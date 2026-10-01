OTS: Infineon Technologies AG / Infineon eröffnet neuen ...
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Infineon eröffnet neuen Backend-Fertigungsstandort in Thailand und
schafft damit resiliente Kapazitäten für künftiges Wachstum (FOTO)
Bangkok, Thailand (ots) - - Neuer Backend-Fertigungsstandort stärkt und
diversifiziert das globale Produktionsnetzwerk von Infineon weiter
- Strategische Investition stärkt Thailands wachsendes Halbleiter-Ökosystem,
fördert die Ausbildung von Fachkräften und schafft bis zu 1.000
hochqualifizierte Arbeitsplätze
- Der auf schrittweisen Ausbau angelegte Standort in Bangkok kann langfristig zu
einem der größten Backend-Fertigungsstandorte von Infineon werden
Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) hat gemeinsam mit Anutin
Charnvirakul, Premierminister von Thailand, und Alexander Gorski, Chief
Operations Officer und Mitglied des Vorstands von Infineon, einen neuen
Backend-Fertigungsstandort in Bangkok, Samut Prakan, offiziell eröffnet. Der
Standort stärkt und diversifiziert das globale Produktionsnetzwerk des
Unternehmens weiter und schafft damit zusätzliche Kapazitäten für künftiges
Wachstum. Mit der strategischen Lage im Herzen Südostasiens hilft der Standort
Infineon, Kunden weltweit flexibel zu bedienen - und das in einer Zeit, in der
Digitalisierung, Elektrifizierung und die Energiewende die langfristige
Nachfrage nach Halbleitern weiter antreiben. Der Standort ist auf weiteres,
zukünftiges Wachstum ausgelegt und kann auf bis zu fünf Module erweitert werden.
Damit hat Bangkok das Potenzial, langfristig zu einem der größten
Backend-Fertigungsstandorte von Infineon zu werden. Mit dem neuen
Backend-Standort in Bangkok ergänzt Infineon den laufenden Ausbau der eigenen
Frontend-Fertigungskapazitäten.
"Die besondere Kombination aus vorteilhafter Lage und Wachstumspotenzial macht
den neuen Standort in Bangkok zu einer wichtigen Ergänzung unseres globalen
Produktionsnetzwerks", sagt Alexander Gorski, Chief Operations Officer und
Mitglied des Vorstands der Infineon Technologies AG. "Wir schaffen einen neuen
Hub im Herzen Südostasiens, umgeben von einem schnell wachsenden Ökosystem und
mit hervorragender Anbindung an die globale Logistik. Damit können wir unser
Produktionsnetzwerk über verschiedene Regionen hinweg weiter diversifizieren und
unseren Kunden resiliente Kapazitäten sowie ein hohes Maß an Flexibilität
bieten. Zugleich ist die Fertigung in Bangkok von Beginn an auf langfristiges
Wachstum ausgelegt: Ausgehend von Modul A kann der Standort auf bis zu fünf
Module erweitert werden. So schaffen wir die Skalierbarkeit, die wir brauchen,
um unsere Kapazitäten künftig flexibel auszubauen."
"Die Eröffnung des neuen Backend-Fertigungsstandorts von Infineon in Bangkok,
Samut Prakan, ist ein starkes Zeichen des Vertrauens in Thailand und in die
Zukunft unseres Halbleiterstandorts", sagt Anutin Charnvirakul, Premierminister
von Thailand. "Mit dieser Investition stärken wir gemeinsam Thailands Rolle in
der globalen Halbleiter-Wertschöpfungskette, fördern den Aufbau von
Zukunftskompetenzen und schaffen hochwertige Arbeitsplätze für die nächste
Generation. Wir begrüßen das langfristige Engagement von Infineon und freuen uns
darauf, diese Partnerschaft weiter zu vertiefen."
Langfristige Investition in Thailands Halbleiter-Ökosystem
Thailand treibt den Aufbau eines starken Halbleiter-Ökosystems im Rahmen seiner
nationalen Technologiestrategie konsequent voran. Mit seiner guten Anbindung
innerhalb Südostasiens, der Nähe zu wichtigen Kundenmärkten und zunehmender
Erfahrung in der Halbleiterfertigung bietet das Land attraktive Voraussetzungen
für fortschrittliche Fertigung und technologiegetriebenes Wachstum. Mit dem
neuen Standort in Bangkok setzt Infineon auf lokales Know-how, etablierte
Partnerschaften und gut ausgebildete Fachkräfte und stärkt zugleich die weitere
Entwicklung des Halbleiterstandorts Thailand.
