OTS: IFR - International Federation of Robotics / Weltweiter Boom bei ...
Weltweiter Boom bei Service-Robotern
Frankfurt (ots) -
- Top 3 im professionellen Einsatz: Roboter für Transport, Gastgewerbe und
Reinigung
- Roboter-as-a-Service-Flotte um 31 % gewachsen
- Roboter für Chirurgie, Reha und Laborarbeit stark gefragt - Anstieg um 91 %
Der Absatz von professionellen Service-Robotern ist weltweit um 9 % auf knapp
200.000 Einheiten gestiegen. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zählt
zu den Hauptgründen für Unternehmen, auf Roboter zu setzen, die speziell für den
Einsatz mit ausgebildeten Fachkräften konzipiert sind. Aufgrund des
demografischen Wandels steigt gleichzeitig die Nachfrage nach medizinischen
Robotern. Das geht aus dem Jahresbericht "World Robotics - Service Robots" der
International Federation of Robotics (IFR) hervor.
"Wir sehen in einer ganzen Reihe verschiedener Anwendungsbereiche eine starke
Nachfrage nach Service-Robotern", sagt Takayuki Ito, Präsident der International
Federation of Robotics. "Damit Automatisierungsprojekte ohne große
Anfangsinvestitionen möglich werden, entscheiden sich immer mehr Unternehmen,
den Roboter nicht direkt zu kaufen, sondern über Abonnements oder Mietverträge
zu finanzieren. Die Robot-as-a-Service-Flotte - kurz RaaS - ist in der Folge um
beeindruckende 31 % gewachsen."
Top-Anwendungsgebiete für professionelle Service-Roboter
Der Anwendungsbereich Transport und Logistik ist bei den Absatzzahlen 2024 mit
102.900 Einheiten führend - ein Plus von 14 % im Vergleich zum Vorjahr - und
kommt damit auf einen Marktanteil von über 50 % bei den professionellen
Servicerobotern. Dabei handelt es sich hauptsächlich um mobile Roboter für den
Transport und die Handhabung von Gütern. Während der traditionelle Verkauf
weiterhin der wichtigste Absatzkanal bleibt, erfreuten sich RaaS -Angebote mit
einer Wachstumsrate von 42 % im Jahr 2024 steigender Beliebtheit. Der Transport
in Innenräumen ohne öffentlichen Verkehr ist die wichtigste Anwendungsklasse
innerhalb dieses Segments. Ein Fokuskapitel des Fraunhofer-IPA-Teams befasst
sich im Jahresbericht World Robotics 2025 Service Robots gesondert mit den
Treibern und Herausforderungen dieses dynamischen Marktes.
Roboter im Hotel- und Gastgewerbe liegen mit mehr als 42.000 Einheiten auf Platz
zwei. Das Segment verzeichnete 2024 einen Rückgang von 11 %. Diese Roboter
werden größtenteils als mobile Assistenten für Informationen und Telepräsenz im
öffentlichen Raum eingesetzt. Die Service-Roboter übernehmen dabei kleinere
Dienstleistungen an der Rezeption oder sollen in Einkaufszentren oder einzelnen
Geschäften den Verkauf fördern. Der Sektor entwickelt sich rapide weiter - mit
der Zubereitung von Speisen und Getränken sind beispielsweise neue
Anwendungsbereiche entstanden.
Die Nachfrage nach professionellen Reinigungsrobotern liegt auf dem dritten
Platz mit einem Anstieg um 34 % auf mehr als 25.000 verkaufte Roboter.
Hauptanwendung ist die Reinigung von Fußböden, beispielsweise in Flughäfen,
Supermärkten und Einkaufszentren.
Der Absatz von Service-Robotern in der Landwirtschaft liegt an vierter Stelle
und ging mit fast 19.500 verkauften Einheiten leicht um 6 % zurück. Das Minus
ist hauptsächlich auf die Bereiche Anbau und Melken zurückzuführen.
Die Anwendungsgruppe Such- und Rettungsroboter sowie Sicherheitsroboter rangiert
auf Platz fünf mit insgesamt 3.100 Einheiten im Jahr 2024. Das entspricht einem
Anstieg von 19 %. Drei von vier Robotern werden in diesem Segment für
Sicherheitsdienste eingesetzt.
