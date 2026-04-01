OTS: infoteam Software AG / infoteam Software AG ernennt Tim S. Tabrizi zum ...

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infoteam Software AG ernennt Tim S. Tabrizi zum Vorstandsvorsitzenden
/ Neue strategische Ausrichtung für nachhaltiges Wachstum (FOTO)
Bubenreuth (ots) - Die infoteam Software AG gibt einen entscheidenden
Führungswechsel bekannt. Ab dem 1. April 2026 übernimmt Tim S. Tabrizi (49) den
Vorsitz des Vorstands und trägt die strategische Gesamtverantwortung für die
infoteam Gruppe. Das Unternehmen setzt damit auf eine international erfahrene
Führungspersönlichkeit, die den eingeschlagenen Wachstumskurs maßgeblich
vorantreiben wird.
Erfahrung und Kompetenz für die nächste Wachstumsphase
Tim S. Tabrizi verfügt über mehr als 23 Jahre Führungserfahrung in technologisch
orientierten Unternehmen. Zuletzt war er Gründer und Geschäftsführer des
Coaching Instituts Frankfurt, einem der führenden Anbieter im Bereich Leadership
Development im deutschsprachigen Raum. Weitere Stationen seiner Karriere waren
unter anderem eine Vorstandsposition bei WS Audiology (ehemals Widex/Sivantos),
dem weltweit größten Hersteller von medizinischen Hörgeräten, sowie leitende
Positionen bei Unify und T-Systems International. Über alle Stationen hinweg
verantwortete er internationale Teams, komplexe M&A-Prozesse und
Geschäftsbereiche mit Budgets von bis zu 1,2 Milliarden Euro.
Er absolvierte ein Master-Studium an der IESE Business School in Barcelona und
bildete sich an renommierten Institutionen wie Harvard, Stanford und der London
Business School weiter.
Strategische Neuausrichtung: Innovation, Regulierung und Internationalisierung
Der Aufsichtsratsvorsitzende, Wolfgang Schleemilch betont: "Mit Tim S. Tabrizi
haben wir eine Persönlichkeit gewonnen, die fachliche Exzellenz,
unternehmerische Klarheit und echtes Herzblut für infoteam vereint. Er wird die
strategische Ausrichtung des Unternehmens aktiv vorantreiben und uns in die
nächste Wachstumsphase führen."
Tim S. Tabrizi wird die strategische Transformation der infoteam Software Gruppe
konsequent vorantreiben. Im Fokus stehen vier Kernbereiche:
- Ausbau von infoteam als Trusted Partner im Bereich KI-gestützter, sicherer
Softwarelösungen
- Ausbau des Kerngeschäfts der Automatisierungssoftware in Industrietechnologie
und Maschinenbau
- Verstärkung der Marktposition in regulierter Software für Medizintechnik und
Life Sciences
- Weiterentwicklung der internationalen Standortstruktur mit rund 250
Mitarbeitenden in Deutschland, der Schweiz und Griechenland
"infoteam vereint technologische Exzellenz mit einer einzigartigen
Eigentumsstruktur als Mitarbeitergesellschaft. Diese Kombination ist ein enormer
Wettbewerbsvorteil - sie ermöglicht schnelle Entscheidungen, echte
unternehmerische Verantwortung und langfristiges Denken", sagt Tim S. Tabrizi.
"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Führungsteam und allen
Mitarbeitenden die nächste Phase von infoteam zu gestalten - mit Klarheit, Tempo
und dem festen Anspruch, unsere Stärken konsequent auszubauen."
Würdigung des Vorgängers - Transformationsphase sichergestellt
Der Vorstandsvorsitzende Joachim Strobel, der die infoteam seit 2018 leitete,
wird das Unternehmen bis Ende Juni 2026 weiterhin als CFO begleiten und stellt
damit Kontinuität und Stabilität in der Transformationsphase sicher.
Der gesamte Aufsichtsrat und Tim S. Tabrizi würdigen ausdrücklich die Verdienste
von Joachim Strobel, der das Unternehmen seit 2018 als Vorstandsvorsitzender
geführt hat.
Über die infoteam Software AG
Die infoteam Software AG mit Hauptsitz in Bubenreuth bei Erlangen ist ein
etablierter Anbieter kundenspezifischer Softwarelösungen.
Das Kerngeschäft umfasst die Entwicklung von Steuerungs- und Embedded-Software,
Middleware und Anwendungssoftware - agil, modern und nach aktuellen
Security-Anforderungen. Eine Spezialdisziplin ist normativ regulierte Software
für Medizin- und Laborgeräte (IVDR, MDR, FDA, ISO 13485, IEC 62304).
Als reine Mitarbeitergesellschaft werden sämtliche Anteile von aktuellen und
ehemaligen Mitarbeitenden gehalten.
infoteam ist ausgezeichnet als eines der 50 wachstumsstärksten Unternehmen
Bayerns und zählt zu den 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands.
Weitere Informationen: https://www.infoteam.de
Pressekontakt:
Tim S. Tabrizi, Vorstandsvorsitzender (CEO)
E-Mail: mailto:presse@infoteam.de
Telefon: +49 9131 78 00-0
LinkedIn: linkedin.com/in/shahriartabrizi
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182290/6250065
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