OTS: Industrieverband SPECTARIS / Analytica 2026: Deutsche Analysen- und ...

Analytica 2026: Deutsche Analysen- und Laborindustrie blickt

vorsichtig optimistisch auf das aktuelle Jahr

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Berlin/München (ots) -

- Analysen-, Bio und Labortechnik 2025 leicht rückläufig, Export stabil

- Umsatz bei 11,2 Mrd. Euro, Exportquote rund 54 %

- Neuer Trendreport zeigt Übersicht über Märkte-, Entwicklungen und Potenziale

Zur Weltleitmesse analytica, die vom 24. bis 27. März 2026 in München

stattfindet, präsentiert sich die deutsche Industrie für Analysen-, Bio- und

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Labortechnik (ABL) weiterhin robust, auch wenn das Marktumfeld zuletzt

herausfordernd war. Nach Angaben des Deutschen Industrieverbandes SPECTARIS war

das Geschäftsjahr 2025 leicht rückläufig.

Die rund 330 deutschen Hersteller der Branche erwirtschafteten zuletzt einen

Umsatz von rund 11,2 Milliarden Euro (-0,6 %). Während der Inlandsumsatz auf

etwa 5,1 Milliarden Euro zurückging (-1,6 %), entwickelte sich das

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Auslandsgeschäft mit rund 6,1 Milliarden Euro stabil (+0,2 %). Zwar stiegen die

deutschen Exporte in EU-Länder in den ersten drei Quartalen 2025 um mehr als 5 %

an. Jedoch gingen die Ausfuhren in die beiden wichtigsten Zielländer der Branche

- die USA und China - um 10 % bzw. 6 % gegenüber dem Vorjahr zurück.

Die Internationalisierung hat in den vergangenen Jahren stark zum Erfolg der

Unternehmen beigetragen: Mehr als die Hälfte der Produktion (Exportquote rund 54

%) wird im Ausland abgesetzt. Insgesamt beschäftigt die Branche rund 52.500

Mitarbeitende.

"Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds zeigt sich unsere Branche weiterhin

robust. Analysen-, Bio- und Labortechnik ist eine unverzichtbare Grundlage für

Innovationen in Life Sciences, Umweltanalytik und vielen weiteren

Zukunftsfeldern. Die analytica macht diese Innovationskraft der Branche

eindrucksvoll sichtbar", sagt Mathis Kuchejda, Vorsitzender der Analysen-, Bio-

und Labortechnik bei SPECTARIS.

Für 2026 erwarten die Unternehmen mehrheitlich wieder steigende Umsätze in der

Größenordnung von etwa drei bis vier Prozent. Gleichzeitig bleibt die Prognose

mit Unsicherheiten verbunden. Insbesondere die möglichen wirtschaftlichen

Auswirkungen des aktuellen Konflikts im Nahen Osten - einschließlich des

Iran-Konflikts - lassen sich derzeit nur schwer abschätzen.

Langfristig bleiben die Perspektiven der Branche positiv und der Weltmarkt für

die Industrie wächst weiter. Experten erwarten für die kommenden Jahre ein

Wachstum in der Größenordnung von etwa fünf Prozent pro Jahr. Treiber dieser

Entwicklung sind neben Automatisierung und Robotik unter anderem steigende

Investitionen in Life Sciences, Pharmaforschung, Umweltanalytik sowie in moderne

Laborinfrastruktur.

Die analytica, die vom 24. bis 27. März 2026 in München stattfindet, gilt als

weltweit wichtigste Plattform der Branche. Mehr als 1.000 Aussteller

präsentieren dort Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von

Analysesystemen über Biotechnologie bis hin zu digitalisierten und

automatisierten Laboren.

Mit dem heute erscheinenden " Trendreport Analysen-, Bio- und Labortechnik

2026/2027

(https://www.spectaris.de/fileadmin/user_upload/Trend_Report_2026_27.pdf) "

liefert SPECTARIS zudem eine Übersicht über die wichtigsten Märkte,

Entwicklungen und Potenziale der Branche und ein umfassendes Portrait der

deutschen Analysen-, Bio- und Labortechnik.

SPECTARIS ist der Deutsche Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und

Medizintechnik mit Sitz in Berlin. Der Verband vertritt rund 400 überwiegend

exportorientierte, mittelständisch geprägte deutsche Unternehmen. Die

vertretenen Branchen - Consumer Optics (Augenoptik, Fernoptik, Fototechnik),

Photonik, Medizintechnik sowie Analysen-, Bio- und Labortechnik - erzielten im

Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von 91 Milliarden Euro und beschäftigten rund

360.000 Menschen. Eine Studie

(https://www.spectaris.de/verband/themen/zukunftsbranchen) der

FutureManagementGroup zählt diese Felder zu den zehn chancenreichsten

Zukunftsbranchen.

Pressekontakt:

Christof Weingärtner

Leiter Kommunikation / Pressesprecher

SPECTARIS. Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und

Medizintechnik e. V.

Postanschrift: Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin

Besucheradresse: Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin

T: +49 (0)30 41 40 21-66

weingaertner@spectaris.de | www.spectaris.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/81954/6242151

OTS: Industrieverband SPECTARIS