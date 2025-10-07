OTS: IFR - International Federation of Robotics / Weltweiter Boom bei ...

Weltweiter Boom bei Service-Robotern

Frankfurt (ots)

- Top 3 im professionellen Einsatz: Roboter für Transport, Gastgewerbe und

Reinigung

- Roboter-as-a-Service-Flotte um 31 % gewachsen

- Roboter für Chirurgie, Reha und Laborarbeit stark gefragt - Anstieg um 91 %

Der Absatz von professionellen Service-Robotern ist weltweit um 9 % auf knapp

200.000 Einheiten gestiegen. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zählt

zu den Hauptgründen für Unternehmen, auf Roboter zu setzen, die speziell für den

Einsatz mit ausgebildeten Fachkräften konzipiert sind. Aufgrund des

demografischen Wandels steigt gleichzeitig die Nachfrage nach medizinischen

Robotern. Das geht aus dem Jahresbericht "World Robotics - Service Robots" der

International Federation of Robotics (IFR) hervor.

"Wir sehen in einer ganzen Reihe verschiedener Anwendungsbereiche eine starke

Nachfrage nach Service-Robotern", sagt Takayuki Ito, Präsident der International

Federation of Robotics. "Damit Automatisierungsprojekte ohne große

Anfangsinvestitionen möglich werden, entscheiden sich immer mehr Unternehmen,

den Roboter nicht direkt zu kaufen, sondern über Abonnements oder Mietverträge

zu finanzieren. Die Robot-as-a-Service-Flotte - kurz RaaS - ist in der Folge um

beeindruckende 31 % gewachsen."

Top-Anwendungsgebiete für professionelle Service-Roboter

Der Anwendungsbereich Transport und Logistik ist bei den Absatzzahlen 2024 mit

102.900 Einheiten führend - ein Plus von 14 % im Vergleich zum Vorjahr - und

kommt damit auf einen Marktanteil von über 50 % bei den professionellen

Servicerobotern. Dabei handelt es sich hauptsächlich um mobile Roboter für den

Transport und die Handhabung von Gütern. Während der traditionelle Verkauf

weiterhin der wichtigste Absatzkanal bleibt, erfreuten sich RaaS -Angebote mit

einer Wachstumsrate von 42 % im Jahr 2024 steigender Beliebtheit. Der Transport

in Innenräumen ohne öffentlichen Verkehr ist die wichtigste Anwendungsklasse

innerhalb dieses Segments. Ein Fokuskapitel des Fraunhofer-IPA-Teams befasst

sich im Jahresbericht World Robotics 2025 Service Robots gesondert mit den

Treibern und Herausforderungen dieses dynamischen Marktes.

Roboter im Hotel- und Gastgewerbe liegen mit mehr als 42.000 Einheiten auf Platz

zwei. Das Segment verzeichnete 2024 einen Rückgang von 11 %. Diese Roboter

werden größtenteils als mobile Assistenten für Informationen und Telepräsenz im

öffentlichen Raum eingesetzt. Die Service-Roboter übernehmen dabei kleinere

Dienstleistungen an der Rezeption oder sollen in Einkaufszentren oder einzelnen

Geschäften den Verkauf fördern. Der Sektor entwickelt sich rapide weiter - mit

der Zubereitung von Speisen und Getränken sind beispielsweise neue

Anwendungsbereiche entstanden.

Die Nachfrage nach professionellen Reinigungsrobotern liegt auf dem dritten

Platz mit einem Anstieg um 34 % auf mehr als 25.000 verkaufte Roboter.

Hauptanwendung ist die Reinigung von Fußböden, beispielsweise in Flughäfen,

Supermärkten und Einkaufszentren.

Der Absatz von Service-Robotern in der Landwirtschaft liegt an vierter Stelle

und ging mit fast 19.500 verkauften Einheiten leicht um 6 % zurück. Das Minus

ist hauptsächlich auf die Bereiche Anbau und Melken zurückzuführen.

Die Anwendungsgruppe Such- und Rettungsroboter sowie Sicherheitsroboter rangiert

auf Platz fünf mit insgesamt 3.100 Einheiten im Jahr 2024. Das entspricht einem

Anstieg von 19 %. Drei von vier Robotern werden in diesem Segment für

Sicherheitsdienste eingesetzt.

