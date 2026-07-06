OTS: Infineon Technologies AG / Entscheidung der US International Trade ...

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Entscheidung der US International Trade Commission bestätigt,

patentverletzende GaN-Produkte von Innoscience vom US-Markt verbannt

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München (ots) - Mit dem Ablauf der 60-tägigen Überprüfungsfrist durch den

US-Präsidenten wird die am 7. Mai 2026 von der Full Commission der US

International Trade Commission (US ITC) erlassene Final Determination bestätigt.

Damit steht fest, dass Innoscience ein Infineon-Patent im Bereich der

GaN-Technologie verletzt. Patentverletzende GaN-Produkte dürfen daher von

Innoscience weder in die USA eingeführt noch in den USA zum Kauf angeboten

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werden.

"Diese Entscheidung unterstreicht einmal mehr die Stärke des geistigen Eigentums

von Infineon. Sie bekräftigt unser Engagement, das Patentportfolio von Infineon

aktiv zu schützen und fairen Wettbewerb in der Branche zu wahren", sagt Johannes

Schoiswohl, Senior Vice President und Leiter der GaN Systems Business Line bei

Infineon. "Mit unserer branchenführenden 300-Millimeter-GaN-Fertigung sind wir

einzigartig positioniert, um Innovationen zu skalieren. So können wir

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Leistungs-, Qualitäts- und Kostenvorteile liefern, die unsere Kunden benötigen,

um Dekarbonisierung und Digitalisierung weiter voranzutreiben."

Diese finale Entscheidung der US ITC fügt sich in eine ganze Reihe von

Gerichtsentscheidungen zugunsten von Infineon in Bezug auf das

GaN-Patentportfolio des Unternehmens ein. In Rechtsstreitigkeiten in Deutschland

hatte das Landgericht München I bereits im August 2025, im Juni 2026 und Anfang

Juli 2026 festgestellt, dass Innoscience drei Patente und ein Gebrauchsmuster

von Infineon verletzt. Die Urteile des deutschen Gerichts untersagen Innoscience

den Import, den Verkauf und die Vermarktung patentverletzender Produkte in

Deutschland. Darüber hinaus hat das Gericht Innoscience zur Zahlung von

Schadensersatz an Infineon verurteilt.

GaN spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und

energieeffizienter Stromversorgungssysteme für eine Vielzahl von Anwendungen,

darunter Technologien für erneuerbare Energien, Rechenzentren,

Industrieautomatisierung und Elektrofahrzeuge.

Infineon baut kontinuierlich seine Position als führender Integrated Device

Manufacturer (IDM) im GaN-Markt aus. Das Unternehmen verfügt über das

branchenweit breiteste Patent-Portfolio. Es umfasst rund 450 GaN-Patentfamilien.

Infineon setzt sich für die Förderung von Innovationen ein und treibt die

Entwicklung von Halbleitertechnologien konstant voran, um die drängendsten

Herausforderungen der Welt - von der Dekarbonisierung bis zur digitalen

Transformation - zu bewältigen.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von

Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit

seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und

Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte

(Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen

Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol

"IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol

"IFNNY" notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter http://www.infineon.com/presse

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Pressekontakt:

Felix Sparkuhle, mailto:felix.sparkuhle@infineon.com, +49 89 234 38991

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17888/6309388

OTS: Infineon Technologies AG

ISIN: DE0006231004