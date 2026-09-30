OTS: IFR - International Federation of Robotics / Weltweiter Absatz ...

30.09.26 12:06 Uhr

Weltweiter Absatz professioneller Service-Roboter steigt um 24 Prozent

(FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -

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- World Robotics 2026 Report der International Federation of Robotics

veröffentlicht

Der weltweite Absatz professioneller Service-Roboter ist im Jahr 2025 um 24 %

auf fast 250.000 Einheiten gestiegen. Diese Marktentwicklung zeigt den Trend zur

kommerziellen Automatisierung. Das sind Ergebnisse aus dem World Robotics 2026

Jahresbericht Service-Robotik der International Federation of Robotics.

"Service-Roboter werden zunehmend im operativen Tagesgeschäft eingesetzt", sagt

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Jane Heffner, Präsidentin der International Federation of Robotics. "Die Umsätze

stiegen in allen drei Segmenten mit zweistelligen Wachstumsraten: Bei den

professionellen Service-Robotern mit einem Plus von 24 %, bei den medizinischen

Robotern plus 19 % und bei den Service-Robotern für Endverbraucher sogar

beeindruckende plus 37 %."

Top-Anwendungsgebiete für professionelle Serviceroboter

Transport und Logistik bleiben mit 117.500 verkauften Einheiten im Jahr 2025 der

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führende Anwendungsbereich. Dies entspricht einem Anstieg von 21 % und einem

Marktanteil von 47 %. Diese Roboter werden in erster Linie für den Transport

sowie die Automatisierung von Warenflüssen und Lieferprozessen eingesetzt.

Obwohl der traditionelle Verkauf weiterhin der wichtigste Monetarisierungskanal

bleibt, zieht die Nachfrage für Robotics-as-a-Service (RaaS)-Geschäftsmodelle

an. In den USA ist dies bereits das vorherrschende Geschäftsmodell.

Zweitwichtigster Anwendungsbereich sind Roboter im Hotel- und Gastgewerbe.

Diese Roboter kommen größtenteils als mobile Assistenten für Informationen und

Telepräsenz im öffentlichen Raum zum Einsatz. Der Markt für professionelle

Reinigungsrobote r folgt auf Platz drei. Hauptanwendung in diesem Segment ist

die Bodenreinigung.

Humanoide Roboter

Humanoide Roboter, die so konzipiert sind, dass sie Menschen ähneln und in für

Menschen designten Umgebungen eingesetzt werden, sorgen aufgrund ihrer

potenziellen Flexibilität für großes Aufsehen. Die jüngsten Fortschritte mit

Künstlicher Intelligenz, Sensorik und Steuerungssystemen führten zu

beeindruckenden Pilotprojekten. Allerdings sind aktuelle Anwendungen meist noch

sehr spezialisiert und erfordern häufig eine Fernsteuerung durch Menschen.

Insgesamt wurden 2025 weltweit etwa 7.000 Einheiten von so genannten

Full-Size-Humanoiden (über 140 cm) verkauft. Diese Roboter sind für kommerzielle

und professionelle Anwendungen außerhalb von Forschung und Entwicklung sowie der

Unterhaltungsbranche vorgesehen.

Herausforderungen bei den Sicherheitsstandards, hohe KI-Trainings- und

Wartungskosten sowie das Fehlen eines überzeugenden Geschäftsmodells,

insbesondere im industriellen Umfeld, schränken die breite Einführung weiterhin

ein. Um humanoide Roboter zu praktischen Alltagswerkzeugen zu entwickeln, sind

weitere Fortschritte in den Bereichen intuitive Programmierung, robuste

Handhabung, wirtschaftliche Skalierbarkeit und standardisierte Sicherheit

unerlässlich.

"Mit unserem speziellen Kapitel zu humanoiden Robotern geben wir im

Jahresbericht World Robotics 2026 erstmals einen umfassenden Überblick über

diesen neuesten Markt im Bereich der Robotik", sagt Dr. Werner Kraus,

Vorsitzender des IFR-Ausschusses für Serviceroboter.