Medizinroboter
Das Jahrbuch World Robotics 2025 führt Medizinroboter als dritte Kategorie neben
Service-Robotern und Industrie-Robotern und folgt damit den Vorgaben der
ISO-Norm: Der Absatz von Medizinrobotern stieg im Jahr 2024 sehr deutlich um 91
% auf rund 16.700 Einheiten. Der Absatz von Rehabilitations- und nicht-invasiven
Therapierobotern stieg um 106 %. Die Nachfrage nach Operationsrobotern wuchs um
41 % und der Absatz von Robotern für die Diagnostik und medizinische
Laboranalyse um 610 %.
"In einem Fokuskapitel des Jahresberichts ŽWorld Robotics 2025Ž widmen wir uns
den spannenden neuen Möglichkeiten, die sich für die medizinische
Labor-Automation ergeben", sagt Dr. Werner Kraus, Vorsitzender des
IFR-Servicerobotik-Komitees. "In Zeiten des Arbeitskräftemangels tragen
Service-Roboter dazu bei, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und neue Wege zu
schaffen, um der steigenden Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen durch
die schnell wachsende ältere Bevölkerung gerecht zu werden."
Roboter für den privaten Gebrauch
Service-Roboter für den privaten Gebrauch werden für einen Massenmarkt
produziert und verzeichneten 2024 mit fast 20 Millionen verkauften Einheiten ein
solides Wachstum von 11 %. Die mit Abstand größte Gruppe in diesem Segment sind
Roboter für den privaten Haushalt (Bodenreinigung, Rasenmähen usw.). Vor allem
Anbieter aus Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum profitierten mit
Wachstumsraten von jeweils 16 % von der steigenden Nachfrage. Die Verkäufe in
Amerika gingen wegen Marktverlusten bei Roboterstaubsaugern leicht um 1 %
zurück.
Hinweis : Bei den Marktdaten im World Robotics Service Robots-Report handelt es
sich um Stichprobendaten. Die Daten sind NICHT auf die gesamte Branche
hochgerechnet. Die Zusammensetzung der Stichprobe variiert jedes Jahr. Alle
Zahlen aus dem Jahresbericht World Robotics Service-Robots 2025 basieren auf
einer Stichprobe von 294 Unternehmen. Von der Zusammenstellung oder dem
Vergleich von Daten aus verschiedenen World Robotics Reports wird dringend
abgeraten.
Die Jahresberichte World Robotics 2025 Service-Roboter und Industrie-Roboter
können online bestellt werden: https://ifr.org/worldrobotics/
Video
Siehe auch Mitschnitt Marktpräsentation Industrial Robots:
https://youtu.be/w1xGp-S3Mf4
Downloads
IFR-Grafiken, die Marktpräsentation und Pressemeldung auf englisch finden Sie
zum Download unter:
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-see-global-growth-boom
Über die IFR
Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten
Robotikindustrie. IFR vertritt nationale Roboterverbände,
Forschungseinrichtungen sowie Roboterhersteller aus mehr als zwanzig Ländern.
IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. Mehr auf:
https://www.ifr.org
Das IFR Statistical Department stellt Branchendaten für folgende statistische
Jahrbücher bereit:
World Robotics - Serviceroboter: Dieser einzigartige Bericht beschreibt
marktfähige Produkte, Aufgaben, Herausforderungen und neue Entwicklungen zur
Anwendung von Servicerobotern. Der Bericht enthält die Ergebnisse der jährlichen
IFR-Serviceroboter-Erhebung zum weltweiten Absatz von professionell und privat
genutzten Servicerobotern sowie eine Branchenstrukturanalyse mit einer
vollständigen Liste aller dem IFR bekannten Serviceroboterhersteller. Die Studie
wird gemeinsam mit den Robotik-Experten des Fraunhofer IPA, Stuttgart, erstellt.
World Robotics - Industrieroboter: Dieser einzigartige Bericht liefert weltweite
Statistiken über Industrieroboter in einheitlichen Tabellen und ermöglicht
aussagefähige Ländervergleiche. Er enthält statistische Daten aus circa 40
Ländern, aufgeschlüsselt nach Anwendungsbereichen, Industriesektoren,
Roboterarten und anderen technischen und wirtschaftlichen Aspekten. Für
ausgewählte Länder sind Produktions-, Export- und Importdaten aufgeführt. Mit
der Roboterdichte, d.h. der Anzahl von Robotern je 10.000 Beschäftigten, wird
zudem ein Maß für den Automationsgrad angeboten.
Pressekontakt:
International Federation of Robotics
PRESS OFFICER
Carsten Heer
econNEWSnetwork
Telefon +49 (0) 40 822 44 284
E-Mail: mailto:press@ifr.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115415/6132365
OTS: IFR - International Federation of Robotics