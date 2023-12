OTS: immowelt / Landsitz für 30 Millionen und Luxus-Loft für 16 Millionen: ...

Landsitz für 30 Millionen und Luxus-Loft für 16 Millionen: Das waren

die teuersten Immobilien 2023

Nürnberg (ots) - Ein immowelt Ranking der 10 teuersten Häuser und der 10

hochpreisigsten Wohnungen in Deutschland zeigt:

- Teuerstes Haus: Ein Anwesen am Simssee in Oberbayern für 29,5 Millionen Euro;

Spitzenpreise von über 20 Millionen Euro auch für Stadtvillen in Hamburg

- Teuerste Wohnung: Ein Fabrik-Loft in Berlin für 15,9 Millionen Euro; dahinter

folgen zahlreiche Luxuswohnungen in München für achtstellige Summen

Im zurückliegenden Jahr sind die Immobilienpreise erstmals wieder gesunken. Das

Luxus-Segment scheint davon aber nahezu unberührt zu sein, denn die Preise

erreichten auch in diesem Jahr schwindelerregende Höhen. Im Jahr 2023 wurde das

teuerste Haus für knapp 30 Millionen Euro angeboten, für die exklusivste Wohnung

mussten knapp 16 Millionen Euro bezahlt werden. Das zeigt ein immowelt Ranking

der jeweils 10 kostspieligsten Häuser und Wohnungen, die zwischen Januar und

November 2023 auf immowelt.de inseriert wurden. Während die Rangliste der

hochpreisigsten Häuser eine Mischung aus Stadtvillen in den Metropolen und

Luxusanwesen am Land ist, bestimmen im Wohnungs-Ranking noble Lofts und

Penthäuser aus Berlin, München und Hamburg die Top 10.

Teuerstes Haus: 29,5 Millionen Euro für ein Anwesen in Oberbayern

Den Spitzenplatz in der Rangliste der teuersten Häuser 2023 belegt ein Anwesen

für 29,5 Millionen am Simssee in Oberbayern. Der Landsitz im Voralpenland in der

Nähe von Rosenheim verfügt über 26 Zimmer, die auf einer Wohnfläche von über

1.100 Quadratmeter verteilt sind. Neben der herrschaftlichen Villa erhalten

Käufer auch ein rund 10 Hektar (über 100.000 Quadratmeter) großes Grundstück,

das einen großen Teil des Kaufpreises ausmachen dürfte.

Auf den nächsten Plätzen der Rangliste folgen zwei Stadtvillen, die zwar auf

deutlich kleineren Grundstücken stehen, dafür aber durch die Lage inmitten der

Metropolen überzeugen und preislich nur knapp darunter liegen. Für 28,5

Millionen Euro konnten Interessenten eine Stadtvilla in Hamburg Uhlenhorst

erwerben, die neben einem weitläufigen Garten auch durch 19 Zimmer und eine

Wohnfläche von 950 Quadratmeter besticht. Das Grundstück beläuft sich auf 1.130

Quadratmeter. Ähnlich Eckdaten weist auch eine Stadtvilla in Hamburg Eimsbüttel

(Platz 3) auf, die mit einem Kaufpreis von 27,9 Millionen Euro gelistet war. Mit

großem Abstand dahinter folgt eine Design-Villa für 15 Millionen Euro mit einer

Wohnfläche von 516 Quadratmetern in Grünwald vor den Toren Münchens, die 2019

errichtet wurde. Auch Stadtvillen in Berlin Mitte für 13,5 Millionen Euro (Platz

6) und München Bogenhausen für 12,9 Millionen Euro (Platz 8) wurden 2023 teuer

gehandelt. Neben den Metropolen hat es auch ein Anwesen innerhalb Heidelbergs

für 12 Millionen Euro (Platz 10) in die Top 10 geschafft.

