OTS: immowelt / 7 europäische Länder im Preischeck für Immobilien: Nur UK ist ...

7 europäische Länder im Preischeck für Immobilien: Nur UK ist noch

teurer als Deutschland

Nürnberg (ots) - Eine gemeinsame Analyse der Immobilienpreise in 7 europäischen

Ländern von immowelt und meilleurs agents zeigt:

- Höchste Preise für Wohneigentum: Vereinigtes Königreich (3.638 Euro pro

Quadratmeter) vor Deutschland (3.304 Euro) und Frankreich (3.021 Euro)

- Kräftige Hauptstadtaufschläge: London (15.149 Euro) und Paris (10.191 Euro)

mehr als 3-fach so teuer wie der Rest ihrer Länder

- Berlin mit Quadratmeterpreis von 4.940 Euro: Deutsche Hauptstadt ist kein

Vergleich mit London und Paris

- Leistbarkeit: 2-Personen-Haushalt mit Einkommen im Landesschnitt kann sich in

London nur 16 Quadratmeter leisten, in Paris 23 Quadratmeter, in Berlin 54

Quadratmeter

Immobilienkäufer im Vereinigten Königreich müssen im Vergleich der größten

europäischen Länder den höchsten Preis für Wohneigentum zahlen: Objekte werden

dort im Mittel für 3.638 Euro pro Quadratmeter angeboten. In Deutschland sind es

3.304 Euro - das ist der zweithöchste Wert der Untersuchung. Das ist das

Ergebnis einer gemeinsamen Auswertung von immowelt und meilleurs agents, einem

der führenden französischen Anbieter für Immobilienbewertungen und wie immowelt

Teil der AVIV Group. Untersucht wurden die durchschnittlichen Angebotspreise in

7 europäischen Ländern sowie den dazugehörigen Hauptstädten im April 2022.

Spanien und Italien: Preise unter 2.000 Euro pro Quadratmeter

Bürger von Spanien und Italien müssen im Durchschnitt deutlicher weniger Geld

für den Sprung ins Eigenheim investieren. Für 1.825 Euro pro Quadratmeter werden

Wohnungen und Häuser in Spanien inseriert. Noch günstiger ist es mit 1.687 Euro

in Italien.

Über 10.000 Euro pro Quadratmeter: London und Paris

Ein Blick auf die Immobilienpreise in den Hauptstädten offenbart in UK und

Frankreich einen heftigen Aufschlag im Vergleich zum Rest des Landes. In London

kostet Wohneigentum im Mittel 15.149 Euro pro Quadratmeter: Das ist das

Vierfache dessen, was Immobilienkäufer außerhalb der Metropole an der Themse

zahlen müssen. Auch Paris ist ein europäischer Preis-Hotspot: 10.191 Euro pro

Quadratmeter werden dort verlangt und somit das Dreifache dessen, was im

französischen Durchschnitt angeboten wird.

Im Vergleich dazu fallen die Immobilienpreise in Berlin geradezu günstig aus:

Für 4.940 Euro pro Quadratmeter werden Objekte dort angeboten. Die

Spree-Metropole ist somit rund 1.600 Euro teurer als das Deutschland-Mittel - im

Vergleich zu London und Paris also nur ein moderater Hauptstadtpreisaufschlag.

Die günstigste europäische Hauptstadt im Vergleich ist indes Rom: 2.844 Euro pro

Quadratmeter.

Leistbarkeit: Durchschnittsverdiener bekommen in London und Paris nur 1 Zimmer

mit weniger als 25 Quadratmetern.

Für einen besseren Vergleich der Werte bietet es sich an, das Preisniveau noch

in Relation zum Gehaltsgefüge der jeweiligen Länder zu setzten. Ein

beispielhafter britischer 2-Personen-Haushalt mit einem Einkommen im nationalen

Median kann sich in London gerade einmal 16 Quadratmeter leisten. Im Rest der

Insel sind es immerhin 69 Quadratmeter. Es wird angenommen, dass die Immobile

über eine Laufzeit von 20 Jahren abbezahlt wird und der Haushalt ein Drittel

seines Haushaltseinkommens für die Kredittilgung aufwendet. Unter dieser

Prämisse reicht es für den Beispielhaushalt in Paris auch für nur ein kleines

1-Zimmer-Apartment mit 23 Quadratmetern, in Frankreich insgesamt aber bereits

für 79 Quadratmeter.

In Berlin sieht es schon besser aus: Dort kann sich der exemplarische

2-Personen-Hauhalt schon ein Objekt mit 54 Quadratmetern leisten - das

entspricht in etwa der Fläche einer 2-Zimmer-Wohnung. Im gesamtdeutschen Schnitt

kann sich dieser Haushalt bereits 80 Quadratmeter Wohnfläche leisten.

Am geräumigsten können Immobilienkäufer in Italien und Belgien wohnen: In Rom

reichen zwei Einkommen im nationalen Schnitt für 69 Quadratmeter, in Rest des

Landes für 116 Quadratmeter. In Belgien ist das Lohnniveau im europäischen

Vergleich hoch: Daher kann sich ein 2-Personen-Haushalt mit durchschnittlichen

Einkommen in Brüssel 89 Quadratmeter leisten. Im Belgien insgesamt sind es gar

geräumige 136 Quadratmeter - der höchste Wert der Analyse.

Ausführliche Ergebnistabellen stehen hier zum Download bereit. (https://content.

cdn.immowelt.com/iw_group/Redaktion/Pressemitteilungen/2022/2022_04_26_Tabellen_

EU-Preise.pdf)

Eine Infografik kann hier heruntergeladen werden. (https://content.cdn.immowelt.

com/iw_group/Redaktion/Pressemitteilungen/2022/2022_04_26_Grafik_EU-Preise.pdf)

Berechnungsgrundlage:

Preise und Preisentwicklung in den untersuchten Ländern:

- Frankreich, Deutschland, Belgien und deren Hauptstädte: Preise und

Immobilienpreisindex meilleurs agents am 1. April 2022.

- Spanien, Italien, Portugal und ihre Hauptstädte: Preise und

Immobilienpreisindex Idéalista am 1. April 2022.

- Vereinigtes Königreich: Zoopla-Preise am 1. September 2021.

- London: Zoopla-Preise am 1. Januar 2022.

Medianeinkommen nach Ländern: Institut national de la statistique et des études

économiques (INSEE), Paris 2019: Verfügbares Einkommen eines Haushalts, der aus

zwei erwerbstätigen Erwachsenen besteht. Die Kaufkraft für Immobilien wird

anhand des durchschnittlichen Quadratmeterpreises und der Kreditfähigkeit eines

Haushalts mit zwei Personen berechnet. Erwachsenen mit Medianeinkommen in den

untersuchten Ländern (INSEE). Die Kreditfähigkeit entspricht einer

Kreditaufnahme für Immobilien über 20 Jahre zu einem durchschnittlichen Zinssatz

für diese Laufzeit (EZB) und einer Tilgungsrate von 33 Prozent des verfügbaren

Einkommens.

Pressekontakt:

immowelt GmbH

Nordostpark 3-5

90411 Nürnberg

Barbara Schmid

+49 (0)911/520 25-808

mailto:presse@immowelt.de

http://www.twitter.com/immowelt

http://www.facebook.com/immowelt

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/5205453

OTS: immowelt