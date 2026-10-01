OTS: Infineon Technologies AG / Infineon eröffnet neuen ...

01.10.26 09:08 Uhr

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Infineon eröffnet neuen Backend-Fertigungsstandort in Thailand und

schafft damit resiliente Kapazitäten für künftiges Wachstum (FOTO)

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Bangkok, Thailand (ots) - - Neuer Backend-Fertigungsstandort stärkt und

diversifiziert das globale Produktionsnetzwerk von Infineon weiter

- Strategische Investition stärkt Thailands wachsendes Halbleiter-Ökosystem,

fördert die Ausbildung von Fachkräften und schafft bis zu 1.000

hochqualifizierte Arbeitsplätze

- Der auf schrittweisen Ausbau angelegte Standort in Bangkok kann langfristig zu

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einem der größten Backend-Fertigungsstandorte von Infineon werden

Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) hat gemeinsam mit Anutin

Charnvirakul, Premierminister von Thailand, und Alexander Gorski, Chief

Operations Officer und Mitglied des Vorstands von Infineon, einen neuen

Backend-Fertigungsstandort in Bangkok, Samut Prakan, offiziell eröffnet. Der

Standort stärkt und diversifiziert das globale Produktionsnetzwerk des

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Unternehmens weiter und schafft damit zusätzliche Kapazitäten für künftiges

Wachstum. Mit der strategischen Lage im Herzen Südostasiens hilft der Standort

Infineon, Kunden weltweit flexibel zu bedienen - und das in einer Zeit, in der

Digitalisierung , Elektrifizierung und die Energiewende die langfristige

Nachfrage nach Halbleitern weiter antreiben. Der Standort ist auf weiteres,

zukünftiges Wachstum ausgelegt und kann auf bis zu fünf Module erweitert werden.

Damit hat Bangkok das Potenzial, langfristig zu einem der größten

Backend-Fertigungsstandorte von Infineon zu werden. Mit dem neuen

Backend-Standort in Bangkok ergänzt Infineon den laufenden Ausbau der eigenen

Frontend-Fertigungskapazitäten.

"Die besondere Kombination aus vorteilhafter Lage und Wachstumspotenzial macht

den neuen Standort in Bangkok zu einer wichtigen Ergänzung unseres globalen

Produktionsnetzwerks", sagt Alexander Gorski, Chief Operations Officer und

Mitglied des Vorstands der Infineon Technologies AG. "Wir schaffen einen neuen

Hub im Herzen Südostasiens, umgeben von einem schnell wachsenden Ökosystem und

mit hervorragender Anbindung an die globale Logistik. Damit können wir unser

Produktionsnetzwerk über verschiedene Regionen hinweg weiter diversifizieren und

unseren Kunden resiliente Kapazitäten sowie ein hohes Maß an Flexibilität

bieten. Zugleich ist die Fertigung in Bangkok von Beginn an auf langfristiges

Wachstum ausgelegt: Ausgehend von Modul A kann der Standort auf bis zu fünf

Module erweitert werden. So schaffen wir die Skalierbarkeit, die wir brauchen,

um unsere Kapazitäten künftig flexibel auszubauen."

"Die Eröffnung des neuen Backend-Fertigungsstandorts von Infineon in Bangkok,

Samut Prakan, ist ein starkes Zeichen des Vertrauens in Thailand und in die

Zukunft unseres Halbleiterstandorts", sagt Anutin Charnvirakul, Premierminister

von Thailand. "Mit dieser Investition stärken wir gemeinsam Thailands Rolle in

der globalen Halbleiter-Wertschöpfungskette, fördern den Aufbau von

Zukunftskompetenzen und schaffen hochwertige Arbeitsplätze für die nächste

Generation. Wir begrüßen das langfristige Engagement von Infineon und freuen uns

darauf, diese Partnerschaft weiter zu vertiefen."

Langfristige Investition in Thailands Halbleiter-Ökosystem

Thailand treibt den Aufbau eines starken Halbleiter-Ökosystems im Rahmen seiner

nationalen Technologiestrategie konsequent voran. Mit seiner guten Anbindung

innerhalb Südostasiens, der Nähe zu wichtigen Kundenmärkten und zunehmender

Erfahrung in der Halbleiterfertigung bietet das Land attraktive Voraussetzungen

für fortschrittliche Fertigung und technologiegetriebenes Wachstum. Mit dem

neuen Standort in Bangkok setzt Infineon auf lokales Know-how, etablierte

Partnerschaften und gut ausgebildete Fachkräfte und stärkt zugleich die weitere

Entwicklung des Halbleiterstandorts Thailand.

