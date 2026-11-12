OTS: IFR - International Federation of Robotics / Roboterdichte: Südkorea, ...

12.11.26 09:11 Uhr

Roboterdichte: Südkorea, Singapur und Deutschland weltweit führend

(FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Roboterdichte hat im globalen Fertigungssektor

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einen neuen Höchststand erreicht. Südkorea bleibt mit 1.066 Industrie-Robotern

pro 10.000 Beschäftigte unangefochtener Spitzenreiter im weltweiten

Automationsrennen. Singapur folgt mit 873 Einheiten auf Platz zwei. Deutschland

liegt mit 469 Einheiten auf dem dritten Platz. Alle drei Länder liegen weit über

dem globalen Durchschnittswert, der 2025 auf 152 Einheiten pro 10.000

Beschäftigte gestiegen ist. Das sind Ergebnisse aus dem World Robotics 2026

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Berichtsband der International Federation of Robotics (IFR).

"Die Kennzahl der Roboterdichte schafft einen vergleichbaren Standard für

globale Analysen, indem die Anzahl der betriebenen Industrie-Roboter ins

Verhältnis zu je 10.000 Beschäftigten in der verarbeitenden Industrie gesetzt

wird", sagt Jane Heffner, Präsidentin der International Federation of Robotics.

Roboterdichte nach Regionen

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Die Roboterdichte in der Europäischen Union (EU-27) stieg innerhalb von fünf

Jahren (2020-2025) um rund 35 % und erreichte mit 240 Einheiten einen neuen

Rekordwert. Fünf unter den zehn am stärksten automatisierten Volkswirtschaften

sind Mitgliedsstaaten der Europäischen Union: Deutschland, Schweden, Dänemark,

Slowenien und die Niederlande.

In Nordamerika stieg die Roboterdichte im selben Zeitraum (2020-2025) um rund 24

% und erreichte 214 Einheiten. Die Vereinigten Staaten belegen mit 323 Einheiten

pro 10.000 Beschäftigte weiterhin den 8. Platz weltweit. Es folgen Kanada mit

242 Einheiten und Mexiko mit 64 Einheiten.

Die Roboterdichte in Asien stieg innerhalb von fünf Jahren (2020-2025) um rund

47 % und erreichte 144 Einheiten. Neben den Spitzenreitern Südkorea und Singapur

aus der Region, belegt Japan mit 452 Einheiten den vierten Platz unter den

Top-10 automatisierten Fertigungsländern.

China ist der weltweit größte Markt für Industrieroboter. Die Roboterdichte

stieg auf 193 Einheiten pro 10.000 Beschäftigte. Damit liegt das Land im

internationalen Vergleich auf Platz 19. Dieses Ergebnis basiert auf

Arbeitsmarktdaten des chinesischen Nationalen Statistikamts. Chinas

Roboterdichte stieg von 2020 bis 2025 mit beispiellosem Tempo um 147 %.

Downloads

- Grafiken, Fotos und Pressemeldungen finden Sie zum Download unter:

https://ifr.org/ifr-press-releases/

Die Roboterdichte

Die Roboterdichte ist die Anzahl der einsatzbereiten Industrie-Roboter im

Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten. Sie kann die gesamte verarbeitende

Industrie oder nur bestimmte Industriezweige abbilden. Die Zahl der

Beschäftigten dient als Maß für die wirtschaftliche Größe, so dass der Quotient

aus Betriebsbestand und Beschäftigten den Betriebsbestand auf eine einheitliche

Basis stellt.

Über die IFR

Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten

Robotikindustrie. IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation

gegründet und vertritt heute mehr als 3.000 Organisationen. Zu ihren Mitgliedern

zählen Hersteller von Industrie- und Servicerobotern, nationale Roboterverbände,

Forschungseinrichtungen sowie Start-ups aus mehr als 30 Ländern. Mehr auf:

http://www.ifr.org

Das IFR Statistical Department stellt Branchendaten für folgende statistische

Jahrbücher bereit:

World Robotics - Industrieroboter : Dieser einzigartige Bericht liefert

weltweite Statistiken über Industrieroboter in einheitlichen Tabellen und

ermöglicht aussagefähige Ländervergleiche. Er enthält statistische Daten aus

circa 40 Ländern, aufgeschlüsselt nach Anwendungsbereichen, Industriesektoren,

Roboterarten und anderen technischen und wirtschaftlichen Aspekten. Für

ausgewählte Länder sind - 2 - Produktions-, Export- und Importdaten aufgeführt.

Mit der Roboterdichte, d.h. der Anzahl von Robotern je 10.000 Beschäftigten,

wird zudem ein Maß für den Automationsgrad angeboten.

World Robotics - Serviceroboter : Dieser einzigartige Bericht beschreibt

marktfähige Produkte, Aufgaben, Herausforderungen und neue Entwicklungen zur

Anwendung von Servicerobotern. Der Bericht enthält die Ergebnisse der jährlichen

IFR-Serviceroboter-Erhebung zum weltweiten Absatz von professionell und privat

genutzten Servicerobotern sowie eine Branchenstrukturanalyse mit einer

vollständigen Liste aller dem IFR bekannten Serviceroboterhersteller. Die Studie

wird gemeinsam mit den Robotik-Experten des Fraunhofer IPA, Stuttgart, erstellt.

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Pressekontakt:

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PRESS OFFICER

Carsten Heer

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E-Mail: mailto:press@ifr.org

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