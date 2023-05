OTS: Incyte Biosciences Germany GmbH / Incyte: Zulassung der ...

Incyte: Zulassung der Ruxolitinib-Creme (Opzelura® ) zur Behandlung

von Vitiligo

WILMINGTON, Del. (ots) - Incyte gibt die Zulassung der Europäischen Kommission

für Opzelura ® (Ruxolitinib-Creme) zur Behandlung von nichtsegmentaler Vitiligo

mit Beteiligung des Gesichts bei Erwachsenen und Jugendlichen bekannt

- Opzelura® (Ruxolitinib-Creme) ist die erste in der Europäischen Union (EU)

zugelassene Behandlung zur Repigmentierung bei nichtsegmentaler Vitiligo

(Weißfleckenkrankheit)

- Die zulassungsrelevanten Phase-III-Daten zeigen, dass die Behandlung mit

Opzelura® zu einer verbesserten Repigmentierung im Gesicht und am gesamten

Körper führte, die auch bei längerer Behandlungsdauer anhielt und weiter

zunahm

Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission eine

Marktzulassung für Opzelura® (Ruxolitinib-Creme) 15mg/g für die Behandlung von

nichtsegmentaler Vitiligo mit Beteiligung des Gesichts bei Erwachsenen und

Jugendlichen ab 12 Jahren erteilt hat. Opzelura® ist die erste und einzige in

der Europäischen Union (EU) zugelassene Behandlung zur Repigmentierung bei

geeigneten Patienten mit nichtsegmentaler Vitiligo, einer chronischen

Autoimmunerkrankung, die sich durch eine Depigmentierung der Haut und eine

eingeschränkte Lebensqualität auszeichnet.

Die Entscheidung der Europäischen Kommission folgt auf die positive

Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen

Arzneimittel-Agentur Anfang des Jahres und gilt für alle 27 Mitgliedstaaten der

Europäischen Union sowie Island, Norwegen und Liechtenstein.

"Die Zulassung von Opzelura® durch die Europäische Kommission stellt einen

bedeutenden Fortschritt für Menschen mit nichtsegmentaler Vitiligo unter

Gesichtsbeteiligung dar, für die es bisher keine zugelassene medizinische

Behandlung zur Repigmentierung gab", sagte Hervé Hoppenot, Chief Executive

Officer von Incyte. "Diese Zulassung wäre nicht möglich gewesen ohne die

Unterstützung der Vitiligo-Patienten und der Ärzteschaft sowie die Bemühungen

unserer Forschungs- und Entwicklungsteams. Wir werden nun in den einzelnen

Ländern Europas daran arbeiten, diese lang erwartete Therapie für Patienten, die

ihre Weißfleckenerkrankung behandeln wollen, verfügbar zu machen."

Die Entscheidung der Europäischen Kommission stützt sich auf Daten aus zwei

zulassungsrelevanten klinischen Studien der Phase III (TRuE-V1 [

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04052425 ] und TRuE-V2 [

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04057573 ]), die Wirksamkeit und

Sicherheit von Opzelura® im Vergleich zu einem Vehikel (wirkstofffreie Creme)

bei mehr als 600 Patienten mit nichtsegmentaler Vitiligo im Alter von 12 Jahren

und älter untersuchten. Die Ergebnisse des TRuE-V-Programms zeigten, dass die

Behandlung mit Opzelura® im Vergleich zum Vehikel zu signifikanten

Verbesserungen der Repigmentierung im Gesicht und am gesamten Körper führte.

Dies zeigte sich an der Anzahl der Patienten, welche die Endpunkte des Vitiligo

Area Scoring Index im Gesicht (F-VASI) und am gesamten Körper (T-VASI) in Woche

24 im Vergleich zum Vehikel erreichten, sowie in der offenen Extensionsphase in

Woche 52[1].

Die in beiden Studien übereinstimmenden Ergebnisse in Woche 24 zeigten, dass

29,8 % bzw. 30,9 % der mit Opzelura® behandelten Patienten den primären

Endpunkt, eine >=75%ige Verbesserung des Vitiligo Area Scoring Index im Gesicht

(F-VASI75), erreichten, verglichen mit 7,4 % bzw. 11,4 % der mit dem Vehikel

behandelten Patienten in TRuE-V1 und TRuE-V2. In Woche 52 erzielte etwa die

Hälfte der mit Opzelura® behandelten Patienten einen F-VASI75[1].

Darüber hinaus erreichten in Woche 24 mehr als 15% der mit Opzelura® behandelten

Patienten eine >=90%ige Verbesserung des F-VASI (F-VASI90) gegenüber dem

Ausgangswert, verglichen mit etwa 2% der mit dem Vehikel behandelten Patienten.