Medizinroboter

Das Jahrbuch World Robotics 2025 führt Medizinroboter als dritte Kategorie neben

Service-Robotern und Industrie-Robotern und folgt damit den Vorgaben der

ISO-Norm: Der Absatz von Medizinrobotern stieg im Jahr 2024 sehr deutlich um 91

% auf rund 16.700 Einheiten. Der Absatz von Rehabilitations- und nicht-invasiven

Therapierobotern stieg um 106 %. Die Nachfrage nach Operationsrobotern wuchs um

41 % und der Absatz von Robotern für die Diagnostik und medizinische

Laboranalyse um 610 %.

"In einem Fokuskapitel des Jahresberichts ŽWorld Robotics 2025Ž widmen wir uns

den spannenden neuen Möglichkeiten, die sich für die medizinische

Labor-Automation ergeben", sagt Dr. Werner Kraus, Vorsitzender des

IFR-Servicerobotik-Komitees. "In Zeiten des Arbeitskräftemangels tragen

Service-Roboter dazu bei, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und neue Wege zu

schaffen, um der steigenden Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen durch

die schnell wachsende ältere Bevölkerung gerecht zu werden."

Roboter für den privaten Gebrauch

Service-Roboter für den privaten Gebrauch werden für einen Massenmarkt

produziert und verzeichneten 2024 mit fast 20 Millionen verkauften Einheiten ein

solides Wachstum von 11 %. Die mit Abstand größte Gruppe in diesem Segment sind

Roboter für den privaten Haushalt (Bodenreinigung, Rasenmähen usw.). Vor allem

Anbieter aus Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum profitierten mit

Wachstumsraten von jeweils 16 % von der steigenden Nachfrage. Die Verkäufe in

Amerika gingen wegen Marktverlusten bei Roboterstaubsaugern leicht um 1 %

zurück.

Hinweis : Bei den Marktdaten im World Robotics Service Robots-Report handelt es

sich um Stichprobendaten. Die Daten sind NICHT auf die gesamte Branche

hochgerechnet. Die Zusammensetzung der Stichprobe variiert jedes Jahr. Alle

Zahlen aus dem Jahresbericht World Robotics Service-Robots 2025 basieren auf

einer Stichprobe von 294 Unternehmen. Von der Zusammenstellung oder dem

Vergleich von Daten aus verschiedenen World Robotics Reports wird dringend

abgeraten.

Die Jahresberichte World Robotics 2025 Service-Roboter und Industrie-Roboter

können online bestellt werden: https://ifr.org/worldrobotics/

Video

Siehe auch Mitschnitt Marktpräsentation Industrial Robots:

https://youtu.be/w1xGp-S3Mf4

Downloads

IFR-Grafiken, die Marktpräsentation und Pressemeldung auf englisch finden Sie

zum Download unter:

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-see-global-growth-boom

Über die IFR

Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten

Robotikindustrie. IFR vertritt nationale Roboterverbände,

Forschungseinrichtungen sowie Roboterhersteller aus mehr als zwanzig Ländern.

IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. Mehr auf:

https://www.ifr.org

Das IFR Statistical Department stellt Branchendaten für folgende statistische

Jahrbücher bereit:

World Robotics - Serviceroboter: Dieser einzigartige Bericht beschreibt

marktfähige Produkte, Aufgaben, Herausforderungen und neue Entwicklungen zur

Anwendung von Servicerobotern. Der Bericht enthält die Ergebnisse der jährlichen

IFR-Serviceroboter-Erhebung zum weltweiten Absatz von professionell und privat

genutzten Servicerobotern sowie eine Branchenstrukturanalyse mit einer

vollständigen Liste aller dem IFR bekannten Serviceroboterhersteller. Die Studie

wird gemeinsam mit den Robotik-Experten des Fraunhofer IPA, Stuttgart, erstellt.

World Robotics - Industrieroboter: Dieser einzigartige Bericht liefert weltweite

Statistiken über Industrieroboter in einheitlichen Tabellen und ermöglicht

aussagefähige Ländervergleiche. Er enthält statistische Daten aus circa 40

Ländern, aufgeschlüsselt nach Anwendungsbereichen, Industriesektoren,

Roboterarten und anderen technischen und wirtschaftlichen Aspekten. Für

ausgewählte Länder sind Produktions-, Export- und Importdaten aufgeführt. Mit

der Roboterdichte, d.h. der Anzahl von Robotern je 10.000 Beschäftigten, wird

zudem ein Maß für den Automationsgrad angeboten.