Roboter für den privaten Gebrauch

Die Service-Roboter für den privaten Gebrauch werden vor allem als

Haushaltsroboter für einen Massenmarkt produziert. Der Absatz stieg 2025 um 37 %

auf fast 34,2 Millionen Einheiten. Zu den wichtigsten Trends in diesem Segment

zählen die Automatisierung von Haushaltsaufgaben, die Integration künstlicher

Intelligenz und die Anbindung an Smart-Home-Systeme.

Medizinroboter

Chirurgische Operationsroboter sind mit 8.400 verkauften Einheiten und einer

Wachstumsrate von 57 % der wichtigste Wachstumstreiber auf dem Markt für

medizinische Robotik. Dieses starke Ergebnis spiegelt den zunehmenden Einsatz in

der klinischen Praxis wider. Der Übergang von der technologischen Entwicklung

zum kommerziellen Erfolg gewinnt seit zehn Jahren erheblich an Dynamik.

Fortschritte in der Robotik, verbesserte klinische Ergebnisse und eine wachsende

Akzeptanz unter medizinischen Fachkräften sind entscheidende Faktoren dieser

Marktentwicklung.

Downloads

- Fotos, Grafiken und Pressemeldungen finden Sie zum Download unter:

https://ifr.org/ifr-press-releases/

Hinweis : Bei den Marktdaten im World Robotics Service Robots-Report handelt es

sich um Stichprobendaten. Die Daten sind NICHT auf die gesamte Branche

hochgerechnet. Die Zusammensetzung der Stichprobe variiert jedes Jahr. Alle

Zahlen aus dem Jahresbericht World Robotics Service-Robots 2026 basieren auf

einer Stichprobe von 238 Unternehmen. Von der Zusammenstellung oder dem

Vergleich von Daten aus verschiedenen World Robotics Reports wird dringend

abgeraten.

Über die IFR

Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten

Robotikindustrie. IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation

gegründet und vertritt heute mehr als 3.000 Organisationen. Zu ihren Mitgliedern

zählen Hersteller von Industrie- und Servicerobotern, nationale Roboterverbände,

Forschungseinrichtungen sowie Start-ups aus mehr als 30 Ländern. Mehr auf:

http://www.ifr.org

Das IFR Statistical Department stellt Branchendaten für folgende statistische

Jahrbücher bereit:

World Robotics - Industrieroboter : Dieser einzigartige Bericht liefert

weltweite Statistiken über Industrieroboter in einheitlichen Tabellen und

ermöglicht aussagefähige Ländervergleiche. Er enthält statistische Daten aus

circa 40 Ländern, aufgeschlüsselt nach Anwendungsbereichen, Industriesektoren,

Roboterarten und anderen technischen und wirtschaftlichen Aspekten. Für

ausgewählte Länder sind - 2 - Produktions-, Export- und Importdaten aufgeführt.

Mit der Roboterdichte, d.h. der Anzahl von Robotern je 10.000 Beschäftigten,

wird zudem ein Maß für den Automationsgrad angeboten.

World Robotics - Serviceroboter : Dieser einzigartige Bericht beschreibt

marktfähige Produkte, Aufgaben, Herausforderungen und neue Entwicklungen zur

Anwendung von Servicerobotern. Der Bericht enthält die Ergebnisse der jährlichen

IFR-Serviceroboter-Erhebung zum weltweiten Absatz von professionell und privat

genutzten Servicerobotern sowie eine Branchenstrukturanalyse mit einer

vollständigen Liste aller dem IFR bekannten Serviceroboterhersteller. Die Studie

wird gemeinsam mit den Robotik-Experten des Fraunhofer IPA, Stuttgart, erstellt.

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115415/6362148

OTS: IFR - International Federation of Robotics