In Woche 52 erreichte etwa ein Drittel der mit Opzelura® behandelten Patienten

einen F-VASI90.

Es gab keine schwerwiegenden behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse im

Zusammenhang mit der Ruxolitinib-Creme und die häufigste unerwünschte Reaktion

war Akne an der Applikationsstelle[1].

Die Phase-III-Daten, welche die Entscheidung der Europäischen Kommission

stützen, wurden auch in The New England Journal of Medicine veröffentlicht (http

s://investor.incyte.com/news-releases/news-release-details/pivotal-phase-3-data-

showing-significant-improvements-facial-and).

"Die Zulassung von Opzelura® ist eine erfreuliche Nachricht für Dermatologen und

für diese Therapie in Frage kommende Patienten in Europa, die in vielen Fällen

mit Herausforderungen bei der Behandlung von Vitiligo zu kämpfen haben ", sagte

Prof. Dr. Markus Böhm, Abteilung für Dermatologie, Universität Münster

Deutschland. "TRuE-V ist das erste groß angelegte klinische Studienprogramm für

Vitiligo. Die Ergebnisse zeigen die klinisch bedeutsamen Verbesserungen bei der

Repigmentierung im Gesicht und am ganzen Körper, die mit Opzelura® beobachtet

wurden sowie das Potenzial, den Behandlungserfolg für die Patienten weiter zu

optimieren."

Vitiligo ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die durch eine Depigmentierung

der Haut gekennzeichnet ist und durch die fortschreitende Zerstörung von

pigmentproduzierenden Zellen, den Melanozyten, zu einem fleckigen Verlust der

Hautfarbe führt. Es wird angenommen, dass durch eine Überaktivität des

JAK-Signalwegs Entzündungsprozesse gefördert werden, die wiederum an der

Entstehung und dem Fortschreiten der Vitiligo beteiligt sind. In der

Europäischen Union, den EWR-Ländern und dem Vereinigten Königreich wird die

Häufigkeit der diagnostizierten Vitiligo auf 1,5 Millionen Patienten

geschätzt[2],[3], wobei etwa 8 von 10 Patienten an nichtsegmentaler Vitiligo

leiden[4] und eine Untergruppe davon im Gesicht betroffen ist und nach einer

Behandlung sucht. Vitiligo kann in jedem Alter auftreten, obwohl bei vielen

Patienten mit Vitiligo die ersten Symptome vor dem 30. Lebensjahr auftreten[5].

"Vitiligo ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die sich auf viele Aspekte

des Lebens eines Menschen auswirkt", sagte Jean-Marie Meurant, Vice-President

des Vitiligo International Patient Organizations Committee (VIPOC). "Neue

Therapieoptionen sind wichtig für die Ärzteschaft, denn sie geben Menschen mit

Vitiligo etwas, worauf sie schon lange gehofft haben: die Möglichkeit, ihre

Krankheit zu behandeln."

Über Opzelura ® (Ruxolitinib-Creme) 15mg/g

Opzelura®, eine neuartige Cremeformulierung des selektiven JAK1/JAK2-Inhibitors

Ruxolitinib von Incyte, ist der erste und einzige in der Europäischen Union (EU)

zugelassene topische JAK-Inhibitor, der für die Behandlung von nichtsegmentaler

Vitiligo mit Beteiligung des Gesichts bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12

Jahren indiziert ist.

Bei Patienten mit nichtsegmentaler Vitiligo und Beteiligung des Gesichts ist

Opzelura® für die topische Anwendung zweimal täglich auf den depigmentierten

Hautarealen bis zu maximal 10% der Körperoberfläche zugelassen. Eine

zufriedenstellende Repigmentierung kann eine Behandlung mit Opzelura® über mehr

als 24 Wochen erfordern.

Opzelura® ist in den USA für die topische Behandlung von nichtsegmentaler

Vitiligo bei Patienten ab 12 Jahren und für die topische kurzzeitige und

nicht-kontinuierliche chronische Behandlung von leichter bis mittelschwerer

atopischer Dermatitis (AD) bei nicht immungeschwächten Patienten ab 12 Jahren

zugelassen, deren Krankheit mit topischen verschreibungspflichtigen Therapien

nicht ausreichend behandelt werden kann, oder wenn diese Therapien nicht ratsam

sind.