Am Standort sind derzeit rund 350 Mitarbeitende beschäftigt. Mit dem Hochlauf

des ersten Gebäudes (Modul A) soll die Zahl auf etwa 1.000 Mitarbeitende

steigen. Darüber hinaus engagiert sich Infineon gemeinsam mit Universitäten,

Bildungseinrichtungen und Industriepartnern für die Ausbildung und Entwicklung

von Fachkräften.

Erweiterte Fertigungskompetenzen für komplexe, Halbleiterlösungen

Der Standort Bangkok zeichnet sich durch einen hohen Automatisierungsgrad, ein

skalierbares Anlagenkonzept und eine digitalisierte Fertigungsinfrastruktur aus.

Dadurch ermöglicht er eine effiziente, stabile und qualitativ hochwertige

Produktion in großem Maßstab. Der neu konzipierte Standort baut auf der

Expertise bestehender Backend-Fertigungsstandorte von Infineon auf und bietet

zugleich die notwendige Flexibilität, um auf veränderte Kundenanforderungen,

neue Technologien und erhöhte Produktionsvolumina zu reagieren.

Mit modernen Reinraum-, Montage- und Testkapazitäten sowie einem hohen

Automatisierungsgrad deckt der Standort Bangkok das gesamte Spektrum der

Backend-Fertigung sowie Wafer-Tests ab. Diese Kombination stärkt seine Rolle im

Produktionsnetzwerk von Infineon und ermöglicht anspruchsvolle und zunehmende

komplexere Halbleiterlösungen für Anwendungen in den Bereichen Automotive,

Industrie und Energieinfrastruktur. Damit trägt der Standort unmittelbar zu

Technologien bei, die Elektrifizierung, Energieeffizienz und Digitalisierung

weltweit vorantreiben.

Nachhaltigkeit von Anfang an mitgedacht

Der Standort Bangkok wird vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien

betrieben. Darüber hinaus verfügt er über Systeme zur Wasseraufbereitung und

Nutzung von Regenwasser und ist mit Solarmodulen ausgestattet, die vor Ort Strom

aus erneuerbaren Energien erzeugen. Zusammen unterstützen diese Maßnahmen eine

ressourcenschonende Fertigung und tragen dazu bei, den CO2-Fußabdruck von

Infineon entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu reduzieren.

Weitere Informationen zum neuen Backend-Fertigungsstandort in Bangkok finden Sie

unter: https://www.infineon.com/careers/our-locations/thailand#highlights

Pressebilder finden Sie unter: https://brandportal.infineon.com/file-exchange/li

st/287a46dc81f8ee3793598fc9d8001829

Videomaterial finden Sie unter: https://brandportal.infineon.com/file-exchange/l

ist/614a2724ddb32ff277721f8e913fcf9f

Über das Thailand Board of Investment (BOI)

Das Thailand Board of Investment (BOI) ist eine dem Büro des Premierministers

unterstellte Regierungsbehörde. Seine Aufgabe ist es, wertschöpfende

Investitionen in Thailand durch Förderpakete, Unterstützungsleistungen sowie die

Integration und Vernetzung von Unternehmen zu unterstützen.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von

Halbleiterlösungen für Power Systems und IoT. Mit seinen Produkten und Lösungen

treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen

beschäftigte Ende September 2025 weltweit rund 57.000 Mitarbeitende und erzielte

im Geschäftsjahr 2025 (Ende: 30. September) einen Umsatz von rund 14,7

Milliarden Euro. Infineon ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker-Symbol:

IFX) und in den USA am OTCQX International Over-the-Counter-Markt

(Ticker-Symbol: IFNNY) notiert.

Medienkontakt:

Franziska Hofmeister

Head of Operations Communications

Telefon: +49 89 234 2216

E-Mail: mailto:franziska.hofmeister@infineon.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17888/6362662

OTS: Infineon Technologies AG

ISIN: DE0006231004