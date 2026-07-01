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OTS: Infineon Technologies AG / Impuls für Deutschland, Europa und die Welt: ...

02.07.26 15:14 Uhr
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Impuls für Deutschland, Europa und die Welt: Infineon eröffnet in

Dresden die weltweit größte Fabrik für Leistungshalbleiter und Analog/

Mixed-Signal-Technologien (FOTO)

Dresden (ots) - - Investition im Umfang von 5 Milliarden Euro zur Stärkung der

Fertigungsbasis für hochmoderne Leistungshalbleiter

- Schaffung von 1.000 Arbeitsplätzen in der sogenannten "Smart Power Fab"

- Infineon-Chips ermöglichen energieeffiziente Lösungen für Automotive- und

Industrieanwendungen wie Stromversorgung von KI-Rechenzentren, erneuerbare

Energien, Stromnetze und software-definierte Fahrzeuge

- Hochlauf der Kapazitäten im doppelten Tempo möglich, um Marktchancen effektiv

und flexibel zu nutzen

Die Infineon Technologies AG hat mehrere Monate vor dem Zeitplan die Smart Power

Fab in Dresden eröffnet. Das neue Werk ist mit einem Investitionsvolumen von

fünf Milliarden Euro die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Infineon

und eines der größten Investitionsprojekte in Deutschland. Es schafft 1.000

neue, direkte Arbeitsplätze. Mit der neuen Fabrik verdoppelt Infineon seine

Produktionskapazitäten am Standort Dresden und schafft damit die weltweit größte

Fabrik für intelligente Leistungshalbleiter und Analog/

Mixed-Signal-Technologien.

"Wir eröffnen unser neues Werk genau zur richtigen Zeit", sagt Jochen Hanebeck,

Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. "Mit der Smart Power Fab

schaffen wir dringend benötigte Kapazitäten für Schlüsseltechnologien der

Zukunft - von der Energieversorgung von KI-Rechenzentren über

software-definierte Fahrzeuge bis hin zu erneuerbaren Energien. Infineon setzt

damit einen wichtigen Impuls, um die globale KI-Revolution zu ermöglichen und

Lieferketten in kritischen Industrien abzusichern. Wir festigen mit diesem

Schritt unsere globale Spitzenposition als führender Hersteller von

Leistungshalbleitern und Analog/ Mixed-Signal-Technologien."

"Die neue Smart Power Fab von Infineon ist ein starkes Signal für den

Industriestandort Deutschland und Europa", sagt Bundeskanzler Friedrich Merz.

"Die Investition zeigt, dass eine hochmoderne und wettbewerbsfähige

Halbleiterfertigung hierzulande möglich ist. Leistungshalbleiter sind eine

Schlüsseltechnologie für die Energiewende, die Zukunft der Mobilität und unsere

KI-Infrastruktur - und damit von zentraler Bedeutung für unsere wirtschaftliche

Zukunftsfähigkeit. Der Ausbau der Fertigungskapazitäten von Infineon in Dresden

stärkt zugleich unsere technologische Souveränität und die Resilienz wichtiger

Lieferketten in Europa."

"Die Mikroelektronik ist die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Sie ist

die Grundlage für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlichen

Fortschritt", sagt Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates

Sachsen. "Dass Dresden den größten Mikroelektronikcluster Europas beherbergt,

ist ein entscheidender Standortvorteil. Die neue Smart Power Fab von Infineon

stärkt dieses einzigartige Ökosystem und zeigt, dass industrielle Großprojekte

mit den richtigen Rahmenbedingungen sicher und zügig umgesetzt werden können.

Das ist ein starkes Signal für den Industriestandort und die Zukunft der

Mikroelektronik in Europa."

Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung,

sagt: "Was hier in Dresden produziert wird, sichert Arbeitsplätze und

Wertschöpfung in Deutschland, denn die hochmodernen Chips stecken in den

Schlüsseltechnologien wie Elektroautos, Windkraftanlagen oder der

Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Die Smart Power Fab ist ein weiterer

Meilenstein auf dem Weg zu einem digital souveränen Deutschland und zeigt:

Deutschland kann Tempo, Deutschland kann Hightech und Deutschland kann Zukunft."

Abhängig von der Nachfrage kann die Produktion in der neuen Smart Power Fab

doppelt so schnell wie bisher gesteigert werden. Ermöglicht wird dies durch eine

konsequente Digitalisierung. So etwa wurden das Gebäude sowie die optimale

Belegung mit Maschinen mithilfe eines digitalen Zwillings vorgeplant und

optimiert. Die Anlagen- und Prozessfreigabe wird durch den Einsatz von

KI-Algorithmen unterstützt. Darüber hinaus können durch die Verbindung mit dem

Infineon-Werk in Villach im Sinne einer "One Virtual Fab" Prozesse und Produkte

deutlich schneller qualifiziert werden als in der Vergangenheit. Das gesteigerte

Hochlauftempo erlaubt es Infineon, aktuelle Marktchancen - unter anderem im

Bereich der KI - effektiv und flexibel zu nutzen.

Chips aus Dresden werden künftig unter anderem zur effizienten Stromversorgung

von KI-Rechenzentren beitragen. Die Chips kommen auch in weiteren Industrie-

sowie Automotive-Anwendungen zum Einsatz, darunter etwa Wind- und Solaranlagen

sowie software-definierte Fahrzeuge. Ein Beispiel sind intelligente Schalter,

die nicht nur Lasten steuern, sondern auch den Stromfluss überwachen. Das

Zusammenspiel von Leistungshalbleitern und Analog/ Mixed-Signal-Bausteinen macht

besonders energieeffiziente und intelligente Systemlösungen möglich - daher auch

der Name Smart Power Fab.

Infineon Dresden stärkt mit der Erweiterung die bestehende Position als weltweit

führender Standort für Leistungshalbleiter und Analog/ Mixed-Signal-Technologien

und baut darüber hinaus die europäische Führungsrolle des gesamten

Halbleiterclusters "Silicon Saxony" rund um Dresden aus. Infineon schafft mit

der Smart Power Fab insgesamt 1.000 neue Arbeitsplätze in Dresden. Zusätzlich

entstehen positive Effekte für die wirtschaftliche Entwicklung der Region sowie

Arbeitsplätze im Zulieferer-Umfeld und Ökosystem: Studien zufolge schafft ein

Arbeitsplatz im Reinraum sechs weitere Arbeitsplätze im Umfeld. Aktuell arbeiten

bereits mehr als 80.000 Personen im Cluster "Silicon Saxony".

Mit der Smart Power Fab setzt Infineon auch neue Maßstäbe in der nachhaltigen

Fertigung. Moderne Fertigungstechnologien und optimierte Energie- und

Ressourcenprozesse tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und die

Umweltbilanz der Chipproduktion weiter zu verbessern. Die neue Fertigung

verzichtet etwa auf Erdgas und reduziert durch Aufbereitung und den Einsatz

geschlossener Systeme den Wasserverbrauch. Rund 90 Prozent des verwendeten

Wassers sollen zudem wieder dem Kreislauf zugeführt werden und bis zu 45 Prozent

der eingesetzten Energie zurückgewonnen werden.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von

Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit

seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und

Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte

(Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen

Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol

"IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol

"IFNNY" notiert.

Pressekontakt:

Franziska Hofmeister (Headquarters)

+49 89 234 22162

mailto:franziska.hofmeister@infineon.com

Investor Relations:

+49 89 234 26655

mailto:investor.relations@infineon.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17888/6307113

OTS: Infineon Technologies AG

ISIN: DE0006231004

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