OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA) / Agrarchemie: Leichtes Wachstum auf ...
Agrarchemie: Leichtes Wachstum auf dem Pflanzenschutzmarkt,
Düngemittelmarkt erholt sich / Heute Jahrespressekonferenz des
Industrieverbands Agrar
Frankfurt/Main (ots) - Der Nettoinlandsumsatz (NIU) mit Pflanzenschutzmitteln in
Deutschland belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 1,273 Milliarden Euro. Das
bedeutet gegenüber dem Vorjahr (1,220 Mrd. Euro) ein Plus von 4,3 Prozent im
Direktgeschäft zwischen der im Industrieverband Agrar e. V. (IVA) organisierten
Industrie und dem Pflanzenschutzgroßhandel. Auf dem Düngemittelmarkt wuchs die
Absatzmenge des wichtigsten Nährstoffs Stickstoff in der Düngesaison 2024/25 um
3,8 Prozent auf 1,137 Millionen Tonnen Stickstoffdünger (2023/24: 1,095 Mio.
Tonnen).
Mehr Zahlen und Hintergründe präsentiert der IVA heute (28. April) im Rahmen
seiner Jahrespressekonferenz um 11 Uhr (>> Anmeldung:
https://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-28-april-2026 ).
Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller
von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47
Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz,
Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.
Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne
Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle
Privatanwendung.
Pressekontakt:
Industrieverband Agrar e. V., Pressestelle
Martin May
Tel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692
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