten 6 Monaten

verbessern? (1) 62%: China; (2) 47%: Deutschland; (3) 42%: Europa; (4) 28%:

Indien; (5) 21%: USA

- Aus welchen Märkten erwarten Sie in den kommenden Jahren die meiste

Konkurrenz? (1) 44%: China; (2) 24%: USA; (3) 21%; europäische Märkte; (4)

13%: Indien; (5) 10%: Korea

- Aus welchen Märkten erwarten Sie in den kommenden Jahren die meiste Konkurrenz

(für China - nach Branchen): 52%: Biomedizin/Medizin; 49%: Neue Materialien;

48%: Neue Mobilität; 47%: KI/Industry 4.0; 38%: IKT; 35%: Clean Tech/Neue

Energien

- Wie gut fühlen Sie sich über folgende Märkte informiert? (1) 89%: Deutschland;

(2) 66%: Europa; (3) 36%: USA; (4) 23%: China; (5) 12%: Indien

- Sind Sie persönlich schon einmal geschäftlich nach China gereist?

- (1) 73%: nie; (2) 11%: 1-2 mal; (3) 5%: 3-4 mal; (4) 12%: 5 mal und häufiger

- Nur ein Mehr an internationalem Austausch von Technologien erlaubt eine

nachhaltige Gestaltung der Zukunft des Planeten (72%)

- In Deutschland fehlt es nicht an innovativen Technologien, sondern an

ausreichendem Willen zur Veränderung in der Bevölkerung (52%)

Survey-Initiator Daniel Frerichs empfiehlt, die Zukunftsregion "Greater Bay

Area" in Südchina in den Fokus zu nehmen. Der dort gelegene Bezirk Huangpu

(früher: Entwicklungsbezirk Guangzhou/Kanton) zählt zu den Top 3-

Wirtschaftszonen Chinas (Gesamtsteueraufkommen 2019: 20 Mrd. USD). Schwerpunkt:

Innovations- und Hightech-Projekte. "Geografische Lage, wirtschaftliche

Entwicklung, Investitionsumfeld und etablierte Industriecluster machen Huangpu

zu einem der wichtigsten strategischen Standorte Südostasiens", so Frerichs.

Vertreten sind u.a. 200 Global-500-Unternehmen und 3.500 internationale

High-Tech-Unternehmen, darunter Bayer, Zeiss, Siemens. Huangpu bietet über sein

Heidelberger Europabüro ein sino-europäisches Geschäftsnetzwerk, persönliche

Investitionsberatung, Matchmaking, Geschäftsplanung, Marktanalysen, Support bei

regulatorischen Angelegenheiten.

Weitere Infos:

Hintergrundbericht und Survey-Outline:

https://www.huangpu-europe.com/HuangpuFutureEconomySurvey