Am Standort sind derzeit rund 350 Mitarbeitende beschäftigt. Mit dem Hochlauf
des ersten Gebäudes (Modul A) soll die Zahl auf etwa 1.000 Mitarbeitende
steigen. Darüber hinaus engagiert sich Infineon gemeinsam mit Universitäten,
Bildungseinrichtungen und Industriepartnern für die Ausbildung und Entwicklung
von Fachkräften.
Erweiterte Fertigungskompetenzen für komplexe, Halbleiterlösungen
Der Standort Bangkok zeichnet sich durch einen hohen Automatisierungsgrad, ein
skalierbares Anlagenkonzept und eine digitalisierte Fertigungsinfrastruktur aus.
Dadurch ermöglicht er eine effiziente, stabile und qualitativ hochwertige
Produktion in großem Maßstab. Der neu konzipierte Standort baut auf der
Expertise bestehender Backend-Fertigungsstandorte von Infineon auf und bietet
zugleich die notwendige Flexibilität, um auf veränderte Kundenanforderungen,
neue Technologien und erhöhte Produktionsvolumina zu reagieren.
Mit modernen Reinraum-, Montage- und Testkapazitäten sowie einem hohen
Automatisierungsgrad deckt der Standort Bangkok das gesamte Spektrum der
Backend-Fertigung sowie Wafer-Tests ab. Diese Kombination stärkt seine Rolle im
Produktionsnetzwerk von Infineon und ermöglicht anspruchsvolle und zunehmende
komplexere Halbleiterlösungen für Anwendungen in den Bereichen Automotive,
Industrie und Energieinfrastruktur. Damit trägt der Standort unmittelbar zu
Technologien bei, die Elektrifizierung, Energieeffizienz und Digitalisierung
weltweit vorantreiben.
Nachhaltigkeit von Anfang an mitgedacht
Der Standort Bangkok wird vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien
betrieben. Darüber hinaus verfügt er über Systeme zur Wasseraufbereitung und
Nutzung von Regenwasser und ist mit Solarmodulen ausgestattet, die vor Ort Strom
aus erneuerbaren Energien erzeugen. Zusammen unterstützen diese Maßnahmen eine
ressourcenschonende Fertigung und tragen dazu bei, den CO2-Fußabdruck von
Infineon entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu reduzieren.
Weitere Informationen zum neuen Backend-Fertigungsstandort in Bangkok finden Sie
unter: https://www.infineon.com/careers/our-locations/thailand#highlights
Pressebilder finden Sie unter: https://brandportal.infineon.com/file-exchange/li
st/287a46dc81f8ee3793598fc9d8001829
Videomaterial finden Sie unter: https://brandportal.infineon.com/file-exchange/l
ist/614a2724ddb32ff277721f8e913fcf9f
Über das Thailand Board of Investment (BOI)
Das Thailand Board of Investment (BOI) ist eine dem Büro des Premierministers
unterstellte Regierungsbehörde. Seine Aufgabe ist es, wertschöpfende
Investitionen in Thailand durch Förderpakete, Unterstützungsleistungen sowie die
Integration und Vernetzung von Unternehmen zu unterstützen.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von
Halbleiterlösungen für Power Systems und IoT. Mit seinen Produkten und Lösungen
treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen
beschäftigte Ende September 2025 weltweit rund 57.000 Mitarbeitende und erzielte
im Geschäftsjahr 2025 (Ende: 30. September) einen Umsatz von rund 14,7
Milliarden Euro. Infineon ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker-Symbol:
IFX) und in den USA am OTCQX International Over-the-Counter-Markt
(Ticker-Symbol: IFNNY) notiert.
Medienkontakt:
Franziska Hofmeister
Head of Operations Communications
Telefon: +49 89 234 2216
E-Mail: mailto:franziska.hofmeister@infineon.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17888/6362662
OTS: Infineon Technologies AG
ISIN: DE0006231004
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