Incyte hat die weltweiten Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von

Opzelura®. Im April 2022 schloss Incyte eine strategische Allianz mit Maruho

Co., Ltd. für die Entwicklung, Herstellung und exklusive Vermarktung von

Ruxolitinib-Creme zur Behandlung von Autoimmun- und entzündlichen

Dermatologie-Indikationen in Japan.

Opzelura® ist eine Marke von Incyte.

Über Incyte Dermatologie

Die wissenschaftlich orientierte Ausrichtung von Incyte sowie die Expertise in

der Immunologie bilden das Fundament des Unternehmens. Heute können wir auf

Basis dieses Fundaments innovative dermatologische Behandlungen erforschen und

entwickeln und so Patienten dringend benötigte Lösungen anbieten.

Unsere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in der Dermatologie

konzentrieren sich zunächst auf die optimale Nutzung unseres Wissens über den

JAK-STAT-Signalweg. Wir untersuchen das Potenzial der JAK-Inhibition für eine

Reihe von immunvermittelten dermatologischen Erkrankungen mit hohem ungedecktem

medizinischem Bedarf, darunter atopische Dermatitis, Vitiligo, Lichen planus,

Lichen sclerosus und Prurigo nodularis.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie den Dermatologie-Bereich

(https://www.incyte.com/what-we-do/dermatology) auf Incyte.com

(https://www.incyte.com/).

Über Incyte

Incyte ist ein global agierendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in

Wilmington, Delaware. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Suche nach

Lösungen für schwerwiegende Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem

Bedarf durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von firmeneigenen

Therapeutika. Für weitere Informationen über Incyte besuchen Sie bitte

Incyte.com und folgen Sie @Incyte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von den hier aufgeführten historischen Informationen enthalten die in

dieser Pressemitteilung dargelegten Sachverhalte, einschließlich Aussagen

darüber, ob und wann Opzelura® eine erfolgreiche Behandlungsoption für Patienten

mit Vitiligo sein wird, Vorhersagen, Schätzungen und andere zukunftsbezogene

Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des

Unternehmens und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich

unvorhergesehener Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit folgenden

Situationen: unerwartete Verzögerungen; weitere Forschung und Entwicklung sowie

Ergebnisse klinischer Studien, die möglicherweise erfolglos oder unzureichend

sind, um die geltenden behördlichen Standards zu erfüllen oder eine weitere

Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von

Probanden in klinische Studien aufzunehmen sowie die Fähigkeit, Probanden in

Übereinstimmung mit den geplanten Zeitplänen aufzunehmen; die Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie und Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auf die klinischen

Studien, die Lieferkette und weitere Drittanbieter sowie die Entwicklungs- und

Forschungsaktivitäten des Unternehmens; Bestimmungen der Europäischen Kommission

und anderer Aufsichtsbehörden; die Abhängigkeit des Unternehmens von seinen

Beziehungen zu seinen Kooperationspartnern; die Wirksamkeit oder Sicherheit der

Produkte des Unternehmens und der Produkte der Kooperationspartner des

Unternehmens; die Akzeptanz der Produkte des Unternehmens und der Produkte der

Kooperationspartner des Unternehmens auf dem Markt; der Wettbewerb auf dem

Markt; die Anforderungen an Verkauf, Marketing, Herstellung und Vertrieb; und

andere Risiken, die regelmäßig in

den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Berichten des Unternehmens,

einschließlich des Jahresberichts für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr,

beschrieben werden.

Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

[1] Opzelura® (Ruxolitinib) Creme 15mg/g. Fachinformation (SmPC)

(https://www.incyte.com/pdf/ema-combined-h5843-en.pdf). Incyte; April 2023.

[2] Mohr N, et al. Epidemiology of Vitiligo - A Dual Population-Based Approach.

Clinical Epidemiology. 26. May 2021; 13:373-382.

[3] Bibeau K, et al. Vitiligo prevalence and quality of life among adults in

Europe, Japan and the USA. Journal of the European Academy of Dermatology and

Venerology. 2022; V36(10), P 1831-1844.

[4] Gandhi K, et al. Prevalence of Vitiligo Among Adults in the United States.

JAMA Dermatol. 1. Jan. 2022;158(1):43-50.

[5] Frisoli M, et al. Vitiligo: mechanisms of pathogenesis and treatment.

Annual. Review of Immunology. 2020; 38(1):621-648.

Pressekontakt:

Benedikta Springer

Account Director

DP-Medsystems AG

+49 89 7167231-10

mailto:benedikta.springer@dpmed.de

und

Martina Gernet

Director, Public Affairs

Incyte Biosciences Germany GmbH

+49 151 158 118 31

mailto:MGernet@incyte.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169815/5510031

OTS: Incyte Biosciences Germany GmbH