OTS: Huawei Technologies Deutschland GmbH / Huawei stärkt ...

Huawei stärkt Forschungsaktivitäten in Europa mit neuen Investionen in

Irland / Irischer Vizepremierminister Varadkar begrüßt Engagement des

Unternehmens

Dublin (ots) - Huawei hat diese Woche angekündigt, bis Ende 2022 weitere 110

neue Arbeitsplätze in Irland zu schaffen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der

neuen Arbeitsplätze in dem EU-Land über einen Zeitraum von drei Jahren von 2019

bis 2022 auf mindestens 310 - mehr als eine Verdoppelung der Belegschaft in

dieser Zeit. Huawei wird in den nächsten zwei Jahren 80 Millionen Euro in seine

Forschungs- und Entwicklungsstrukturen (F&E) in Irland investieren, um sein

wachsendes Geschäft dort zu unterstützen.

In den vergangenen 15 Monaten hat Huawei 200 Arbeitsplätze in Irland geschaffen

und 60 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung investiert. In den nächsten

zwei Jahren wird Huawei weitere 80 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung

in Irland investieren und damit sein Engagement ab 2019 verdoppeln.

Die neuen Arbeitsplätze werden die anhaltend wachsende Nachfrage nach den

Produkten und Dienstleistungen von Huawei in den Bereichen Vertrieb, F&E,

IT-Entwicklung und in der Verbrauchersparte decken. Das Unternehmen konzentriert

sich stark darauf, in den kommenden Jahres seine Geschäftspartner bei der

Einführung von 5G in Irland in zu unterstützen. Die neuen Arbeitsplätze werden

hauptsächlich in der Zentrale in Dublin und in den Niederlassungen in Cork und

Athlone angesiedelt sein.

Die Investition wird von der irischen Regierung über die irische

Wirtschaftsförderungsagentur IDA Ireland unterstützt.

Leo Varadkar, Tánaiste (stellvertretender Ministerpräsident) und Minister für

Unternehmen, Handel und Beschäftigung, kommentierte die Ankündigung: "Die

Nachricht, dass Huawei 110 neue Arbeitsplätze schaffen wird, ist sehr

willkommen. Das Unternehmen schafft neue Arbeitsplätze zu einer Zeit, in der wir

sie wirklich brauchen, da viele Menschen arbeitslos sind. Trotz aller aktuellen

Unsicherheiten und Herausforderungen zieht Irland weiterhin erstklassige

Investitionen von globalen Technologieunternehmen an. Diese 110 Arbeitsplätze,

die zu den, in den letzten 15 Monaten geschaffenen 200 hinzukommen, werden von

einer 80-Millionen-Euro-Investition in die irischen Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten begleitet. Ich wünsche dem Unternehmen viel Glück bei

dieser Expansion."

Tony Yangxu, Chief Executive von Huawei Irland, bestätigte die jüngsten

Einstellungspläne: "Wir freuen uns über dieses Wachstum unserer Belegschaft und

unseres Geschäfts. Huawei hat ein langfristiges Engagement in Irland, wo wir

seit 2004 ein Weltklasse-Team aufgebaut haben, das unseren ständig wachsenden

Kundenstamm aus Privat- und Unternehmenskunden versorgt. Die heutige Ankündigung

ist ein Beweis für die Stärke dieser Teams sowie für den anhaltenden Erfolg

unseres Forschungs- und Entwicklungsprogramms, für das wir 2019 70 Millionen

Euro bereitgestellt haben. Unsere Geschichte in Irland ist eine des

beiderseitigen Erfolgs, da wir die nationale digitale Transformation

unterstützen und Irland seinen internationalen Ruf als wirtschaftsfreundliches

Umfeld mit großartigen Talenten weiter ausbaut."

Martin Shanahan, CEO der IDA Ireland, fügte hinzu: "Dies ist eine willkommene

Investition von Huawei, die das irische Technologie- und F&E-Ökosystem erheblich

bereichern wird. Das anhaltende Engagement des Unternehmens für bedeutende

Investitionen in F&E und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze zeigt das

Vertrauen von Huawei in Irland und den hier vorhandenen Talentpool."

Huawei hat ein breites Spektrum an Aktivitäten in Irland, wo das Unternehmen

alle großen Telekommunikationsanbieter mit Produkten und Geschäftslösungen

beliefert.

Die F&E-Aktivitäten von Huawei in Irland arbeiten eng mit den Forschungszentren

der Science Foundation Ireland zusammen, darunter Adapt, Connect und Lero, und

haben außerdem Partnerschaften mit DCU, Trinity, UCD, UCC und UL. Die

F&E-Aktivitäten Huaweis in Irland konzentrieren sich auf die Bereiche Video,

Cloud Computing, künstliche Intelligenz (KI) und 5G-Anwendungen für

Endverbraucher*innen.

Die Ankündigung der neuen Investitionen in Irland folgt dem offiziellen

Projektstart von Huaweis neuer Fabrik für Mobilfunkausrüstung im elsässischen

Brumath im Januar 2021.

