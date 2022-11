OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / ...

Werbung

Heute im Fokus

Nach Fed-Protokoll: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Kartellbehörde erwägt wohl Klage gegen Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft -- Continental, ENCAVIS, LEG, Apple im Fokus

Medios will weiter wachsen und Profitabilität steigern. Hohe Nachfrage sorgt für höhere Gewinne bei SBO. Nächste Runde: EU-Energieminister besprechen europäischen Gaspreisdeckel. Apple-Zulieferer Foxconn räumt technische Fehler bei Lohnauszahlung in Fabrik in China ein. IMMOFINANZ macht in den ersten neun Monaten weniger Gewinn. Gucci trennt sich von Chefdesigner Alessandro Michele.