Nicht nur die Metropolen sind ein teures Pflaster für Immobilienkäufer, auch

Sylt zählt zu den exklusivsten Wohnorten Deutschlands. Aufgrund der großen

Attraktivität als Urlaubsregion und des begrenzten Platzes sind die

Quadratmeterpreise dort am höchsten. Demzufolge befinden sich auch zwei

Reethäuser unter den teuersten Immobilien: ein Neubau für 14,4 Millionen Euro in

Keitum (Platz 5) und ein neuwertiges Haus für 12,75 Millionen Euro in

Wenningstedt-Braderup (Platz 9). Komplettiert werden die Top 10 von einem 14

Hektar großen Luxusanwesen vor den Toren Düsseldorfs für 13,5 Millionen Euro

(Platz 6).

Knapp 16 Millionen Euro für ein Berliner Loft

Im Gegensatz zu den teuersten Häusern befinden sich die kostspieligsten

Wohnungen ausschließlich in den größten beziehungsweise teuersten Städten. Ganz

vorne im Ranking steht ein luxuriöses Apartment im Szeneviertel Prenzlauer Berg.

Für 15,9 Millionen Euro konnten finanzkräftige Käufer ein saniertes Loft in

einem unter Denkmalschutz stehenden Fabrikgebäude in der Nähe zum Volkspark

Friedrichshain erwerben. Dafür erhielten sie 9 Zimmer, eine Wohnfläche von 546

Quadratmeter sowie eine große Dachterrasse. Auf Platz 2 folgt ein

Design-Penthouse in München mit 378 Quadratmeter Wohnfläche und

Panorama-Rooftop, das für 10,89 Millionen Euro auf immowelt.de angeboten wurde.

Preislich knapp dahinter befindet sich im Ranking ein 433 Quadratmeter großes

Penthouse in Hamburg an der Außenalster für 10,5 Millionen Euro.

Besonders die deutsche Hauptstadt ist oft im Ranking vertreten. Neben der

teuersten Wohnung zählen drei weitere Luxuswohnungen zu den Top 10, alle

befinden sich im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf: zwei Neubauwohnungen für 9,6

Millionen Euro (Platz 4) und 7,2 Millionen Euro (Platz 7) sowie ein exklusives

Apartment in einem sanierten Jugendstilgebäude für 7,0 Millionen Euro (Platz 9).

Auch zwei weitere Wohnungen aus München befinden sich in der Rangliste: Ein Loft

in Altstadt-Lehel für 7,6 Millionen Euro (Platz 6) und eine Dachgeschosswohnung

in einem sanierten Jugendstilgebäude direkt am Englischen Garten für 6,9

Millionen Euro (Platz 10).

Komplettiert wird das Ranking von einer 8,0 Millionen teuren 10-Zimmer-Wohnungen

im Zentrum Frankfurts (Platz 5) und von einem Loft in der Nähe der Düsseldorfer

Altstadt für einen Kaufpreis von 7,0 Millionen Euro.

Detaillierte Ranglisten der teuersten Immobilien stehen hier zum Download

bereit. (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitte

ilungen/2023/2023_12_14_Tabellen_Teuerste_Immobilien_Kauf.pdf)

Berechnungsgrundlage:

Datenbasis waren Angebote, die zwischen Januar und November 2023 auf immowelt.de

inseriert wurden. Dabei wurden ausschließlich Angebote berücksichtigt, die

vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine

Abschlusspreise.

Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem

Pressebereich unter presse.immowelt.de

(http://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt).

Über immowelt:

immowelt ist Teil der AVIV Group, eines der größten digitalen

Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu

digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie

möglich zu gestalten. Die Basis hierfür bieten die reichweitenstarken immowelt

Portale, die zu den führenden Immobilienplattformen in Deutschland und

Österreich gehören und schon heute Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende

erfolgreich zusammenbringen. immowelt unterstützt mit datengestützten Services

die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer

Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank

jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so

das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis,

Immobilieneigentümer und Käufer.

Neben immowelt gehören weitere führende Immobilien-Onlinemarktplätze in

Frankreich, Belgien und Israel zur AVIV Group, die Teil der Axel Springer SE

ist.

Pressekontakt:

immowelt GmbH

Nordostpark 3-5

90411 Nürnberg

Barbara Schmid

+49 (0)911/520 25-808

mailto:presse@immowelt.de

http://www.twitter.com/immowelt

http://www.facebook.com/immowelt

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/5671920

OTS: immowelt